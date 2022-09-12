Посещение гражданами России стран Европейского союза по туристическим визам будет доступно лишь журналистам, а также тем, кто въезжает в страны Евросоюза по семейным или же гуманитарным обстоятельствам. Соответствующее заявление в ходе брифинга, транслировавшего финскими СМИ, сделала еврокомиссар по внутренним делам Евросоюза Илва Йоханссон.

Иван Шилов ИА REGNUM Евросоюз

«Больше нет оснований доверять русским. Россияне не могут быть туристами на территории ЕС, это привилегия. И мы больше не хотим давать эту привилегию русским», — приводит ее слова РИА Новости.

Политик также добавила, что Европейский совет примет ее предложение «полностью заморозить туристические визы» для граждан России.

Новость обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения указали на то, что хуже от данного решения может быть лишь странам Европейского союза, а не российским гражданам.

«Как жить дальше?» — смеется Павел.

«Ура, оспа обезьян останется на родине», — с сарказмом добавила Юлия Х.

«А что там делать? Мерзнуть?» — не понимает Павел А.

«По семейным [обстоятельствам], журналистам или на Т-34 возможен въезд», — иронизирует Евгений.

«Даже сомнений не было, что они ограничат въезд. Но мир большой, есть куда поехать, кроме Европы», — написала Татьяна.

«Да плевать. Наездились мы по Европам на десять лет вперед. Наелись этой Европы до тошноты. Нам без европейских турпоездок ни жарко ни холодно, а вот тамошним ребяткам-то без денежек наших туристов будет ой как плохо», — пишет mamont- sarma.

Ștefan Jurcă Прага. Старый город

«Да и нечего кататься, врагов кормить. Эти фашисты потом на наши деньги оружие нацистам поставляют», — добавил ilya P.

«Скоро они к нам на ПМЖ повалят. Еды нет, тепла нет… Это нам уже нужно их начинать не пускать и придумывать сложности в получении визы», — отреагировала Kate.

«Как они не понимают, что плохо от этого только им! Мир ОГРОМЕН!» — отметила Мария Ш.

«Они (Запад) себя скоро совсем изолируют», — написал JT.

«В ответ тоже закрыть въезд, и всё. И вентиль перекрыть. Хоть бы зима была самая холодная за столетие», — комментирует новость Валерио.

«Ехать сейчас в Европу ради туризма — так себе удовольствие. Пусть насладятся беженцами [с бывш. УССР] сполна…» — отреагировала Soroka IV.

«Таиланд, Эмираты, Египет, Турция… Куда слетать, найдется», — добавила Оксана.

«Плачем горькими слезами», — смеется Helenka.

«Ну что же… Тем лучше!» — пишет Zloy.

«Пришло время попутешествовать по России!» — призвала Tata.

«Туристы, студенты, которые проплачивали им за все услуги, не нужны. Им нужны беженцы, которых надо содержать. Пусть будет так», — подытожила Ирина.