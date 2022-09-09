Материал газеты «Коммерсант», согласно которому Российская Федерация может поддержать Белоруссию увеличением импорта топлива, стал поводом для дискуссии в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии об этом 9 сентября в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и Белоруссия

Согласно информации от источников издания, Министерство энергетики и Министерство финансов Российской Федерации обсуждают импорт бензина и дизельного топлива из Белоруссии. Речь идёт о том объёме, который ранее Минск поставлял киевскому неонацистскому режиму, но теперь более не имеет такого рынка сбыта. В случае, если власти всё-таки примут решение помочь Белоруссии, то объём демпфера может составить 5,5 млрд рублей по бензину и 58 млрд рублей по дизтопливу.

«Правильно. Своих поддерживать очень важно, они наши союзники», — считает Никодим А.

Многие пользователи встретили эту новость положительно, ведь Россия собирается оказать помощь не кому-нибудь, а братской Белоруссии, с которой у нас строится формат Союзного государства.

«Ну а почему бы и нет? Белоруссия всегда была нашим товарищем. Я думаю, что с ними можно сотрудничать и поставлять их топливо нам. Всё как-никак, а крепкие экономические связи», — отметил Модест С.

Некоторые комментаторы всё же оказались недовольны, ведь Россия в данный момент сама находится под невероятно жёсткими санкциями, которых она не видела за всю свою жизнь. Отсюда граждане делают вывод, что помогать нужно сначала себе и уж потом задумываться о своих союзниках.

«А нам самим эти деньги не нужны? А нам самим топливо разве никуда поставлять не нужно в условиях санкций? Мы почему о себе в последнюю очередь опять думаем? У Белоруссии есть свой президент, вот пусть он и решает проблемы своей республики», — указывает Марат П.

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Часть людей полагает, что Белоруссия — не просто государство, которое решило играть на стороне России. Минск и Москва строят единое политическое образование на союзных началах, и этот процесс куда как дороже, чем полсотни миллиардов из российского бюджета.

«Понять «возмущантов» можно, но стоит понимать, что Белоруссия — государство-союзник. По сути, мы одна единая страна с рядом исключений. В условиях санкций, которые били по России, но нанесли ущерб и Белоруссии, Минску неоткуда пополнять бюджет. Само собой, что Москва пришла на выручку. Считайте это, как будто субъект России поставил на рынок свою продукцию. Это нормально», — поделился своим мнением Вадим Е.

Нашлись и те, кто напомнил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко, несмотря на все его комплиментарные по отношению к России речи, тем не менее продолжает вести двойную игру в надежде, что ему удастся вернуться в мировую политику в качестве самостоятельного игрока.

«А мы не хотим спросить Батьку на счёт того, чей Крым? А как там дипломатические связи с Киевом у Минска, всё ещё тесные? Кстати, что на счёт интеграции с Россией в рамках Союзного государства, всё так же на месте топчемся и забрасываем Белоруссию деньгами российских налогоплательщиков?» — задаётся вопросом Кирилл Р.

Напомним, 9 сентября газета «Коммерсант» опубликовала материал, согласно которому Российская Федерация может поддержать Белоруссию увеличением импорта топлива, а объём демпфера может составить более 60 млрд рублей в год.