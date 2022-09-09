Заявление заместителя главы Министерства иностранных дел Андрея Руденко о том, что Российская Федерация рассматривает возможность введения виз для граждан с территории бывшей УССР, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё отношение к этому 9 сентября в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Граница

Такая тема была поднята на обсуждение на уровне целого ряда ведомств. Побудил российские власти озадачиться этим вопросом введенный 1 июля 2022 года визовый режим с Россией со стороны киевского неонацистского режима. Стоит отметить, что российское руководство не считает обязательным применение зеркальных мер, потому что это может привести к серьёзному осложнению положения беженцев.

Ситуация такова, что жители бывшей УССР не являются для России чужеродным элементом, отсюда вытекают закономерные вопросы гуманитарного характера. Если визы станут препятствием для мирного населения, которое хочет как можно скорее покинуть территорию, где происходят боевые действия, а на их головы падают нацистские снаряды, то это будет крайне плохим результатом гуманитарной политики российского государства.

«А что, давно пора!» — считает Дмитрий Ю.

Многие пользователи тем не менее нашли для себя позитивные стороны введения взаимного визового режима с территорией бывшей УССР, т. к. таким образом Россия будет более тщательно просеивать граждан, которые могут оказаться в том числе преступниками и даже террористами.

«Надо же, как же так? Неужели у кого-то начало работать серое вещество и пришло осознание, что в условиях свободного въезда к нам людей оттуда, открывается возможность проникновения на нашу территорию агентов влияния, разведки и террористических групп с нацистской стороны. Как в той дурацкой присказке: «Не прошло и года». Хотя пока будут думать, собираться, как раз пройдёт тот самый год и всё получится как в присказке», — поделился своим мнением Алексей А.

Ssu.gov.ua СБУ

Некоторые комментаторы отмечают, что визовый режим со стороны Киева — это политический позор, потому как в это время киевский неонацистский режим ведёт полноценные боевые действия. Выходит, что Россия может уподобиться бандеровским клоунам, начав использовать визовый режим в качестве информационного снаряда, осложнив тем самым ситуацию с беженцами.

«Это действительно то, чем сейчас наш МИД должен заниматься? Визовый режим с киевским режимом? Серьёзно? Расскажите им, пожалуйста, что на территории [бывшей УССР] Россия спецоперацию проводит, нацистов уничтожает. Там не до визового центра сейчас немного», — пишет Иван Г.

«Какие, к чёртовой матери, визы? Сбрендили вообще? Специальная военная операция полным ходом идёт. Очнитесь!» — обращается Денис Х.

Нашлись и те, кто считает, что если вдруг Россия захочет обезопасить себя от киевских террористов, то она просто введёт запрет на въезд всем членам неонацистских группировок, не делая ни для кого никаких исключений.

«На фиг визы! Въезд всем нацистам запретите! А то они у нас спокойно по стране катаются и людей взрывают!» — призывает Максим П.

Напомним, 9 сентября заместитель главы Министерства иностранных дел Андрей Руденко заявил о том, что Российская Федерация рассматривает возможность введения виз для граждан с территории бывшей УССР.