Несколько тезисов к произошедшему на фронте. Военкоры и военные блогеры обо всем честно и правдиво сообщают, однако спекуляций от «диванных экспертов», особенно вокруг вчерашнего сообщения Министерства обороны о «перегруппировке», меньше не становится. Из строя «алармистской» аналитики выделяются одиночные трезвые голоса; например, депутата Госдумы Елены Паниной, которая указывает на принципиально новую ситуацию, которая сложилась с конца августа, когда США и НАТО начали уже открыто и непосредственно вмешиваться в конфликт — не в политику вокруг него, а в контроль его хода. Не секрет, что уже частями и даже отдельными подразделениями, которые противостоят союзным силам, напрямую командуют натовские офицеры; «свои» командиры у ВСУ имеются разве что на взводном, максимум ротном уровне.

Иван Шилов ИА REGNUM США

Не секрет, что у каждой войны и военной операции имеется политический контекст, связанный с ее целями и задачами. Он включает и разнообразные многоуровневые политические маневры вокруг поля боя, которые косвенно, а в нашем случае уже прямо влияют на результаты военных действий. Еще в обращении от 24 февраля президент и главковерх Владимир Путин предупредил, что прямое вмешательство в конфликт третьих стран приведет к последствиям, с которыми они никогда не сталкивались. Было ясно, что речь идет о ядерном возмездии за попытку встрять в военные действия на противоположной нам стороне. В конце марта президентский пресс-секретарь Дмитрий Песков, а затем 19 апреля глава МИД Сергей Лавров, отвечая на вопрос India Today, однако, отметили, что российская сторона не собирается применять ядерного оружия в ходе ведущихся военных действий. Эти заявления тогда последовали в ответ на сообщение американских СМИ о создании в США специальной группы «Тигр», разрабатывающей меры в случае применения нашей стороной ОМП. Прекрасно понимая, что некоторые виды ОМП, в частности химическое и бактериологическое, на которых, комментируя американцев, сконцентрировался тогда немецкий канцлер Олаф Шольц, могут быть использованы в провокационных целях, как в Сирии, самой западной стороной, трудно представить, чтобы Москва не отреагировала адекватно. И не разработала своих групп и мер, о которых широкой общественности не сообщалось. Ведь о том, что не реагировать на словесные угрозы нельзя, ибо они, как правило, приводятся в действие, предупреждал еще весьма искушенный в мировой политике Генри Киссинджер.

Видимо, американская сторона расслабилась и подзабыла, что Лавров не исключал перспектив ядерной эскалации в принципе. Он лишь заявил, что «на этой стадии мы рассматриваем опцию обычных вооружений». Весьма существенная оговорка, прямо указывающая на то, что если ситуация кардинальным образом изменится, то наступит другая стадия, в рамках которой неизбежно будут скорректированы и российские действия. Впрочем, в Пентагоне ничего не забыли. Явно отдавая себе отчет в том, что «другая стадия» на подходе и условия, оговоренные Лавровым, изменятся, главком стратегического командования США адмирал Чарльз Ричард 10 августа сделал заявление, что «применение ядерного оружия в этом конфликте было бы абсолютно неприемлемым и для нас, и для остального мира», ибо приведет к «серьезным последствиям».

U.S. Department of Defense Чарльз Ричард

То есть, находясь в курсе планов предстоящей эскалации конфликта путем беспрецедентных военных поставок Киеву, принялся Россию «превентивно» запугивать. Обратим внимание: трибуной для этого заявления послужил военный симпозиум по космической и ракетной обороне в Хантсвилле (штат Алабама). И еще важно: поскольку это адмиральское заявление совпало с началом обстрелов ВСУ Запорожской АЭС, оно косвенно подтвердило наличие у Запада планов спровоцировать крупную ядерную аварию. И создать в зоне конфликта постоянно действующую «грязную бомбу». Задним числом понятно, что отправной точкой нынешней эскалации послужили как раз обстрелы ЗАЭС, и Ричард «пушил хвост», примерно зная сроки посещения ЗАЭС миссией МАГАТЭ, а также приуроченные к этому событию планы ее захвата киевским режимом. Ибо эта операция, как и остальные, разрабатывалась натовскими штабами. И координировалась с генсеком ООН Антониу Гутеррешем, приехавшим во Львов на встречу с Зеленским. А также главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси, который, побывав на ЗАЭС, выдал «в эфир» выводы, которые не соответствовали реальной обстановке ни на станции, ни в Энергодаре. Но полностью соответствовали проамериканским установкам марионеточного руководства ООН и самой МАГАТЭ.

Возьмемся утверждать, что именно с этого начался нынешний этап эскалации конфликта, результаты которого и проявились 10 сентября. В преддверии этого, очевидно, ожидавшегося обострения 2 сентября последовало резонансное заявление заместителя главы МИД Сергея Рябкова. Предъявив доказательства опасной близости Вашингтона к превращению в сторону конфликта, к которому ведет усиливающаяся военная поддержка им киевского режима, Рябков заявил о трех весьма серьезных вещах.

Balk Сергей Рябков

Первое: напомнил, что создание угрозы существованию российского государства, согласно Военной доктрине (и президентскому указу от 2 июня 2020 г. №355 «Об основах государственной политики РФ в области ядерного сдерживания») является основанием для ядерного применения. Второе: на этом основании предостерег США от поставок нацистскому киевскому режиму дальнобойных систем вооружений (в виду явно имеются те системы, которые добивают до жизненно важных центров России).

Отметим здесь, что это предупреждение появилось не на пустом месте. 19 августа прошло сообщение о разрешении, полученном властями Киева от Вашингтона, наносить удары американским оружием по Крыму. И неважно, что в США российская принадлежность Крыма не признается, и они не трактуют это разрешение применительно к территории Российской Федерации. Важно, что с точки зрения нашего законодательства, в соответствии с которым происходит применение любых видов вооружений, включая ядерные, Крым — это территория России. А народные республики Донбасса, к слову, — союзники России в соответствии с политическими решениями от 21 февраля 2022 года об их признании Москвой и принятых с Донецком и Луганском взаимных договорных обязательствах военной помощи. Третье, что сказал Рябков: Россия защитит свои интересы, которые заключаются в том числе в достижении целей СВО (напомним, что это — демилитаризация и денацификация киевского режима, без которых невозможно освобождение и мирное существование ДНР и ЛНР).

Ярослав Громов ИА REGNUM Реющие флаги России и ДНР на площади Ленина в Донецке

В том, что сказанное Рябковым носило предупредительный характер, а также было встроено в обширный комплекс соответствующих государственных и международных мероприятий, убеждает появившееся за неделю до этого заявление белорусского президента Александра Лукашенко. Он подтвердил, что в соответствии с договоренностями с российской стороной, часть ВВС Белоруссии (речь идет о штурмовиках Су-24) переоборудована под несение ядерных боеприпасов. А на следующий день после Рябкова то же самое, но под другим углом повторил замсекретаря Совета безопасности Дмитрий Медведев, назвавший стратегический ядерный арсенал, унаследованный от СССР и в последние годы качественно модернизированный, «лучшей гарантией сохранения России».

Следует очень четко понимать, что США, бесконтрольно и по собственному усмотрению вооружающие киевский режим, прикрывающие его в том числе помощью в обеспечении военных действий, несут прямую ответственность за наступление последствий в виде как угрозы существованию России, так и ее союзникам из ДНР и ЛНР. Если эти последствия материализуются в виде прямой агрессии с территории, контролируемой киевским режимом, то под упомянутые положения Военной доктрины подпадают не только непосредственные исполнители такого преступного приказа (отдаваемого, как мы уже знаем со слов замначальника ГУР МОУ, штабами НАТО). Но и те самые штабы, а также пресловутые «центры принятия решений», где этот приказ был подготовлен и отдан. Со всеми вытекающими отсюда последствиями, включая ядерные.

Поэтому, возвращаясь к почти полугодичной давности словам Лаврова о том, что «на этой стадии мы рассматриваем опцию обычных вооружений», подчеркнем в этой цитате главное. На этой стадии, соответствующей апрелю 2022 года, которая, однако, ни в коей мере не отвечает реалиям новой стадии начавшейся осени того же 2022 года. И которая характеризуется широкомасштабным, целенаправленным и, главное, непосредственным вовлечением США и НАТО, их политических центров и военной организации, превращением их в участников военного конфликта на территории бывшей УССР. Непосредственной угрозой существованию России является сам факт военной поддержки коллективным Западом преступного киевского режима, которая значительно усугубляется натовским освоением контролируемой им территории, уровень которого с начала СВО многократно вырос.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО за мир

9 сентября, в активной фазе роста вовлеченности США и НАТО в конфликт, на другом конце планеты, в КНДР, была принята ядерная доктрина. Она, во-первых, провозгласила отказ от переговоров о пресловутой «денуклеаризации» Корейского полуострова; во-вторых, включила целый ряд принципиально новых оснований для применения ядерного оружия. В том числе признание «неизбежности» нападения на страну, а также угроз ее государственному и военному руководству и стратегическим объектам. В-третьих, в документе говорится о том, что ядерное оружие может быть использовано с целью «захвата инициативы в войне» и даже отражения «угрозы существованию других стран».

Запад предсказуемо возмутился и поднял информационную истерику, хотя в том, что произошло, виновен прежде всего сам, отказавшись предоставлять КНДР реальные гарантии безопасности, тогда, когда соответствующие переговоры велись. Президент России Путин, учитывая, что принятие ядерной доктрины было осуществлено в день 74-й годовщины провозглашения КНДР, направил Ким Чен Ыну поздравления с этим событием. Налицо дальнейшее сближение стран, противостоящих западной экспансии, и это очень о многом говорит. В том числе о современных условиях, в которых прежние «международно-признанные» стандарты ядерного нераспространения, а также порога ядерного применения уже неактуальны. Они разрушены Западом. Точно так же, как и в случае с КНДР, Запад, прежде всего США, а также плетущаяся в его фарватере Европа, поступают с Россией. На словах призывают к мирному урегулированию, на деле — вооружают врага, руками которого собираются реализовать свою вековую мечту — уничтожить российскую государственность, русский и другие народы нашего Отечества. Точно таким же образом США продвигают «стратегическую двусмысленность» и в отношениях с Китаем, что ярко продемонстрировано провокационной вакханалией визитов американских чиновников на мятежный китайский остров Тайвань в обход официального Пекина, вопреки его протестам. В угаре насаждения пресловутого «мира на правилах» США откровенно играют с огнем, в том числе ядерным, пытаясь загонять стратегических оппонентов в угол и диктовать им свои условия. Ситуация подходит к тому пределу, за которым места увещеванию агрессора не остается, и от предупредительных слов переходят к делу. «Посеявший ветер — пожнет бурю!». Неминуемо. Если не отступит и не откажется от агрессивных планов. Или — или. Третьего не дано.