Заявление премьер-министра Российской Федерации Михаила Мишустина о том, что Фонд национального благосостояния (ФНБ) и денежно-кредитная политика Банка России позволили планировать надёжное финансирование всех основных функций государства, стало поводом для обсуждения в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии об этом 8 сентября в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Экономика России

Глава правительства указывает на то, что подготовленная заранее экономическая подушка не только позволила России успешно заблокировать удар самых жёстких за всю историю антироссийских санкций Запада, но и укрепить положение дел на валютном рынке. Такой результат оставляет внутренний рынок России насыщенным товарами, а соотношение курса валют обеспечивает стабильное поступление в бюджет прибыли от экспорта энергоресурсов.

Картина, разумеется, красивая и позволяет российскому гражданину с уверенностью смотреть в будущее, но ведь ситуация могла бы быть ещё более привлекательной, не храни российское руководство резервы Центробанка, в том числе и на Западе. В результате такой оплошности бандиты в числе США и стран Евросоюза буквально присвоили себе средства российского народа, которые могли бы быть пущены в дело ради ещё большего укрепления экономики нашего государства.

«Это будет верное решение, ибо если что-то случится, то мы будем знать, что нам есть, откуда черпать!» — указывает Алла В.

Многие пользователи уверены, что российские власти идут в правильном направлении, создавая для экономики страны подушки безопасности, ожидая подвохов со стороны внешнего очень непостоянного мира.

Дарья Антонова ИА REGNUM Михаил Мишустин

«Всё-таки резервный фонд сыграл свою ключевую роль для сохранения экономики России. Логика у правительства правильная. Лучше иметь в закромах, чтобы потом с голоду не помереть», — поделилась свои мнением Ольга А.

Некоторые комментаторы отмечают, что Россия смогла дать достойный ответ на агрессию Запада, но остаётся под вопросом то, сможет ли она выстоять вдолгую. Стратегическое сдерживание потребует значительно более мощной экономической подушки, для чего нам как раз бы и понадобились замороженные резервы ЦБ на Западе.

«Одну подушку уже оставили в США. Теперь для кого готовим?» — интересуется Сергей О.

«Я надеюсь, что на этот-то раз эту «подушку» будут хранить не в западных банках», — написал Юрий М.

«Подушка безопасности — это, конечно же, хорошо. Но где она будет находиться в ожидании своего применения? Опять на американских счетах, которые потом благополучно украдут?» — спрашивает Вячеслав М.

Часть людей полагает, что стоять на месте и вечно держать оборону всё равно не получится, поэтому следует переходить от питания из резервов на поиски новых источников экономического благополучия страны, сняв с нашего народа бремя издержек.

«Если создать крепкую экономику, тогда и подушки будут не нужны!» — считает Алексей И.

«Вот интересно, а как создали эту «подушку»? Откуда взяли «наполнитель» в такую «подушку»? Изъяли из нынешней жизни? Получается, что в ожидании чёрного дня завтра мы сгущаем краски сегодня», — отмечает Олег Ч.

Напомним, 8 сентября премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин заявил в интервью телеканалу «Россия-24» о том, что Фонд национального благосостояния и денежно-кредитная политика Банка России позволили планировать надёжное финансирование всех основных функций государства.