Будапешт перед руководством Европейского союза поставил вопрос, стоит ли и далее сохранять санкции против Российской Федерации, наносящие вред Европе. Об этом 9 сентября заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

Michel Temer Флаг Венгрии

«Я задал сегодня четкий вопрос еврокомиссару [по вопросам энергетики Кадри Симсон]: как долго Европейский союз намерен продолжать политику санкций», — приводит его слова ТАСС.

Политик указал на то, что «санкции провалились», так как военные действия на территории бывш. УССР продолжаются, а экономическая ситуация в Европе ухудшается. Сийярто также добавил, что не получил ответа на свой вопрос.

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Новость обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения с сарказмом отметили, что Европе нужно продлевать действие санкций — экономика Евросоюза еще недостаточно пострадала.

«Её, конечно, никто слушать не будет, но мы и так знаем, что Венгрия старается сохранять здравомыслие посреди психиатрической лечебницы под названием Европа», — отметил В. Ф.

«Рановато, мы ещё их зимовку хотим посмотреть», — с сарказмом добавила Jane F.

«Венгрии газа много и со скидкой! Только поставить условие, чтоб не передавали его недружественным странам», — пишет Михаил.

«Венгр походу один в ЕС не принимает наркотики», — с юмором добавил один из участников обсуждения.

Estonian Foreign Ministry Петер Сийярто

«Пущай продолжают», — призвал Сергей Александрович.

«Да, в Европе нормальные люди только в Сербии и Венгрии, ну турки ещё пытаются, но пока не выйдут из НАТО, с ними нужно держать ухо востро. А остальных надо морозить, пусть встаёт их производство, будет безработица, бунты и со временем пророссийские правительства!» — пишет Андрей Н.

«Конечно следует. Ещё лет 10 пусть будут, а там от Запада нам абсолютно ничего не нужно будет», — добавил Николай Николаевич.

«Венгрии следует не ставить вопрос, а выходить из санкций против России…» — считает Goga M.

«Если ЕС начнет разваливаться, то Венгрия первая спрыгнет с этого корабля», — прокомментировал новость Hobbit.

«Надо, надо! Продолжайте!» — смеется Елена Ш.

«Да, венгеров там сейчас не слушают, как бы и из ЕС не выгнали», — отметил Nightlife.

«Следует! Держать строй, не переобуваться! Россия ещё свои контрсанкции не вводила!» — иронизирует «Лунтик».

«Венгрию скоро из ЕС выгонят. Или устроят там майдан…» — добавил Remi.

«Мне кажется, что в конечном счете ЕС продадут [бывш. УССР] нам за дешевый газ», — добавила Анастасия.

«Не, не, не — умерла, так умерла. Пусть держатся до последнего европейца», — призвал Василий.

«Как недемократично-то», — с юмором подытожил Z O V.

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