С кончиной Елизаветы II ушла эпоха — это вчера и сегодня расхожий штамп. И это правда, надо только отдать себе отчет, что за эпоха это была. 70 лет, а именно столько правила королева, это дольше, чем кто бы то ни было может удержать в памяти, это даже дольше, как кто-то подсчитал, чем срок жизни 90% ныне живущих людей на Земле. А вот Елизавета всё это время имела возможность проводить целенаправленную и последовательную политику. Какую?

Иван Шилов ИА REGNUM Елизавета II и Карл III

Королева приняла страну в 1952 году — в глубоком кризисе экономики, геополитики и собственно политики внутренней: народ питался по карточкам, Америка окончательно перехватила роль западного гегемона, колонии разбегались кто куда, а в самой стране популярность вновь ставшего премьер-министром «спасителя Британии» Черчилля оставалась на недосягаемой высоте.

И что прикажете делать в такой ситуации? Вам 26 лет, вы имеете близкую к неограниченной власть (да-да, она до сих пор такой и остается) и нулевой опыт управления, ваш авторитет близок к нулю, империя расползается под пальцами, а народ внимает каждому слову неуправляемого пожилого авантюриста с совершенно особенными взглядами на судьбы мира…

The Royal Family Channel. 1952. Великобритания Уинстон Черчилль и Елизавета II, 1952 год

Елизавета выбрала курс. Своё правление она целиком посвятила сохранению и сбережению. В первую очередь сохранению монархии и королевской семьи, во вторую — Британской Империи и ее наследия.

За 70 лет были созданы мощные мифы, качественно скрывающие реальность и силой прошедших лет укрепленные до статуса непреложной истины. Именно эти мифы и стали тем защитным механизмом, который сберег монархию.

Миф №1: Британия — конституционная монархия, где королеве, а теперь и королю, отводится лишь церемониальная роль — без какой-либо реальной власти. Это утверждение за 70 лет настолько зацементировано британской пропагандой, что его преподают как абсолютную истину в школах по всему миру, включая Россию. Исходя из этого положения королевская семья — это такие милые старички, составляющие часть английской культурной самобытности, которые нужны в основном для того, чтобы посвящать в рыцари, открывать музеи и трогательно обращаться к нации на рождество. Ну и, конечно, их судьба — это всегда интересная мыльная опера.

На деле же никакой конституции, ограничивающей полномочия монарха, в Британии нет. Самодержец все еще единолично принимает решение об объявлении войны и заключении мира, может в любой момент распустить правительство или назначить перевыборы в парламент. Все важнейшие политические решения и реформы проходят через монарха, и у него всегда есть возможность на них повлиять. Король является одновременно главой государства, главнокомандующим вооруженных сил и главой англиканской церкви. Елизавета II 70 лет выбирала этой властью не пользоваться или почти не пользоваться, но это не значит, что сама власть куда-то делась. Чарльз (Карл III) может иметь совсем иное мнение на этот счет, нежели его мать.

Цитата из The Moment the Queen Appointed New Prime Minister at Balmoral. The Royal Family Channel. 06.09.2022. Великобритания Встреча Лиз Трасс и королевы Великобритании Елизаветы II 6 сентября 2022 года

Миф №2: Содружество Наций (ранее называвшееся Британским содружеством), куда входит Британия и львиная доля ее бывших колоний, — это просто такое неформальное образование, без всякой политической воли или влияния, а также не имеющее отношения к колониализму или геополитическим амбициям. Так, культурные фестивали проводить, студенческие обмены, концерты…

На самом же деле эта организация, главой которой тоже является британский монарх, объединяет 56 (!) государств, где до сих пор существенно влияние не столько английской культуры, сколько британского капитала, британских разведывательных и интеллектуальных кругов. Фактически границы Содружества очерчивают ближнюю линию британской зоны влияния, и на карте прекрасно видно, что эта ближняя зона простирается на весь мир. Кроме того, в Содружество входят Австралия и Канада, всё еще признающие британского монарха главой своих государств и находящиеся под значительным влиянием английского правящего класса. Опять же, Елизавета II на протяжении 70 лет выбирала мало пользоваться этим влиянием Британии на страны Содружества, а если и пользоваться, то так, чтобы никто этого не замечал. У нового монарха могут быть другие планы.