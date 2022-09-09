Сообщения зарубежных СМИ о кончине королевы Великобритании Елизаветы II всполошили весь мир. Южнокорейское общество не стало исключением, пользователи социальной сети Южной Кореи бурно обсудили данную тему.

Senedd Cymru Елизавета II

Королева Великобритании Елизавета II скончалась 8 сентября на 97-м году жизни в замке Балморал. Когда появилась новость о том, что врачи королевы выразили обеспокоенность по поводу состояния здоровья Её Высочества, наследник престола принц Уэльский Чарльз и его супруга направились в замок. Туда же выехал и принц Кембриджийский Уильям и другие члены королевской семьи.

После того как члены королевской семьи прибыли в резиденцию в Шотландии, Букингемский дворец официально объявил о смерти королевы. Флаг над дворцом также был приспущен.

Известно, что трон унаследует старший сын королевы принц Уэльский Чарльз, который взял имя Карл III.

В своем первом заявлении в новом статусе Чарльз отметил, что смерть Елизаветы II стала «моментом величайшей грусти» для него и всех членов королевской семьи.

Известно, что церемония официального провозглашения Чарльза британским королем пройдет в Сент-Джеймском дворце. Однако когда именно состоится мероприятие, пока не известно.

Напомним, что в отличие от своей матери Карл III часто выражал свои личные политические взгляды во время своего пребывания на посту наследного принца. Британские СМИ отмечают, что «если Чарльз взойдет на престол, то споры о роли короля могут возникнуть вновь».

«Королева Елизавета II была поистине великой. В то время как в течение многих лет вокруг других королевских семей ходило много слухов, британскую королевскую семью эта напасть обошла стороной. А конфликт с принцессой Дианой — выдумка. На самом деле, королева на протяжении многих лет была уважаемой фигурой», — пишет taoi***.

«Хоть она была королевой далекой незнакомой страны, она была классным человеком», — отмечает ljhe***.

«Ничто не вечно…» — негодует ston***.

«А я надеялся, что она доживет до 100», — lbg5***.

«Это всё из-за Путина», — смеется cras***.

«Она прожила долгую, хорошую жизнь… Надеюсь, она встретит принца Филиппа и они вместе упокоятся на небесах», — пишет yoor***.

Archives New Zealand Королева Великобритании Елизавета II и герцог Эдинбургский Филипп. 1954

«В наши дни в развитых странах король практически не имеет власти. Это скорее символ», — отмечает gree***.

«Полагаю, королева Елизавета II останется одним из величайших монархов в британской истории», — считает mini***.

«Кажется, в момент её смерти Биг Бен остановился», — предполагает with***.

«В конце концов, Чарльз станет королем. Думаю, это будут худшие король и королева в истории. Было бы неплохо, если б престол перешел в руки Уильяма…» — высказывает свою точку зрения east***.

«Если ты сын королевы, то можешь стать королем? А может ли любовница стать королевой? Позволят ли это британцы?» — задается вопросами yeoy***.

«Чарльз и Камилла, виновные в смерти Дианы, не заслуживают трона», — считает 3366***.

«Кажется, всё может закончиться тем, что в скором времени Британская империя станет республикой», — предполагает uhmg***.

«Ставим ставки, сколько лет пробудет на троне Чарльз. Продержится ли он лет десять? Что-то мне подсказывает, что он скоро умрет», — пишет paul***.