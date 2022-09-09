Власти Латвии нацелились на проведение насильственных кадровых изменений в руководстве Латвийской православной церкви в составе Московского патриархата. Такой вывод можно сделать из одобренного депутатами местного парламента законопроекта, который был внесен президентом Латвии Эгилом Левитсом. В нем говорится о необходимости изменения статуса ЛПЦ, чтобы «исключить любую власть Московского патриархата над Латвийской церковью».

Ольга Шклярова ИА REGNUM Латвия

Дьявол, как говорится, в деталях. Как передает «Интерфакс-Религии», предусмотрено, что ЛПЦ будет письменно информировать канцелярию президента о назначении или освобождении от должности церковных глав, митрополитов, архиепископов и епископов. После этого канцелярия президента объявит об этих изменениях в должностях в официальном издании, а также направит эту информацию в учреждение, ответственное за регистрацию религиозных организаций и их учреждений. В пояснительной записке к законопроекту говорится, что такое регулирование даст возможность проверить, соответствует ли избранное на должность лицо всем требованиям нормативных актов и интересам национальной безопасности. До 1 октября Церковь должна уведомить канцелярию президента о действующем главе Церкви, митрополитах, архиепископах и епископах. Предусмотрено, что до 31 октября ЛПЦ должна привести свой устав в соответствие с поправками к закону о статусе Церкви, внеся в него необходимые изменения.

Glossologist Даугавпилсский Борисоглебский кафедральный собор

В данном случае светские власти Латвии хотят контролировать кадровый процесс в Латвийской православной церкви и после того, как она по их решению будет обладать «полной независимостью» от Русской православной церкви. Это выглядит явно избыточной мерой. Даже в б. УССР киевский режим не пошел на то, чтобы законами или нормативными актами требовать от существующих Церквей согласовывать с ними избрание епископов и назначение их в синодальные структуры и епархии. Как бы ни вел себя в ходе создания Православной церкви б. УССР занимавший на тот момент пост президента Петр Порошенко, автокефальный статус ПЦУ получали благодаря томосу константинопольского патриарха Варфоломея, а не президентского указа. До недавнего времени вмешательство в церковную кадровую политику со стороны государства было характерно для Китая. Однако и тут в 2018 году Пекин пошел на заключение с Ватиканом временного соглашения, которое урегулировало вопрос с епископами, назначенными без одобрения Святого престола.

Сейчас же латвийские власти создают парадоксальную ситуацию: ЛПЦ должна согласовать с канцелярией президента кандидатуры епископата, но не с материнской Русской православной церковью. «Светскому парламенту предлагается взять на себя решение внутренних вопросов церковного устройства Православия в стране, — констатирует советник патриарха Московского и всея Руси Николай Балашов. — Как все это соотносится с тем фактом, что 99-я статья конституции Латвийской Республики доныне гласит: «Церковь отделена от государства»? С международными актами о правах человека, которые подписывала Латвия? А никак. И это уже никого особенно не удивляет в охватывающей наших западных соседей атмосфере правового нигилизма». Аналогичные недоумения высказывают даже националистические латвийские порталы, отмечая, что «инициатива президента, с одной стороны, является логичной попыткой вырвать ЛПЦ из преступной хватки Москвы, но, с другой, это вмешательство во внутренние дела Церкви».

President.lv Эгилс Левитс

По словам профессора теологического факультета Латвийского университета Валдиса Тераудкалнса, деятельность Православной церкви не может регулироваться законодательными изменениями, передает портал Латвийского радио и телевидения (LSM). Он подчеркнул, что вопрос о независимости Православной церкви страны может решать либо Константинопольский патриархат, либо патриархат, в составе которого находится соответствующая Церковь. «Мы не можем изменить мышление и традиции людей с помощью каких-то указов, это очень, очень по-советски», — сказал Тераудкалнс. Кроме того, желание и решение самой Церкви также существенно в вопросе получения ею автономии. «Только если это исходит от самой Церкви, что-то может измениться», — говорит профессор. Он напомнил, что «автокефальные процессы» разыгрывались в Эстонии и б. УССР, однако даже тогда решение принимали верующие, часть из них пошла на отделение от Московского патриархата, а часть нет. Что касается ситуации в Латвийской православной церкви, то «до этого еще далеко и мы можем говорить только гипотетически».

Это означает, что в ближайшее время руководство ЛПЦ и ее глава митрополит Рижский Александр столкнутся с давлением со стороны светских властей, которые будут требовать от епископата публично одобрить президентский закон и обратиться к патриарху Кириллу с просьбой предоставить Латвийской православной церкви автокефалию. В противном случае митрополита Александра могут обвинить в «угрозе национальной безопасности» страны. Ему уже предъявляют претензии в том, что он не «осудил российскую агрессию» и «не поддержал» б. УССР. Вместе с тем складывающаяся ситуация дает основания для реакции Москвы. Беспрецедентное вмешательство в дела ЛПЦ со стороны светских властей дает основания России признать Латвийскую православную церковь «порабощенной Церковью, преследуемой рижским режимом». Такое решение можно было бы оформить на уровне постановления российского парламента или даже закона, предусмотрев санкционные меры против Риги.