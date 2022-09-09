Бельгия против введения в Европейском союзе потолка цен только на российский газ, сообщает 8 сентября Reuters, ссылаясь на неназванный документ.

Иван Шилов ИА REGNUM Цена на газ

По мнению бельгийской стороны, необходимо ограничить стоимость всего импортного газа, для чего нужно учесть цены на газ в Азии.

Новость обсудили в мессенджере Telegram, а также в социальной сети «ВКонтакте». Многие участники обсуждения не понимают, каким образом покупатель собрался устанавливать цену на газ. Были и те, кто считает, что США, которые продают свой сжиженный природный газ (СПГ), не согласятся с предложением Бельгии.

«Вот как они вообще это представляют? Тысячи лет были у людей законы торговли: спрос — предложение — цена! Как они собираются это изменить? Теперь покупатель будет приходить в магазин и устанавливать цены?» — не понимает Вадим К.

«Рыночек уже не решает?..» — смеется Владимир Г.

«Ограничение газа будет», — отметил Стас К.

«Какие проблемы? Ввели, теперь ищите продавцов, которые продадут вам газ по этим ценам», — пишет Андрей Т.

«Сейчас им американцы объяснят, что он зря на истинные демократические заоблачные цены на их сжиженный газ ограничить хочет», — с сарказмом добавил Андрей Х.

«Свой газ добывайте и цену устанавливайте…» — призвала Галина.

«Как же так? Тогда Америка не сможет продавать свой СПГ в Европу!» — считает Марина Е.

«Правильно. Если ссориться, то со всеми!» — не без сарказма прокомментировал Сергей Ц.

«Не, ну правильно всё. Если изолироваться от всех, то по полной. Чего только от РФ газ-то не принимать?» — задался вопросом Игорь R.

«Свободный рынок, говорили они. Свободное ценообразование, свободная конкуренция…» — смеется Vladimir M.

«Они никак не поймут пока, что халява кончилась. Теперь надо учиться жить на свои», — прокомментировал Джон.

kees torn СПГ-танкер Christophe de Margerie

«Они что, про свободный рынок не читали? Рыночек всё порешает, многие не выживут, но зато всё будет решено», — не без сарказма отметил Dmitry T.

«Америке это очень не понравится», — смеется Nft Friend.

«Полностью поддерживаю Бельгию! Про нефть забыли, а учитывая банкротства [предприятий] металлургии, следует и о ней уже позаботиться», — добавил Vadim F.

«Я так смотрю, люди плохо понимают, как работает рынок», — задумался Maksim.

«Пусть они сначала хоть Норвегию по газу как-то ограничат. Они ей пытались что-то вякнуть, Норвегия сказала: пошли вон. По каким ценам хотим, по тем и продаём. И все так сделают! Рынок большой. Продавать есть куда. И если Европе нечем платить, то это их проблемы!» — отреагировала Designcannes.

«Интересно, что по этому поводу скажет Канада?» — смеется «Это Я, а это Ты?».

«Как говорится: «А что, так можно было?» Срочно создаём петицию об ограничении цены на немецкие автомобили», — с юмором подытожил Artem.