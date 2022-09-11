Польские власти намерены в будущем обратиться в международные суды для того, чтобы добиться от Германии получения репараций за потери в ходе Второй мировой войны. Об этом заявил 10 сентября в интервью журналу Der Spiegel премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

Иван Шилов ИА REGNUM Польша

Также Варшава намерена провести в Берлине переговоры насчет репараций и пригласить на них представителей Израиля. Польская сторона мотивирует намерение пригласить на переговоры в Берлине представителей Израиля тем, что половина жертв на территории Польши были граждане еврейского происхождения.

«Сначала мы обратимся к правительству в Берлине с дипломатической нотой… Не исключено, что на более позднем этапе мы также обратимся со своими требованиями в международные суды. Мы объедем весь мир, чтобы представить доклад, учитывающий не только человеческие и материальные потери, но и потери культурных ценностей», — сказал он.

Заявление политика о требовании репараций от Германии и привлечении к переговорам в Берлине представителей Израиля обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения поделились своими мыслями на счет того, что привлечение к переговорам представителей Израиля не такая уж и хорошая идея. Иные добавили, что Польша рушит единство ЕС. Были и те, кто отметил, что в Варшаве, видимо, считают, что все вокруг им должны.

«Поляки сейчас наступят на грабли, обращаясь к Израилю. В Польше была одна из самых больших… диаспор евреев. Да, НСДАП проводила холокост, но евреев в руки рейха передавали поляки, так что репарации могут назначить Польше как пособнику…» — написал Oleg Я.

«Много они хотят, ничего не получат. Кроме очередного раздела», — добавил один из участников обсуждения.

«Кажется, поляки забыли, как своих евреев сами истребляли. И даже после войны», — прокомментировал Vиктор.

«Как бы эта «палка» не ударила их самих, ведь поляки сами устраивали погромы», — написал Сергей А.

«Ещё одни, которым все должны», — иронизирует Julia S.

Квентин Массейс. Сборщики податей. 1520

«Правильно поляки и делают. Я считаю, пора бы и [киевскому режиму] напомнить, пусть отвечают за Волынскую резню. Полностью поддерживаю поляков. А также это показывает отлично, что в самом ЕС нет никакого единства и близко, а значит, если правильно все сделать, то развал ЕС неизбежен, а без НАТО они превращаются из хищников в легкую и соблазнительную добычу для всех желающих напомнить, что ответка рядом от тех, кого они годами угнетали», — пишет Alex W.

«Никто не рассчитывает, на то, что деньги получат. Просто у правящей партии скоро выборы. Переживают, что поляки их самих на удобрения пустят», — пояснил происходящее Андрей Б.

«Поляки — с немцев, евреи — с поляков деньги потребуют. За польскую резню евреев во время и после войны», — добавила Наталья Ц.

«Ищут, чем за газ платить? Изобретаются, где можно вытрясти?» — задалась вопросом Ирыч.

«Про Варшавское гетто не забыл, криворотый пан? Как старики и дети умирали… на улицах от голода и истощения? Израиль он хочет в союзники взять! Верх лицемерия и шкурничества», — возмутилась Людмила Викторовна.

«Я думаю, продолжение будет. Германия выплатит им 1,3 триллиона. Правда, тогда, когда евро либо обесценится, либо перестанет существовать», — пошутил Дмитрий П.

«Вот на этих переговорах Матеуш и расскажет всем, кто в основном «работал» в концлагерях, большинство которых находилось на территории Польши», — добавил «Пришелец».

«Польшу точно ждут большие потрясения. Достали всех. Передком крутят перед США и Англией, выслуживаются как только могут и тут же шакалить начинают. История идиотов спесивых ничему не учит», — не выдержала Marina M.

«То есть к бандеровцам у поляков претензий нет, а к Германии — есть. Я бы на месте Германии именно на это бы и давил», — подытожил один из участников обсуждения.

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