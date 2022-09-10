Праздничные гуляния по случаю 875-го Дня Москвы на фоне специальной военной операции России на территории бывшей УССР вызвали возмущение в интернет-сообществе. Граждане выразили своё отношение к этому 10 сентября в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Москва

Само собой, что такой крупный юбилей не мог остаться без справедливых позитивных эмоций. Жители Москвы имеют полное и безоговорочное право радоваться, что у столицы нашей Родины уже 875-й по счёту день рождения. Но пользователей интернета в изрядной степени задел тот факт, что Москва не стала отказывать себе в удовольствии устроить широкомасштабные шумные и роскошные народные гуляния в тот момент, пока наши героические воины несут тяжкое бремя, ценою собственной жизни по клочку земли освобождая бывшую УССР и жителей, проживающих там, от нацистской пакости.

Ситуацию подогрели также нехорошие новости с харьковского направления, где нашим бойцам сейчас приходится очень тяжело. Тем не менее Москва решила вложить гигантские суммы денег в мишуру, пока Вооружённые силы РФ нуждаются в танках, самолётах и вертолётах, а личный состав ждёт современные средства обмундирования и боеприпасы. Граждане не могут понять, почему мэр Сергей Собянин решил убедить всю Москву в том, что в этот день никакой спецоперации нет.

«Кому за Родину умирать, а кому на концертах праздничных веселиться», — подметил Максим О.

Многие пользователи были буквально в шоке от того, что мэрия Москвы решила закатить такой грандиозный праздник, ведь сейчас вся страна с трепетом наблюдает за событиями с фронта специальной военной операции России на территории бывшей УССР.

«Кощунство в такое время устраивать пир и гуляния», — считает Валентина К.

«Какой к чёртовой матери концерт и праздник? Что происходит?!» — удивляется Владимир Ж.

Некоторые комментаторы отмечают, что пока матери оплакивают своих героических сыновей, отдавших жизнь за свободу братского народа, московский мэр радуется очередному Дню города и сорит деньгами, развлекая упитанных жизнью жителей столицы.

«Страна своих героев теряет, потери на фронте, а в Москве бежавшие в Израиль артисты перед плебсом выступают. Это нормально вообще?» — задаётся вопросом Николай К.

«На фоне событий, которые на фронте происходят, радоваться лично у меня не получается. Зато как радостно и весело пляшут москвичи. Складывается ощущение, что мы в России и Москве немного по разному праздник воспринимаем», — написал Вадим П.

ИА REGNUM Специальная военная операция России Восток. 19.00, 10.09.2022

Часть людей полагает, что более всего удивительным является то, что Собянин организовал гуляния в тот момент, пока огромное число, в том числе и москвичей, в этот момент стоит на защите России от нацистских боевиков, а кто-то из их числа уже никогда не сможет увидеть День Москвы.

«Собянин в курсе, сколько сейчас москвичей за свободу Донбасса и [жителей бывшей УССР] от нацизма борется? А сколько уже погибло, он поинтересовался? По его мнению, в этот раз никак нельзя было обойтись без народных гуляний, без предателей и проституток на сцене?» — спрашивает Павел И.

Граждане уверены, что Москва могла бы и обойтись без таких огромных трат на празднование, а сэкономленные средства отправить на помощь нашим бойцам. Тем не менее мэрия Москвы решила, что денежки следует потратить на более полезные цели, нежели специальная военная операция России.

«Это же сколько мы могли бы броников пацанам купить и тепловизоров, если бы деньги, потраченные на празднование Дня Москвы, пошли на эти нужды!» — пишет Кирилл Е.

«Собянину стоило бы съездить и посмотреть, как наши парни под обстрелами выживают, находясь в меньшинстве. Может быть, у него тогда в мозгу что-то щёлкнет наконец», — предлагает Владимир У.

Напомним, 10 сентября 2022 года столица России — город Москва встретила свой 875-й день рождения. По такому случаю столичные власти провели целый ряд развлекательно-увеселительных праздничных мероприятий.