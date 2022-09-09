9 сентября компания «Нафтогаз» подала в Международный арбитражный суд прошение об арбитраже против Газпрома. Об этом сообщили в пресс-службе компании. Претензия Нафтогаза состоит в том, что Газпром якобы допустил несвоевременную оплату услуг по транспортировке голубого топлива по территории б. УССР.

Иван Шилов ИА REGNUM «Газпром»

Новость обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения указали на то, что Газпрому стоило бы прекратить транзит газа через территорию бывш. УССР. Были и те, кто предположил, что Газпром добивается того, чтоб Нафтогаз перестал транспортировать газ по территории б. УССР из-за неуплаты и встал бы вопрос о запуске газопровода «Северный поток — 2». Встречались и те, кто заметил, что за время спецоперации не было зафиксировано каких-либо серьезных повреждений газопровода, проходящего по территории бывш. УССР.

«Театр абсурда», — отреагировала Анна Ш.

«А можно перекрыть подачу газа через территорию [б. УССР] и платить ничего не надо будет», — написал Денис.

«Контракт до 2024 года, газ можно не гнать, а деньги всё равно платить надо», — ответил Денису Михалыч.

«Не гнать газ и не платить. А предлог «не платить» любой: за снос памятников, за нарушение шенгенского соглашения, за поддержку террористического [киевского режима]… масса предлогов, было бы желание», — ответил Михалычу mirМ M.

«Да я думаю, как только остановят транзит через [бывш. УССР], сразу включат СП-2 и из-под санкций выведут, у меня такое впечатление, что все идёт именно в эту сторону», — считает Andrew.

«Мы жалеем местное население, посему транзит есть. Пока есть», — добавил Frost.

Gazprom.ru Транзит газа

«Ни один снаряд в газопровод не попал — ювелирная спецоперация!» — отметила Lidia D.

«Интересно, газопроводы и нефтепроводы на территории [б. УССР] заговоренные?» — иронизирует Сергей, вероятно, указывая на то, что за время спецоперации повреждений на газопроводе и нефтепроводе на территории б. УССР не было.

«Я отсюда слышу, как смеются в Газпроме», — пошутила Elena S.

«Через плановую неоплату Газпром провоцирует [Нафтогаз] на остановку прокачки газа. И тогда Европа сама будет платить [киевскому режиму], лишь бы Газпром продолжал качать газ по трубе. Это к вопросу: «мы назначим цену российскому газу сами!»…» — прокомментировал один из участников обсуждения.

«Какие деньги? Останавливайте последний поток», — призвал Денис З.

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