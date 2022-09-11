Заявление пресс-секретаря президента Российской Федерации Дмитрия Пескова о том, что России предстоит создать систему, которая компенсирует спортсменам неучастие в международных соревнованиях, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 11 сентября в социальной сети «ВКонтакте».

Сергей Луппов. Спортивные игры на стадионе. 1927

Пресс-секретарь пояснил, что российские спортсмены получат компенсацию из-за отсутствия у них права выступать на международных соревнованиях — Россия будет стремиться организовать соревнования, в которых примут участие спортсмены из тех стран, которые готовы взаимодействовать с Российской Федерацией.

Песков отметил, что нет уже никаких сомнений в том, что Международный олимпийский комитет и практически все западные спортивные чиновники осуществляют дискриминационные действия в отношении России и российских граждан. Всё это — «реальность, с которой нам приходится сталкиваться», — подчеркнул пресс-секретарь президента.

В складывающейся политической обстановке самыми незащищёнными оказались российские спортсмены, которые попали в опалу из-за попыток Запада вытеснить Россию из спорта. Более того, российские спортсмены, долгое время пребывающие вне подготовки к международным соревнованиям, которые являются для них путёвкой в жизнь, не могут поддерживать свою спортивную форму на должном уровне

«Очень, кстати, правильно! Спортсменам-то нужно тоже жить на что-то!» — указывает Ольга Ф.

Многие пользователи считают, что спортсмен должен каждый день заниматься своей непосредственной спортивной деятельностью, иначе ему попросту не добиться высоких результатов. Ждать у моря погоды наши спортсмены долго не могут, поэтому многие из них уже принимают решение закончить свою спортивную карьеру.

«Это очень верное решение, ведь этим спортсменам вообще нелегко. По сути, их лишили заработка, средств к существованию, цели в их профессии», — отмечает Надежда Г.

Сергей Луппов. Спорт. 1930

«Большой спорт — это хорошая пропаганда здорового образа жизни для наших детей и молодёжи, нельзя это упускать из виду. Мы за здоровую и сильную Россию!» — пишет Олеся К.

Некоторые комментаторы отмечают, что российские спортсмены должны ради чего-то существовать. Именно поэтому жизненно важно организовать для них альтернативные западным соревнования.

«Думаю, для спортсменов это будет отличный стимул не бросать спорт!» — считает Мария Е.

Но нашлись и те, кто считает, что в нынешнее время российскому народу, мягко говоря, не до спорта, а самим спортсменам стоило бы задуматься о более важных для Родины сферах деятельности.

«А не пойти ли господам спортсменам поработать в тяжёлое для Родины время?!» — интересуется Leon T.

«А зачем нам столько спортсменов, которые к тому же в соревнованиях международных не участвуют? Нам перед кем свою силу показывать, перед дружественными странами? И это при том, что дружественным странам выступать с недружественными можно, а нам нельзя. Где тут справедливость? Зачем нам спорт, если нет противника, которому можно было бы доказать, что мы самые сильные?» — спрашивает Вера Ч.

Напомним, 10 сентября пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил о том, что России предстоит создать систему, которая компенсирует спортсменам неучастие в международных соревнованиях.