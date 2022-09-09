Заявление главы министерства иностранных дел Латвии Эдгарса Ринкевичса о том, что латвийское правительство приняло окончательное решение ограничить въезд в страну для граждан Российской Федерации, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё отношение к этому 9 сентября в социальной сети «ВКонтакте».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Президент Латвии Эгилс Левитс

Русофобские настроения в Латвии перетекли в очевидные русофобские действия. На протяжении уже не одного месяца латвийские власти намекали Москве, что готовятся крайне неприятные для русских людей решения, и вот они стали реальностью. В то же время Российская Федерация никак не реагировала на провокационные действия Риги. Что в случае со сносом памятников воинам-освободителям, что в случае с преследованиями и гонениями русскоязычного населения Латвии, которое попало в опалу из-за своей любви к России.

Не встречая, по сути, никакого сопротивления, рижские ястребы взмахом широкого крыла подписали указ, ставящий знак неравенства между гражданами России и всем остальным населением Земли. Такие шаги латвийских властей открыли двери не только русофобскому потенциалу в самой Латвии, но и являются возможностью другим странам Евросоюза пройти по проторенной дорожке притеснения русских людей.

«Очень жаль. Как раз планировал зимой покататься в Латвии на лыжах. Говорят, там будет самая лютая за всю историю метеонаблюдений зима», — пишет Александр М.

Многие пользователи встретили данную новость как свидетельство неспособности властей Латвии вести хоть сколько-нибудь созидательную внутреннюю политику. Всё делается в угоду США, а это значит, что интересы самого народа Латвии не учитывает никто.

«Население трёх прибалтийских стран меньше, чем микрорайон в Москве, а экономика, как в «Ашане». Так что ничего российские граждане не потеряли», — уверен Алексей П.

Gpk.gov.by На границе Латвии

Некоторые комментаторы отмечают, что геополитическое значение Латвии стремится к нулю. В связи с этим Россия не пострадает, а вот последствия своих русофобских решений Рига уже скоро почувствует в полной мере.

«А всё почему? Потому что они нацики. У них это в крови. Только и могут, что кому-то что-то запрещать, хотя, по сути, ничего собой не представляют. Латвия — просто блоха на карте», — написал Тимур М.

«Ну всё! Они расписались в фашизме окончательно! Пора им перекрыть все поступления газа и нефти», — считает Михаил П.

Часть людей полагает, что Россия делает недостаточно, чтобы не допускать всплесков русофобии, которые мы можем сейчас наблюдать в прибалтийских странах.

«Меж тем пошла ответка. Несмотря на унизительный недопуск российских граждан в Латвию, снос памятников воинам Красной армии, признание России страной, поддерживающей терроризм, и все оскорбления на самым высоком уровне, Газпром снова поставляет в Латвию газ. Вот такой вот у нас патриотизм на высшем уровне», — указывает Leheim A.

«А мы им всё ещё газ поставляем и нефть через них гоним. Ну, может, всё уже? Может, хватит унижаться? Никаких денег честь не может стоить!» — поделился своим мнением Павел И.

Напомним, 9 сентября глава министерства иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс написал в Twitter о том, что латвийское правительство приняло окончательное решение ограничить въезд в страну для граждан Российской Федерации.