Латвийский сейм утвердил «независимость» Латвийской православной церкви от Московского патриархата. Соответствующие поправки, внесенные в законодательство страны президентом Латвии, были поддержаны парламентом страны. Об этом 8 сентября сообщает пресс-служба латвийского парламента.

Иван Шилов ИА REGNUM Латвия

«Сейм в срочном порядке принял поправки к закону о Латвийской православной церкви, устанавливающие полную независимость Латвийской православной церкви со всеми её епархиями, приходами и учреждениями от власти какой-либо церкви за пределами Латвии», — говорится в сообщении.

Новость обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения считают неприемлемым вмешательство государства в дела церкви.

«Ну теперь осталось утвердить трудовые книжки для священников и установить зарплату, поставив [их] в разряд бюджетников», — с сарказмом отреагировал Дмитрий.

«Каким боком сейм к церкви?» — не понимает один из участников обсуждения.

«А Латвийская православная церковь если не просила, зачем её независимой фашисты объявили?!» — в недоумении Vladimir V.

«А что так можно было? Вот Порошенко удивился», — с сарказмом добавил Л. Э., напоминая о том, что Петр Порошенко, будучи президентом страны, добился от патриарха Константинопольской православной церкви Варфоломея так называемого томоса об автокефалии для раскольников на территории бывш. УССР.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Порошенко

«Демократия, она такая демократия», — смеется Анастасия.

«И сейм же утвердил богослужебный церковно-латвийский язык… Но в связи с кризисом переводить и издавать книги: минеи, октоих и иже с ними будут методом писарей… при лучине… чернилами из бузины… перьями…» — иронизирует Oxana.

«А что мешает сейму отменить инфляцию в 20%? Вот взять и приказать ей — отвали!» — шутит Андрей Б.

«В ответ Латвийская церковь предаст сейм анафеме?» — спросил Андрей.

«То есть ещё один демократический миф разбили о независимости церкви от государства и невмешательстве в частную жизнь человека», — отметила одна из участниц обсуждения.

«А Порошенко… с томосом столько времени, как с писаной торбой, носился, а оказывается, ларчик просто открывался», — смеется Михалыч.

«Секулярная организация не имеет власти над религиозным институтом. Они б ещё взяли и отменили Бога…» — не выдержала eDilemma.

Александр Погожев ИА REGNUM Обращение к Богу

«Обратите внимание: сейм. Признал. Независимость церкви. Ещё раз: сейм», — отреагировал Б. Х.

«Ну так они своими сеймами могут признать и Луну, и Землю, и Марс независимыми от Солнца! А море — независимым от воды! Да какая разница! Просто теперь у них (как и в Бандерстане) не церковь, а министерство религии, просто политическая организация! А чего же они от Рима своих католиков не отделяют? Был бы у них «Папа латвийский»! Чё мелочиться-то? Да просто задача у этого свихнувшегося «цивилизованного мира» расколоть и уничтожить православие! Католицизм приспосабливается и лавирует, меняет религиозные догмы и устои в угоду мирским потребам, дозволяет извращения, вопреки Библии и учению Христа! Божьи заповеди забыты, и, того гляди, скоро увидим в кардиналах трансгендера-извращенца… А там уже и до «Мамы Римской» дойдёт! У сатаны символ тоже крест, но перевернутый! Вот и этот западный «цивилизованный мир» перевернулся с ног на голову! Обычные сатанисты!» — написала Татьяна Х.

«Наступают на те же грабли, что и [киевский режим]», — подытожил Борис Ж.