Эстония с 19 сентября закрывает для российских граждан въезд в страну, в том числе для граждан России, которым ранее были выданы шенгенские визы другими странами. Об этом 8 сентября заявил глава эстонского МИД Урмас Рейнсалу.

Иван Шилов ИА REGNUM Эстония

«В ночь на 19 сентября или с 00 часов 19 сентября начнет действовать для граждан России запрет на въезд через внешние границы независимо от того, каким государствам выдана шенгенская виза», — отметил Рейнсалу, добавив, что данное решение примут и остальные страны балтийского региона.

Вместе с тем глава эстонского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что запрет не будет распространяться на граждан России, желающих посетить родственников, проживающих в Эстонии или прибыть в страну по иным причинам гуманитарного характера, а будет касаться российских граждан с туристическими визами.

Новость обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения указали на то, что Эстония данным решением может навредить лишь своей экономике, российским гражданам от этого будет «ни холодно, ни жарко».

«Шавки американские. Государством не назовешь такое. Так, холопы», — не выдержала Альбина.

Цитата из м/ф «Маугли». Реж. Роман Давыдов. 1973. СССР Хозяин

«Для танков нет запретов», — иронизирует «наше последнее лето».

«Как же мы теперь… (сарказм)», — пишет Denis.

«Господи, они-то куда? Их одна российская свадьба сметет при желании», — смеется BuLLeT.

«Эстонская болонка очень решительна в борьбе с Россией. Лает, по крайней мере, громче других», — с сарказмом написала «Гайка».

«О Боже, как мы много потеряли (нет)!» — прокомментировала новость Анна.

«Живу на белом свете 40 с лишним [лет]. Сколько ни вспоминал, так и не мог вспомнить, когда это было у меня желание сгонять в Эстонию, на тощий конец — в Латвию», — отреагировал Артем.

«Вопрос в другом: имеют ли они на это право? Ведь как государство они могут не выдавать свои визы — это их право. Но если виза уже есть, на каком основании они откажут во въезде? Не нарушение ли это международного права человека? Гаага-то хоть в курсе?» — задалась вопросом Julia H.

«Суть в том, что они этим никого не накажут… Если эти идиоты думают, что Евросоюз или НАТО им помогут зимой, им стоит вспомнить, что те делали во время пандемии. Всем стоит вспомнить, а Италии — самой первой. Мрази неблагодарные», — не выдержал ZX Spectrum.

«Может, после этого наше правительство все экономические связи закроют с ними? Пусть живут, как могут», — добавил Evolet.

«Правильно! Зачем им доходы от туризма? Они и так богатые!» — не без сарказма пишет Виктория К.

«Сейчас, наверное, больше всего этому решению обрадовались эстонцы, у которых бизнес держится на туристах из тех же Питера и Москвы», — прокомментировал Yasen.

«Эстония — это где вообще?» — задалась вопросом Юля.

«Это где я живу. Увы. Придурки решили помножить на ноль экономику республики окончательно. На фоне энергетических проблем окончательно добьют и туризм. России от этого ни жарко и ни холодно, в отличие от местных, независимо от национальности», — ответила Юле Елена Б.

«Я категорически поддерживаю решение… Урмаса! И в качестве жеста доброй воли предлагаю [ему] отказаться от всего остального российского, а именно: российского газа и нефти, в том числе и перекупов подобного от других европейских стран», — призвал SolidJenner.

«Обычно больше бесятся те, кого даже не замечают. Причём даже совсем. Они и так, и так, а РФ даже не оборачивается в их сторону. Вот эти шавки и «лают», — подытожил один из участников обсуждения.