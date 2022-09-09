Киевский режим перестанет существовать, если ВСУ прекратят военные действия против России. Соответствующее заявление сделал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

«Если Россия прекратит боевые действия, то будет мир», — сказал он

Он также добавил, что если киевский режим прекратит боевые действия, то на территории б. УССР никогда не будет независимой страны.

Заявление Столтенберга обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения указали на то, что киевский режим в любом случае прекратит свое существование. Иные подчеркнули, что Столтенберг фактически заявил о том, что Западу нужен киевский режим только как оружие против России.

«Беспокоятся, что некому долги [киевского режима] возвращать будет», — отметила «Гайка».

«Звучит как угроза», — заметил Evgen Y.

«[Киевский режим]… [существование] и так и так прекратит», — прокомментировала Екатерина.

«Сам подтвердил: до последнего [жителя УССР]», — пишет Александр П.

«Это вопрос времени, когда [киевский режим] прекратит своё существование!» — отреагировала Татьяна.

«Мне одному кажется, что этот комментарий — чистое подстрекательство к продолжению горячей фазы конфликта?..» — задался вопросом Сергей.

«Это значит, сохранит жизни своих людей, а не положит их в интересах НАТО», — добавил Александр З.

«[Киевского режима] не должно существовать… Террористическое государство бандеровское», — прокомментировал Alexey.

«У [киевского режима] один шанс выжить — мирные переговоры на условиях РФ!» — написала Lusi.

«Да кто же Зеленскому даст… [завершить военные действия] сделать? Вспомните, за эти месяцы несколько раз Зеленский готов был пойти на переговоры… Но потом телефонный звонок, и его как будто подменяют», — ответила ей (Lusi) Марина П.

«А если не откажется [от военных действий], то результат тот же, только еще и с огромными потерями», — отметила Your conscience.

«Прямым текстом сказал: живете только на таких условиях», — подчеркнул Koresh.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Зеленский

«Нет [киевского режима], есть полигон НАТО, и что с ним станет, решают не [жители б. УССР], которых НАТО не жалеет», — добавил VD.

«И совсем не подстрекатель», — с сарказмом подметил Виталий Олегович.

«Не надо на Столтенберга наговаривать, он правду сказал: если [киевский режим] перестанет рычать и кусаться, то хозяин его сам пристрелит», — пишет Dasha.

«То есть условие существования [киевского режима] — вечные военные действия?» — задалась вопросом Ольга А.

«То есть нужно понимать, что [киевский режим] откажется от боевых действий, только если прекратит свое существование?» — спросил Danil K.

«То есть сдаться [им] не позволят!..» — написал Антон Павлович.

«На самом деле, он даёт понять, что тогда денег не будет», — прокомментировал Z.

«Замкнутый круг получается! Перестанут вести военные действия — перестанут существовать. Не перестанут вести военные действия — перестанут существовать!» — написал Vasia.

«Проигрыш [киевского режима] — проигрыш НАТО. Как на поле боя, так и в качестве военного альянса. Так будет правильнее», — подытожила Лера.