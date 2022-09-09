«Как недемократично-то!» — Венгрия сомневается в целесообразности санкций
Будапешт перед руководством Европейского союза поставил вопрос, стоит ли и далее сохранять санкции против Российской Федерации, наносящие вред Европе. Об этом 9 сентября заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
«Я задал сегодня четкий вопрос еврокомиссару [по вопросам энергетики Кадри Симсон]: как долго Европейский союз намерен продолжать политику санкций», — приводит его слова ТАСС.
Политик указал на то, что «санкции провалились», так как военные действия на территории бывш. УССР продолжаются, а экономическая ситуация в Европе ухудшается. Сийярто также добавил, что не получил ответа на свой вопрос.
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Новость обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения с сарказмом отметили, что Европе нужно продлевать действие санкций — экономика Евросоюза еще недостаточно пострадала.
«Её, конечно, никто слушать не будет, но мы и так знаем, что Венгрия старается сохранять здравомыслие посреди психиатрической лечебницы под названием Европа», — отметил В. Ф.
«Рановато, мы ещё их зимовку хотим посмотреть», — с сарказмом добавила Jane F.
«Венгрии газа много и со скидкой! Только поставить условие, чтоб не передавали его недружественным странам», — пишет Михаил.
«Венгр походу один в ЕС не принимает наркотики», — с юмором добавил один из участников обсуждения.
«Пущай продолжают», — призвал Сергей Александрович.
«Да, в Европе нормальные люди только в Сербии и Венгрии, ну турки ещё пытаются, но пока не выйдут из НАТО, с ними нужно держать ухо востро. А остальных надо морозить, пусть встаёт их производство, будет безработица, бунты и со временем пророссийские правительства!» — пишет Андрей Н.
«Конечно следует. Ещё лет 10 пусть будут, а там от Запада нам абсолютно ничего не нужно будет», — добавил Николай Николаевич.
«Венгрии следует не ставить вопрос, а выходить из санкций против России…» — считает Goga M.
«Если ЕС начнет разваливаться, то Венгрия первая спрыгнет с этого корабля», — прокомментировал новость Hobbit.
«Надо, надо! Продолжайте!» — смеется Елена Ш.
«Да, венгеров там сейчас не слушают, как бы и из ЕС не выгнали», — отметил Nightlife.
«Следует! Держать строй, не переобуваться! Россия ещё свои контрсанкции не вводила!» — иронизирует «Лунтик».
«Венгрию скоро из ЕС выгонят. Или устроят там майдан…» — добавил Remi.
«Мне кажется, что в конечном счете ЕС продадут [бывш. УССР] нам за дешевый газ», — добавила Анастасия.
«Не, не, не — умерла, так умерла. Пусть держатся до последнего европейца», — призвал Василий.
«Как недемократично-то», — с юмором подытожил Z O V.
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