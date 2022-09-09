Страховой рынок продолжил терять участников. При этом уровень концентрации бизнеса слегка размылся. Если в первом квартале года сегмент покинула одна компания и на ключевую двадцатку игроков приходилось 88,2% рынка (+1,7 п. п. за квартал), то во втором квартале этого года с рынка ушли еще два её участника и на топ‑20 страховщиков уже пришлось 87,6%. Изменилась и структура активов, что стало следствием не только изменения динамики фондового рынка, но и предоставленной Банком России возможности до конца года использовать при расчете обязательных нормативов справедливую стоимость приобретенных до 18 февраля этого года финансовых инструментов (акций, облигаций, паев паевых инвестиционных фондов и производных финансовых инструментов) по состоянию на 18 февраля.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Экономика

При оценке страховых резервов курсы иностранных валют и значения кривой бескупонной доходности российских государственных ценных бумаг также используются по состоянию на 18 февраля этого года. Этой мерой, направленной на адаптацию страховых компаний к высокой рыночной волатильности, воспользовалась часть страховщиков. В итоге в структуре активов на фоне сужения спреда между доходностями снизилась доля корпоративных облигаций в пользу в том числе гособлигаций: в абсолютном выражении объем вложений в гособлигации за второй квартал практически не изменился, но в целом за полугодие — увеличился. Выросла в структуре и доля депозитов, привлекательность которых возросла на фоне ужесточения в начале февраля денежно-кредитной политики, повлекшего повышение ставок. Средства от продажи и погашения части корпоративных облигаций страховщики также размещали на депозитах в банках.

Переоценка валютных активов на фоне укрепления рубля принесла страховому сектору, с одной стороны, убытки, достигшие за первое полугодие 130,8 млрд рублей, с другой — финансовый результат от операций по страховой деятельности увеличился, и рентабельность страховых компаний, несмотря на незначительное снижение, по итогам первого полугодия по‑прежнему осталась на высоком уровне, составив по капиталу 17,4%, а по активам — 4,0%. Совокупная величина активов страховщиков на конец июня снизилась по сравнению с первым кварталом на 3,6%, составив 4,3 трлн рублей, а капитал страховщиков снизился на 0,6% квартал к кварталу, до 1 трлн рублей.

Сгладить просадку рынка, с одной стороны, позволила «в определенной степени» инфляция: произошедшее максимальное снижение взносов в сегменте инвестиционного страхования жизни (ИСЖ) и кредитном страховании жизни и здоровья из‑за снижения кредитной активности и падения спроса на альтернативные депозитам финансовые инструменты после резкого роста процентных ставок, а также частичного перетока средств клиентов из сегмента ИСЖ в НСЖ (накопительное страхование жизни) смягчил рост взносов по автострахованию и ДМС (добровольное страхование жизни).

Анна Рыжкова ИА REGNUM Медицинский полис

То есть рост стоимости автомобилей и запчастей повлек повышение стоимости полисов по автострахованию, а росту взносов по ДМС способствовало повышение цен на медицинские товары и услуги. С другой стороны, во второй половине второго квартала и начале третьего — на фоне снижения процентных ставок — стали восстанавливаться объемы кредитования благодаря реализации отложенного спроса и планомерного решения проблем со стороны предложения непродовольственных товаров, в числе за счет параллельного импорта. Этот фактор, по прогнозам регулятора, улучшит динамику показателей видов страхования, связанных с кредитованием, по итогам третьего квартала. Росту спроса на НСЖ, как указывается в Обзоре, способствовало развитие страховщиками линейки таких продуктов (в том числе как замены ИСЖ), а также заинтересованность банков в получении комиссии за продажу программ страхования жизни.

Наибольшей популярностью пользовались полисы с более короткими относительно классических программ сроками (от трех месяцев до двух лет), единовременными взносами и фиксированной доходностью, сопоставимой с банковскими депозитами на тот же срок. При этом базовыми активами для таких программ в основном были депозиты и государственные ценные бумаги. Стимулировать же к росту рынок автострахования в третьем квартале поможет, по мнению авторов Обзора, возобновление действия программ льготного автокредитования и автолизинга, что может повысить спрос на российские автомобили. Во втором же квартале этот сегмент рос исключительно за счет роста цен на автомобили, а не роста числа заключаемых страховых договоров на фоне снижения продаж из-за низкой доступности машин.