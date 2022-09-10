Соединенные Штаты Америки будут наказывать страны, которые будут приобретать у Российской Федерации нефть по цене выше «потолка», который намерен установить Запад. Соответствующее заявление 10 сентября сделал американский министр финансов Адевале Адейемо.

Томас Наст. Дядя Сэм

«Те, кто будет уклоняться от выполнения режима потолка цен, фальсифицируя документы или иным образом скрывая истинное происхождение или цену нефти, столкнутся с последствиями в рамках внутреннего законодательства тех юрисдикций, которые выполняют режим потолка», — приводит заявление министра пресс-служба ведомства.

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Новость обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения указали на то, что Штаты слишком много себе позволяют.

«Больше ничего им не остаётся — всем подряд только угрожать и гадости делать. Дегенераты», — не выдержала Наталья.

«Если не смогут контролировать угрозами поставки нефти из РФ, то что? Осень и зима будут интересными… Как говорится, поглядим», — добавил «VерхняяVольта+».

«Рано или поздно гегемона перестанут слушать», — считает Игорь.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Миссионер. США

«Надо и нам какой-нибудь потолок придумать и шантажировать весь мир. Например, установить свой курс доллара на импорт в 38 копеек. А экспортный курс — в 380 рублей… А кто не согласен — тому отключим газ с нефтью и титан с обогащённым ураном», — с сарказмом добавил А. Д.

«Гегемон берега потерял…» — прокомментировал Юрий С.

«Вот вам и ВТО, международное право, независимость. Неоколониализм никуда не ушёл — он переехал из Лондона в Фашингтон (Вашингтон. — А. Ц.)», — отметил Frost.

«А не пора ли всему миру ввести санкции против коллективного Запада?» — задался вопросом IVan P.

«Гегемона скоро бить начнут. Пока только посылают. Самое время им подумать о своей стране и перестать лезть своим рылом во все щели», — не выдержала Алина А.

«Они уже хозяева мира? Их кто-то просил об этом?» — не понимает Сергей.

«А если все компании не будут соблюдать «потолок», какие тогда будут последствия у самой Америки», — подытожила Татьяна.

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