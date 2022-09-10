Заявление министра финансов США Адевале Адейемо о том, что Соединённые Штаты Америки будут наказывать те страны, которые будут приобретать у Российской Федерации нефть по цене выше «потолка», который Запад вскоре намерен установить, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё отношение к этому 10 сентября в социальной сети «ВКонтакте».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Нефть

Потолок цен, который западные страны намереваются установить в отношении российской нефти, должен обязать государства-подписантов осуществлять закупку нефти напрямую у Российской Федерации по чётко установленному стоимостному лимиту. Таким образом, американцы собираются добиться ситуации, в которой, как они мечтают, Россия останется без покупателей её нефти и ей придётся согласиться на те условия, которые ей установят Соединённые Штаты Америки, потому что Москва уже неоднократно заявляла, что продавать свою нефть за бесценок она не собирается.

«Бывший гегемон не может выйти из прежней роли», — отметила Мария В.

Многие пользователи не смогли воспринять такую угрозу со стороны Соединённых Штатов всерьёз, ведь Вашингтон уже множество раз обещал России «тяжёлую жизнь», но тяжелеет существование пока что только Запада, а Россия тем временем только крепнет.

«Такие смешные. А ведь ещё в марте тоже все божились, что за рубли брать у России энергоресурсы не будут. Ну и что по итогу вышло? Минфин США на то и американская структура, а не мировая. Кому они вообще могут указывать? У себя порядок не могут навести, а лезут со своим самоваром, где их не ждали», — указывает Инга Н.

Некоторые комментаторы отмечают, что агрессивные действия США, призванные подчинить окружающий мир воле Америки, могут привести в итоге к обратному эффекту.

«В таком случае адекватным странам пора отказываться от доллара. А если США будут пыжиться — надавить на них ядерными подлодками», — предлагает Rotabler S.

Mil.ru Российская подлодка

Часть людей полагает, что в случае с Россией быть на сто процентов уверенным в том, что наше руководство будет железобетонно стоять на своих позициях, не приходится, ведь часть российской элиты спит и видит разрядку отношений с Америкой, а значит, готово пойти на уступки.

«После того как Россия снова стала поставлять в фашистскую Латвию газ, я уже не удивлюсь, что и на потолок цен Москва согласится. Есть серьёзное подозрение, что никаких принципов там нет, всё бабки решают, а больше всего бабок сейчас у американцев», — поделился своим мнением Leheim A.

Нашлись и те, кто отмечает, что США ещё проявят свою тёмную сущность, потому что терять положение гегемона в этом мире они не готовы, а значит, перед Россией впереди ещё очень много непростых испытаний.

«России пора подготовится к серьёзному обострению с Америкой, потому что в Вашингтоне не собирается просто так сдавать свои позиции. Если он падает, то он заставит весь окружающий мир падать быстрее него», — считает Михаил А.

Напомним, 10 сентября министр финансов США Адевале Адейемо заявил о том, что Соединённые Штаты Америки будут наказывать те страны, которые будут приобретать у Российской Федерации нефть по цене выше «потолка», который Запад вскоре намерен установить.