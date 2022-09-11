США заметно активизировались в Закавказье. Правда, эта активизация пока просматривается на уровне участившихся визитов в регион высокопоставленных чиновников из разных ведомств и разного уровня.

Иван Шилов ИА REGNUM Нагорный Карабах

В июле Баку и Ереван с визитом посетила помощница госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид, потом состоялись телефонные переговоры госсекретаря США Энтони Блинкена с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и армянским премьером Николом Пашиняном. Но все эти шаги американской администрации носили больше ознакомительный характер, так как после второй карабахской войны и появления мирного соглашения 9 ноября 2020 года, к чему США не имели прямого отношения, геополитическая ситуация в регионе значительно изменилась: заметно усилилось влияние России и частично Турции. Было заявлено о появлении формата «3+3» (Россия, Турция, Иран, Азербайджан, Грузия и Армения), что декларировало стремление к созданию новой системы региональной безопасности без участия США и ЕС.

Правда, образовавшийся с точки зрения Запада переговорный вакуум пытается заполнить Брюссель, который выступил в роли одного из посредников, наряду с Россией, в налаживании диалога между Баку и Ереваном на самых разных уровнях, заявляя о готовности «обеспечить безопасность в регионе в постконфликтный период», вести дело « к нормализации азербайджано-армянских отношений, способствовать открытию коммуникаций в регионе, активизации процесса делимитации границы между двумя государствами, а также начать работы по мирному соглашению». Что касается США, то в период с ноября 2020 года до лета нынешнего года Вашингтон, как отмечает западный центр Jamestown Foundation, занимался «выработкой новой стратегии действий в Закавказье» с целью «отыграть хотя бы часть утраченного влияния в регионе».

И решение состоялось, когда 25 августа госсекретарь США Энтони Блинкен назначил дипломата Филипа Рикера старшим советником по переговорам на Кавказе, указывая при этом, что «будет сопредседателем Минской группы ОБСЕ от США и ведущим переговорщиком от американской делегации на Женевских международных дискуссиях по Грузии в этот критический период». На днях Рикер посетил Ереван, где провел переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, министром иностранных дел Араратом Мирзояном, секретарем Совета безопасности Арменом Григоряном, спецпредставителем по нормализации отношений с Турцией Рубеном Рубиняном. По их итогам стало очевидно, что США намерены активно вклиниться в процесс подготовки мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией, хотя нет полной ясности относительно механизмов предполагаемой вовлеченности — в двустороннем или многостороннем форматах с участием ЕС. Ясно только то, что все это планируется проводить без участия России.

Primeminister.am Премьер-министр Пашинян принял новоназначенного американского сопредседателя Минской группы ОБСЕ Филипа Рикера

Но что из этого выйдет? Тут мы сталкиваемся с системой видимых парадоксов. МИД Азербайджана в связи с сохранением за Рикером статуса сопредседателя МГ ОБСЕ заявил, что «реанимация недействующей Минской группы может удалить США от процесса нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией». Но дело в том, что и ЕС, осуществляя посредническую миссию между Баку и Ереваном, не дезавуирует работу МГ ОБСЕ, в повестке которой остается пункт о статусе Нагорного Карабаха. Армению это устраивает. А Азербайджан, который заявляет, что «конфликт исчерпан», хотя все понимают, что успешность посреднической миссии возможна только в случае, если Баку и Ереван примут приемлемую для них переговорную повестку? Ее пока нет, и США, как и другие сопредседатели, на официальном уровне хранят странное молчание. Где и у кого конкретно «зарыта собака»?

Посол Ян Келли, который представлял США в Минской группе, считает, что рано или поздно «вместо трехстороннего соглашения по Нагорному Карабаху должно появиться международное соглашение, где будет иначе определен статус как Нагорного Карабаха, так и российских миротворцев». В этой связи американские эксперты предполагают, что Рикер будет разыгрывать карабахскую «карту» в более широком геополитическом диапазоне, с подключением Грузии и Турции. Кстати, один из таких вариантов описывало недавно американское издание The National Interest. Он предусматривает выдавливание из региона России через Турцию, хотя тогда «придется мирить армян с Турцией и Азербайджаном на условиях, приемлемых для них, выставляя Москву в невыгодном свете перед двумя конфликтующими сторонами исходя из опыта урегулирования этнополитических конфликтов, будь то Кипр, Ближний Восток или Балканы». Но для этого, по сценарию Рикера, предстоит «поднять в глазах США роль Азербайджана до статуса главного стратегического партнера в регионе и торпедировать его отношения с Россией». С другой стороны, США будут стремиться и к изменениям во внешней политике Армении, запугивая ее «альянсом Москва — Баку — Анкара».

U.S. Embassy in North Macedonia Филип Рикер

Как отмечает в этой связи один армянский эксперт, «Еревану нужно выстраивать отношения с теми странами, которые тебе могут помочь, с которыми твои интересы совпадают, а наши интересы сегодня совпадают с США, Евросоюзом, Ираном, Индией». При этом на теоретическом уровне рассматривается и сценарий восстановления мандата Минской группы без России. Утверждается, что в этом формате содержатся три основных принципа — территории, самоопределение и неприменение силы. Вопрос территорий и применения силы «решила» Россия, а вопрос статуса Нагорного Карабаха можно будет решать уже без ее участия. Другое дело — устроит ли такой ход событий Азербайджан?

Бывший министр иностранных дел Азербайджана Тофиг Зульфугаров уверен в том, что «Баку не нуждается на данном этапе в посредничестве Минской группы» и ему следует придерживаться Турции и России», а не возрождать в регионе «противостояние Запада и России». Но это сейчас. А что может быть завтра, если начнут действовать, как говорит заместитель директора департамента информации и печати МИД России Иван Нечаев, «подковерные игры», которые могут сохранять напряженность между Баку и Ереваном в ситуации, когда у США проявляется только единственный региональный подход, направленный на выдавливание России? Пока происходящие локальные события усложняют ситуацию в регионе и неустоявшийся геополитический ландшафт позволяет проводить США политику маневрирования. Появляются и различные масштабные ожидания относительно пределов, до которых Россия готова дойти в защите своих предполагаемых интересов в Закавказье. Так что все еще впереди.