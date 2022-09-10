Информация о том, что жителей Херсона напугала целая серия взрывов, стала поводом для обсуждения в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии об этом 10 сентября в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Херсон

Как отметили местные жители, первыми под подозрение попали средства противовоздушной обороны, чьи ракеты, попав в цель над землей, могут воспроизвести звуки, которые похожи на взрывы. Тем не менее, очевидцы отмечают, что следов от полёта ракет ими обнаружено не было. Официально местные власти пока что не подтвердили информацию о работе ПВО над или поблизости от города.

Свободный от нацизма Херсон чуть ли не каждый день подвергается обстрелам со стороны киевских боевиков. Кроме того, на территории Херсонской области действуют скрытые террористические ячейки на службе Киева, которые терроризируют местных жителей. Точно такая же картина наблюдается и в Запорожской области, где ещё совсем недавно нацисты устроили теракт, взорвав офис местной общественной организации, чьей целью было установление курса региона на интеграцию с Россией.

«Херсонскую область, Запорожскую, ЛНР и ДНР нужно как можно скорее принимать в состав России и хоронить уже [бывшую УССР] вместе с их западными хозяевами!» — призывает Anton K.

Многие пользователи пришли к выводу, что средством от всех бед для жителей Херсона могло бы стать проведение референдума по вхождению в состав Российской Федерации. Голосование уже намечено на ноябрь 2022 года, но ситуация показывает, что медлить с этим делом нельзя.

«Нужно скорее референдум проводить, иначе эти нацики жизни местным не дадут. Только определившись и навсегда распрощавшись с киевским неонацистским режимом Херсон сможет зажить под мирным небом», — уверен Арсений Н.

Некоторые комментаторы отмечают, что о референдуме сейчас говорить нельзя, ведь массовое скопление людей поставит их в опасное положение. Диверсии киевского режима призваны устроить террор среди мирного населения, а значит, голосование необходимо проводить после того, как минует угроза обстрелов и терактов.

«И как в такой обстановке референдумы проводить? Участки для голосования ведь будут целью номер один для киевских террористов!» — пишет Богдан Ч.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Дьяволиада

Часть людей полагает, что киевские террористы стали чувствовать себя слишком вольготно на освобождённых территориях.

«Сколько можно? Постоянно взрывы! Когда же будет мир долгожданный?» — задаётся вопросом Александра К.

Ряд пользователей указывает на то, что Киев не способен вернуть себе контроль над Херсоном, поэтому он и терроризирует местных.

«Херсон у ВСУ взять нет никаких шансов, наши там слишком крепко засели и мирное население не бросят на произвол судьбы. Поэтому нацисты и применяют террористические методы для запугивания местных людей, не дают им спокойно жить», — считает Иосиф Л.

Нашлись и те, кто отмечают, что пора отодвинуть линию фронта так далеко, чтобы жители Херсона больше не боялись выходить на улицу.

«Российские войска сейчас на линии фронта, а в тылу промышляют нацистские диверсанты. Разве нет на них управы? Почему Херсон уже долгое время находится под контролем России, а местные силовики не могут порядок навести?» — задаётся вопросом Сергей И.

Напомним, 10 сентября РИА Новости опубликовало материал, согласно которому в Херсоне случилось пять взрывов.