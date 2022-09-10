После смерти королевы Елизаветы II новым королем Великобритании стал ее старший сын Карл III. В пятницу, 9 сентября, король обратился к нации со скорбящей речью. Он упомянул, что Великобритания всегда процветала, всегда придерживалась традиционных ценностей и должна продолжать их придерживаться. Он подарил своему старшему сыну Уильяму новый титул, теперь тот является принцем Уэльским, а также пожелал успеха принцу Гарри и Меган Маркл в устройстве жизни за границей.

Иван Шилов ИА REGNUM Великобритания

Поблагодарив население за слова поддержки и соболезнования, король закончил свое выступление обращением к своей матери: «То, что я могу сказать своей дорогой маме: ты начинаешь свое последнее великое путешествие, чтобы встретиться с моим ушедшим папой, я хочу просто сказать спасибо. Спасибо за любовь и преданность нашей семье и семье наций, которым ты служила так усердно все эти годы. Пусть полеты ангелов воспевают тебя до твоего упокоения».

Некоторые пользователи отметили, что речь короля — единственная искренняя и честная речь в память об ушедшей королеве.

«Пожалуйста, помните, леди и джентльмены, что этот человек только что потерял свою мать. И он говорил не как король, а как человек, который потерял своего лучшего друга, любовь всей своей жизни и его вдохновение. Просто задумайтесь об этом», — написал @tinysi85.

«Эта речь тронула меня и воодушевила меня. Тронута его сильными и глубоко прочувствованными словами, и воодушевлена его убеждением о том, что он должен служить нации, как это делала и его мать. Это очень важный момент для нашей нации, и эта речь ему полностью соответствует», — отметил @paulDuffield7.

Многие комментаторы считают и до этого считали Карла III очень сильным человеком, который точно справится с монархией. Некоторые из них отметили, что они бы не смогли на следующий день после смерти матери записать обращение к населению и не расплакаться.

Dan Marsh Карл III

«Отличная речь, сказанная человеком, о котором я всегда очень хорошо думал», — прокомментировал @Collider74.

«Это было нелегко для него, как и для любого человека, который потерял свою мать в течение предыдущих 24 часов», — написал @DB47 884 870.

«Очень трогательно и от души. Он выглядит разочарованным. Просто представьте, потерять свою мать, а 24 часа спустя ты должен обратиться к нации, а все знают, что твоя жизнь изменилась до конца твоих дней», — пишут в сети.

«Я действительно не знаю, смогу ли я говорить с таким сильным и четким голосом, если моя мать умрет (не дай бог). Он невероятно сильный! Пусть ее душа продолжит покоиться с миром», — добавил @DavidRayllo.

«Я не монархист, но я полностью понимаю, что значит потерять свою маму. Сделать то, что сделал он так быстро нелегко, он сделал это грациозно. Я желаю ему и его семье всего самого наилучшего», — @masterofsodall.

Ряд пользователей все же не удивился тому, как Карл так спокойно обратился к населению. Они объясняют его спокойствие тем, что он слишком долго ждал своей очереди, чтобы взойти на трон.

«Тренировки, обязанности, покорность. Вы когда-нибудь были в вооруженных силах? Вас там учат просто делать. Примерно также быть королем в очереди», — объяснил @WomanEngland.

Многие пользователи продолжают писать свои соболезнования и говорить о том, какой великой была королева Елизавета II.

«Королева установила достаточно высокую планку для своих потомков. Она, должно быть, была очень любящей, замечательной и вдохновляющей матерью для них всех», — написал @QUEENightingale.