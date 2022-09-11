В Японии и в США с тревогой следят за сближением Корейской Народно-Демократической Республики с Россией. Это сейчас политически выгодно обеим сторонам. КНДР тем самым прорывает экономическую блокаду. А Россия получает дополнительного союзника в противостоянии с «коллективным Западом», который использует военные действия на территории б. УССР для «удушения» РФ, недопущения развития нашей страны и возбуждения народа, недовольного-де вызвавшей экономические санкции политикой высшего российского руководства.

Иван Шилов ИА REGNUM КНДР

При этом в первую очередь в Токио и Вашингтоне опасаются военного сотрудничества двух ядерных держав. Такая перспектива осложнила бы сколачивание восточного фланга НАТО, призванного угрозой «большой войны» сковать дальневосточную группировку российских войск, не допустить ее использования в европейской части России.

При этом поставивший задачу максимально затянуть специальную военную операцию против неонацистского киевского режима для изматывания сил России «коллективный Запад» не исключает возможности применения воинских контингентов КНДР для прямого участия в качестве добровольцев на стороне Народной милиции ДНР и ЛНР. Причем для этого не потребуется каких-то договоренностей с РФ, ибо Пхеньян теперь имеет самостоятельные дипломатические отношения с этими республиками, никак не связанными, кстати, с санкциями ООН в отношении КНДР, навязанными всё тем же «коллективным Западом» во главе с США.

Так как возможность сражений северокорейских войск с вооруженными силами б. УССР и нацистскими формированиями пока гипотетическая, японские СМИ фиксируют любые признаки сотрудничества Пхеньяна с ДНР и ЛНР. В том числе в мирных областях, а именно в восстановлении жилого фонда и городской инфраструктуры, беспощадно разрушенных поставляемыми США и другими странами НАТО артиллерийскими системами.

«Стало известно, что Россия, которая продолжает военную спецоперацию (в б. УССР), планирует использовать северокорейских рабочих для восстановления объектов инфраструктуры и жилья на находящихся под ее контролем территориях восточного Донбасса (Донецкой и Луганской Народных Республик). Судя по всему, Северная Корея, находящаяся под санкциями Совета Безопасности ООН, и Россия, конфликт которой с Западом все углубляется, нашли полное взаимопонимание по этому вопросу. Такое сотрудничество между двумя странами неизбежно вызовет сильную отрицательную реакцию со стороны (б. УССР), а также стран Запада. Но это вряд ли остановит Москву и Пхеньян», — пишет японская газета «Токио симбун».

Газета приводит слова заместителя председателя правительства РФ Марата Хуснуллина о том, что в КНДР уже направлен официальный запрос на отправку ее рабочих в Донбасс. «Северокорейцы трудолюбивы и высокопроизводительны», — объяснил Хуснуллин и выразил надежду на скорейшее принятие северокорейских рабочих в ДНР и ЛНР. Приводится и разъяснение МИД РФ по этому поводу. Позиция Москвы сводится к тому, что санкционная резолюция Совета Безопасности ООН по Северной Корее, принятая в 2017 году, ограничивает использование северокорейских рабочих другими странами, но республики Донбасса «не являются членами ООН, так что проблем нет».

Дарья Антонова ИА REGNUM Марат Хуснуллин

Идея использования северокорейских рабочих вполне реализуема. Чо Хан Бом, старший научный сотрудник Южнокорейского института объединения, говорит: «У России сейчас не хватает рабочих рук, чтобы обеспечить восстановление Донбасса. Для обеих сторон это было бы идеальным партнерством. Помимо прочего, Донбасс известен как центр производства строительных материалов, в том числе металлопродукции». Добавим, что труд северокорейских рабочих за рубежом для Пхеньяна, кроме всего прочего, важный источник получения иностранной валюты.

По существующим данным, до того, как Совет Безопасности ООН ввел санкции против КНДР, республика отправляла от 50 тыс. до 100 тыс. рабочих за границу и ежегодно получала в бюджет за их труд около одного миллиарда долларов. Примерно такое же число рабочих КНДР планирует послать и в Донбасс. По словам Чо Хан Бома, это может дать Пхеньяну от 1,5 до 2 миллиардов долларов в год в качестве возмещения за труд его рабочих в регионе. «Для Северной Кореи это была бы очень удачная сделка в условиях весьма тяжелого экономического положения страны». По словам эксперта, в то время как Соединенные Штаты, Южная Корея и другие страны укрепляют союзы для сдерживания Северной Кореи, расширение разносторонних связей с Россией «может даже привести к активизации между ними военного сотрудничества для продвижения модернизации вооружений».

Оноре Домье. Рабочие

О перспективе сближения КНДР с Россией на фоне спецоперации в б. УССР японское издание Yahoo News Japan предупреждало еще в мае текущего года. Отмечалось, что на Генассамблее ООН около 140 стран-членов организации проголосовали за резолюцию, осуждающую российскую спецоперацию на территории бывш. УССР. Многие страны, поддерживающие дружественные отношения с Россией, такие как Китай, Индия, Куба, Иран и Вьетнам, воздержались при голосовании. Общеизвестен тот факт, что Северная Корея вместе с Россией, Белоруссией, Сирией и Эритреей проголосовали «против». При этом КНДР была единственной страной Азии (48 стран), однозначно выступившей против резолюции.

Тогда постоянный представитель КНДР при Организации Объединенных Наций Ким Сун в своей речи на Генеральной Ассамблее ООН, прежде чем выступить против осуждающей Россию резолюции, сделал большое заявление, в котором, в частности, говорилось: «Коренная причина кризиса [на территории бывш. УССР] заключается в полном игнорировании Соединенными Штатами и Западом законных требований России по своей комплексной безопасности. При этом США и западные страны нагло проводили политику расширения НАТО на восток и развернули систему наступательных вооружений в Восточной Европе. Это и послужило причиной противодействия со стороны России».

Yahoo News Japan отмечало, что еще 13 февраля, то есть до того, как Россия начала свою военную спецоперацию, на страницах официального сайта МИД КНДР была размещена статья «Плечом к плечу с Россией», в которой утверждалось, что США в одностороннем порядке расширяют НАТО и увеличивают военную угрозу в отношении России. 26 февраля, через день после начала спецоперации, МИД КНДР оправдывал ее, заявляя о том, что она проводится «для защиты тех, кто был угнетен [киевским режимом] и подвергался геноциду». Через два дня, 28 февраля, КНДР устами своего МИД подвергла Запад суровой критике, заявляя: «Истоки конфликта находятся в гегемонистской политике США и Запада, которые принуждением и насилием заставляют другие страны мира участвовать в ней».

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

Приводятся и слова осуждения Пхеньяном политики, по сути, военного вмешательства США и других стран НАТО в конфликт на территории б. УССР. Yahoo News Japan писало: «Относительно решения США и стран НАТО оказать военную помощь [киевскому режиму] Северная Корея заявляет: «Сговор Соединенных Штатов и стран НАТО по предоставлению (б. УССР) огромного количества военной техники и снаряжения преследует цель втянуть эти страны в военный конфликт с Россией, в войну на истощение и ослабление России». Примечательно, что в этом материале была представлена точка зрения России о том, что «логистические центры и маршруты поставки западного вооружения (киевскому режиму. — А. К.) на всей территории [б. УССР] явятся законной военной целью российских вооруженных сил».

В подтверждение того, что руководство КНДР действительно «стоит плечом к плечу с Россией», явилась, например, опубликованная правительственной газетой «Минъю Чосон», органом кабинета министров и Верховного народного собрания, 17 марта 2022 г. статья, в которой отмечалось: «Сегодня народы КНДР и России предпринимают совместные шаги для укрепления взаимной поддержки и солидарности на пути к сокрушению власти империалистов и защите своей независимости. Обе страны равняют шаг в обеспечении своего суверенитета и еще сильнее укрепляют узы дружбы и добрососедства». А 25 апреля центральный официальный орган ЦК ТПК «Нодон синмун» в ознаменование трехлетия официального визита Ким Чен Ына в Россию опубликовал редакционную статью «Развивая традиционные корейско-российские отношения, устремленные в светлое будущее». В ней констатируется: «Взаимовыгодная поддержка и солидарность наших стран на международной арене усилились как никогда. Мы выражаем полную поддержку и солидарность со справедливой борьбой российского народа за свой суверенитет, за свои законные интересы безопасности и национальные интересы». И выражена надежда, что «близкий нам российский народ под правильным руководством президента Путина преодолеет все вызовы и провокации, с которыми он сталкивается, и добьется успеха в деле построения развитой и открытой к сотрудничеству России».

Официальное интернет-представительство президента России Встреча Владимира Путина с Ким Чен Ыном. 25.04.2019 г.

Можно было бы продолжить цитирование северокорейских центральных изданий, в которых заявляется о твердой солидарности и поддержке руководством и народом КНДР России и народных республик Донбасса, вступивших в решительную схватку с претендующими на гегемонию в мире США и их приспешниками, включая страны НАТО, Японию и другие.

В этой обстановке представляется абсурдным и недопустимым продолжение следования враждебной к КНДР политике санкций, навязанной России вопреки ее интересам. Настал момент, когда Москва и, хотелось бы верить, Пекин твердо заявят в ООН о выходе из антикорейских санкций и включат КНДР в единый фронт борьбы свободолюбивых народов против империализма и неоколониализма.