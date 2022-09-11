Решение Совета Европейского союза окончательно утвердить полную приостановку упрощённого визового режима с Российской Федерацией стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 9 сентября в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и Евросоюз

Согласно решению, к российским гражданам будут применяться общие правила выдачи виз: её стоимость возрастёт с €35 до €80, а визовые центры увеличат время рассмотрения заявок, к которым, помимо прочего, добавится обязанность приложить ряд дополнительных документов. Новые правила будут введены в действие после их официального вступления в силу, которое ожидается 12 сентября 2022 года.

В результате ситуация между Россией и Европейским союзом откатится прямиком на момент президентства Дмитрия Медведева. Тогда российский лидер потратил очень много сил и ресурсов, чтобы сковать Россию и ЕС упрощённым визовым режимом, что привело к очень тесным и продуктивным отношениям двух политических субъектов.

Теперь же, когда «кончилась любовь», к отмене упрощённого режима призвал даже сам Медведев, который ныне занимает пост заместителя председателя Совета безопасности. Более того, чиновник призывает руководство ЕС вовсе перекрыть выдачу виз российским гражданам, и сделать это следует, по его мнению, как можно скорее, потому как страсти по «шенгену» отвлекают Россию от специальной военной операции на территории бывшей УССР.

«Их это не спасет от отключения газа», — считает Юлия С.

Gazprom.ru Газовый вентиль

Многие пользователи уверены, что упрощённый визовый режим нужен только простым гражданам, а тот, кто ведёт серьёзный бизнес в ЕС, в любом случае найдёт способ обеспечить себя «европейским проездным».

«Ну слова тут излишни. Но тем не менее кому нужно будет, попадут туда в любом случае. Только вот захочется ли людям ехать туда, где их права ограничиваются?» — задаётся вопросом Юлия М.

Некоторые комментаторы уверены, что на Западе лишают российский народ привилегий внутри ЕС для того, чтобы вызвать ненависть к руководству нашей страны.

«И что? Они там реально думают, что у нас люди начнут власть свергать из-за этого? Дебилы. Мы майданить не собираемся. Пример соседей наших с [территории бывшей УССР] показал, что это ничем хорошим не обернётся для народа», — написал Тимур М.

Часть людей полагает, что в ближайшее время по заграницам российским людям лучше не ездить.

«Русским в России сейчас безопаснее всего. По крайней мере безопаснее, чем в русофобской Европе», — указывает Алиса К.

«А не надо в Европу скоро будет никому ездить. Лишь только с целью посмотреть, как наши предки во времена средневековья жили — без газа и электричества», — отмечает Мартин С.

Нашлись и те, кто уверены, что, даже оказавшись изолированным, чего, конечно, быть не может, российский народ останется в выигрыше, ведь он живёт в самой лучшей стране на планете.

«А нам туда и не надо. Туда бегут исключительно либерально настроенные граждане, а русский человек на своей земле живёт и радуется. Тут родное всё, а там…» — поделился своим мнением пользователь «РУССКИЙ КОД».

Напомним, 9 сентября Совет Европейского союза окончательно утвердил принятое ранее решение о полной приостановке упрощённого визового режима с Российской Федерацией.