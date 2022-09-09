В Европейском союзе больше не думают о введении дополнительных антироссийских санкций. Об этом со ссылкой на источники сообщает Politico.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Евросоюз

По информации, полученной от высокопоставленного должностного лица, на которое ссылается СМИ, Европейскому союзу на данный момент не до ограничительных мер против России.

«Аппетит ослаб. Становится сложнее с каждым отдельным пакетом [санкций]», — заявил дипломат одной из стран Евросоюза.

Кроме того, имеются опасения, что Венгрия может заблокировать будущий пакет ограничительных мер против Российской Федерации. Также становится все сложнее найти меры, которые способны навредить российской стороне больше, нежели Европейскому союзу.

Один из чиновников Евросоюза также указал на то, что имеется риск «столкнуться с «зимой недовольства». Он подчеркнул, что политические лидеры опасаются политических последствий энергетического кризиса.

Вместе с тем ряд стран Евросоюза все же поддерживает введение еще одного раунда антироссийских санкций и предлагает ввести ограничительные меры против атомной отрасли России, облачных сервисов, криптовалют и иных технологий.

Новость обсудили в мессенджере Telegram, а также в социальной сети «ВКонтакте». Многие участники обсуждения указали на то, что следующий пакет антироссийских санкций еще больше навредит Евросоюзу, но не России. Иные считают, что, возможно, пришло время России ввести ответные ограничительные меры. Были и те, кто считает, что если Штаты «прикажут» Евросоюзу, то страны ЕС введут еще один пакет санкций во вред себе.

«Трудно Европе Россию жевать, когда у самой зубы сыплются», — иронизирует Вячеслав Р.

«Ой, а чего так-то? Уже пусть Европа добивает себя до конца, или нам помочь, чтобы не мучались!» — с сарказмом добавил Дмитрий Д.

«Слабаки! Даже собственные санкции пережить не могут», — смеется «Белый Медведь».

«Дядя Сэм такого слюнтяйства не одобрит», — пошутил Nemo N.

(сс) The White House Команда Байдена

«Требуем продолжения банкета!» — иронизирует Владимир.

«Жаль… нужно ещё санкций… А то они ещё зиму переживут», — с юмором прокомментировал Dmitry.

«Пришло время самим санкции вводить за поддержку нацистского режима и поставки оружия», — призвала Екатерина.

«Ну как бы есть еще один пакет санкций: отмена всех предыдущих. Чтобы мы от радости с ума сошли», — смеется KostO.

«Да ладно, давайте уж девятый пакет, а то пакет с пакетами ещё не заполнен, а уже попахивать начинает», — шутит Альберт В.

«Сказано: до последнего европейца — значит, до последнего! Ой, сорри, проболтался», — комментирует новость Саша.

«Э, не! Не переобуваться, держать строй… Больше санкций — хороших и разных! А вот когда вводить станет совсем уже нечего, Россия подумает, каких контрсанкций добавить со своей стороны», — отметил «Лунтик».

«Это у них пакеты закончились! Россия же не вернула ЕС пакеты из-под предыдущих 7 пакетов», — пошутила Любовь.

«США прикажут — введут во вред себе 100–500 новых санкций», — считает Ruslan S.

«А что так? Аль возможности для санкций уже все исчерпаны? Есть же еще привилегированный западный воздух. Не пущать его в Россию…» — иронизирует «Ра».

«Наступило время для ответных санкций», — подытожил Сергей Я.