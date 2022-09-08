Миссия МАГАТЭ прикрывала планы США устроить второй Чернобыль?
Понятно, что есть стратегия, а есть тактика. И если с тактической точки зрения ООН во главе с Советом Безопасности не в состоянии принять никаких конкретных решений по итогам инспекции главы входящего в ее структуру МАГАТЭ на Запорожскую АЭС — это вроде бы не означает стратегической бесполезности главной международной организации. Привычная формула Устава ООН как краеугольного камня системы международных отношений, центра всей мировой системы, конечно же, пересмотру не подлежит.
Во-первых, потому, что подобная трактовка — мощный аргумент против изобретенного коллективным Западом во главе с США концепта «мира на правилах» (на их собственных правилах, разумеется).
Во-вторых, ввиду отсутствия пока еще у нас альтернативных наработок собственной интеграционной альтернативы, сопоставимой с «саммитом демократий»; показательно: американский такой «саммит» (имени Джо Байдена) с прошлого года буксует и конца-края этой пробуксовке не видно.
В-третьих, если бы такие наработки у России и были, то они на данном этапе не получили бы поддержки наших ближайших партнеров, появившихся вследствие разворота на Восток, в первую очередь Китая. Перспективы на это появятся по мере успешного продвижения СВО. Наконец, в-четвертых, деструктивные потуги Запада в других сферах, помимо военной и политической, прежде всего в том, что касается пресловутой «зеленой» повестки, начинают захлебываться на фоне проблем с энергоснабжением Европы. Яркий пример: плановая конференция ООН по окружающей среде и развитию, намеченная на текущий год для рассмотрения хода реализации так называемых «целей» так называемого «устойчивого развития», не состоялась. Она «забыта», и вопроса такого никто публично не поднимает, хотя кулуарно, уверен, ни на секунду о нем этот «никто» не забывает. Налицо серьезнейший срыв глобалистских планов, который в сочетании с отходом на второй план темы ковида формирует в развитии международной ситуации новый, весьма позитивный генеральный тренд.
Все эти стратегические расчеты, которые начинаются с права вето нашей страны в Совбезе, безусловно, присутствуют и остаются актуальными. Только вот не надо возводить их в культ, а следует понимать, что любая международная организация, насколько бы влиятельной она ни была, не может удержать де-юре баланс, нарушенный де-факто. Иначе говоря, геополитика делается не дискуссией в международных организациях — в таких дискуссиях оттачиваются лишь компромиссные формулировки. А также идет борьба за международное общественное мнение. Реальная геополитика — продукт силового фактора, помноженного на политическую волю и решимость, то есть совокупность возможностей и намерений. С этой точки зрения нужно полностью отдавать себе отчет в абсолютной бесперспективности ООН с позиций обсуждения серьезных вопросов как раз по темам, которые вроде бы и составляют предмет компетенции этой организации. Сотрясать воздух в Совбезе можно, но реальных результатов не будет потому, что их не будет никогда. Кроме упомянутого права вето, которым наша и китайская стороны профилактируют и тормозят наиболее деструктивные инициативы коллективного Запада.
Никаких серьезных расчетов на миссию МАГАТЭ не было. Было понятно, для чего и в чьих интересах она прибудет и что она не случайно направляется из Киева, а не из Крыма, как предлагалось первоначально, однако было заблокировано противоположной стороной военного конфликта. Но и такого отпетого цинизма от ее выводов не ожидалось; всё-таки о миссии ходатайствовал французский президент Эммануэль Макрон, и кучу маневров вокруг этого вопроса совершил генсек ООН Антониу Гутерреш. Самое главное: отчетный доклад, завизированный лично главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси, очень невнятно отвечавшим на Совбезе на «неудобные» вопросы российского постпреда Василия Небензи, не отражает итогов инспекционной поездки, а искажает их, продвигая и подгоняя под заранее написанные выводы. Вот они, если коротко:
АЭС подвергается угрозе разрушения, которое частично уже произошло на ряде объектов, включая хранилища отходов и свежего ядерного топлива;
на станции имеется российское военное присутствие (силы безопасности и несколько грузовиков), которые «смущают» ее персонал, мешая ему работать и «провоцируя» на ошибки;
главная рекомендация МАГАТЭ: создать по контуру АЭС «зону безопасности», то есть, называя вещи своими именами, вывести с нее российских военных.
Всё. Во-первых, ради этого не нужно было посещать станцию, всё это можно было написать, не отрывая от стула пятой точки, сразу после львовской встречи Гутерреша с Эрдоганом и Зеленским. Обо всём этом там говорилось с подачи, по некоторым данным, турецкой стороны, озабоченной перспективами катастрофы. Так называемый «отчет», по сути, содержит систематизированную по разделам выжимку из того разговора, заведомо запрограммированного не на провал или успех, а просто ни на что. Посидели, поговорили и разошлись. Каждый в свою сторону. Единственное, ради чего миссии МАГАТЭ имело смысл ехать в Энергодар, это установить источники угрозы ядерной безопасности. Для чего скрупулезно изучить конкретную ситуацию с помощью предусмотрительно включенных в состав делегации специалистов-экспертов, способных установить типы оружия по характеру разрушений и обломкам ракет и снарядов.
Этого сделано не было, хотя военные, охраняющие станцию, и сотрудники Росатома участникам миссии всё показали. Кроме того, Гросси даже не удосужился включить ни в доклад, ни в сообщение на Совбезе данные петиции, которую принял от горожан Энергодара по их настоятельной просьбе. В документе, адресованном миру, который глава МАГАТЭ от мира скрыл, содержалось прямое указание на обстрелы со стороны ВСУ, точнее, ВФУ, что, кстати, и без специалистов можно было определить визуально по траектории артиллерийских попаданий, вызвавших разрушения и повреждения.
Гросси в ходе передачи петиции сообщили подробности и даже вручили осколок от снаряда, примененного ВФУ, с дачного участка одного из горожан. И вот после всего этого в отчете, как оказалось, фигурирует многозначительная «непонятка» того, кто именно обстреливает. Показательно: когда вопрос об этом задали Владимиру Путину во Владивостоке, российский президент отреагировал очень эмоционально, подчеркнув, что у российской стороны нет на вооружении ракет HIMARS, обломки которых валяются на территории станции, ибо это американское оружие, поставляемое Киеву; кроме того, мысль, внушаемая отчетом, о том, что контролирующие АЭС российские военные «сами себя обстреливают», — полная чушь.
Во-вторых, не секрет, что так называемую «демилитаризацию» зоны вокруг Запорожской АЭС с самого начала Гутерреш пробивал с подачи американцев, тех самых, чьим оружием станцию и обстреливают ВФУ. В этом смысле генсек ООН оказался своеобразной «прокладкой» между США и МАГАТЭ; формально Гросси включил этот пункт в качестве одной из главных рекомендаций отчета как позицию ООН, а фактически эта «позиция ООН» была инспирирована полностью контролирующей ООН через ее руководство американской стороной. В чем суть этой провокационной уловки? Даже не в том, чтобы убрать с АЭС российских военных. И не в том, чтобы заменить их противоположной стороной. А в том, чтобы вообще лишить станцию всякой защиты, подвергнув опасности почти гарантированного разрушения, чтобы потом свалить за это ответственность на российскую сторону.
Еще по итогам упомянутых переговоров во Львове было понятно, и это отметили СМИ, что взят курс на создание в центре Восточной Европы зоны радиоактивного заражения, чему препятствует нахождение на станции российских военных, фиксирующих обстрелы с противоположного берега Каховского водохранилища. Если же российских военных со станции убрать, то легко будет их же обвинить в новых обстрелах, ибо исчезнет аргумент, предъявленный Путиным во Владивостоке: самих себя не обстреливают. У кого-нибудь имеется сомнение в том, что оставленные Гросси на станции два эксперта находятся там только для того, чтобы в случае договоренности о «зоне безопасности» «зафиксировать» российскую «вину» за точное попадание, скажем, в один из работающих энергоблоков?
В-третьих, лакмусовой бумажкой истинных намерений МАГАТЭ и США, стоящих за Гутеррешем, начальником Гросси, является попытка высадки утром в день приезда миссии десанта ВФУ, отбитая российскими военными. Логика понятна. «План А»: неожиданным ударом взять станцию под контроль ВФУ, чтобы это было зафиксировано прибывшими инспекторами как статус-кво. В этом случае ядерная катастрофа была бы делом нескольких часов, максимум — дней. Ибо нет более «лакомой» для Вашингтона и Киева возможности обвинить Россию в обстреле станции, устроив провокацию с гарантированно катастрофическим исходом.
И «план Б»: не получилось АЭС под контроль взять силой, на вооружение берется измор. Инспекция по существу профанируется, а ее результаты подгоняются под «домашнюю заготовку», требующую опять-таки вывода российских военных и специалистов Росатома как «ненужных свидетелей» того, что далее на станции произойдет. У кого-нибудь опять-таки есть сомнения, что МАГАТЭ, Киев и Вашингтон играют «на одну лапу» — вашингтонскую? Которая от эпицентра будущей катастрофы географически удалена настолько, что ей ничто не угрожает. А европейские сателлиты США по НАТО, лишенные субъектности, проглотят последствия на ура, принявшись «разоблачать» Россию и раскошеливаться на их преодоление на собственной территории.
Совершенно очевидно, что из организации, призванной обеспечить безопасность ядерной энергетики, МАГАТЭ усилиями стоящего за ней проамериканского руководства ООН превратилась в источник ядерной нестабильности и опасности, организатора ядерных провокаций, работающих на интересы Вашингтона и «зеленого» лобби «глубинных» элит. При помощи МАГАТЭ ее хозяева одним махом решили «убить двух зайцев». Катастрофически подставить Россию, обвинив ее в аварии, от которой она же и пострадает, ввергнув в международную изоляцию. А также продвинуть повестку «устойчивого развития» в сторону опускания человечества в архаику путем отказа от энергии АЭС, раз уж не получилось провести очередную конференцию по окружающей среде и развитию.
И зачем нам такое МАГАТЭ, тем более что это не в первый раз, и агентство создавалось в свое время в структуре ООН под «план Баруха». Напомним, что он предполагал передачу ядерного оружия и атомной энергии в целом под «международный» контроль, служивший эвфемизмом американского контроля. Почему? Потому что у США такое оружие уже было, а у СССР — еще не было. И наличие агентства с подобными полномочиями позволяло Вашингтону на «законном» основании разоружить нашу страну, лишив нас возможности ответить на американскую атомную бомбу собственным ракетно-ядерным щитом. Москва тогда этот план по понятным причинам отклонила.
Можно было бы еще посудачить на тему «объективности» ООН, если бы в ситуацию вокруг ЗАЭС, помимо самой МАГАТЭ и ее руководства, по уши бы не влез лично генсек ООН, зафиксировавший на этой должности свой статус американской марионетки. Остался бы Гутерреш в стороне, не ездил бы во Львов за обсуждением атомных вопросов, глядишь, видимость «объективности» и сохранилась бы. Но сегодня от нее не осталось и следа. И ни воспоминания.
Что в «сухом остатке»? Полный и однозначный переход ООН под американский контроль с целенаправленным курсом на дискредитацию этой организации, чтобы в последующем проще было ее заменить хотя бы тем же «саммитом демократий». Во всем, за исключением Совета Безопасности, и то благодаря праву вето у России и Китая, ООН превратилась именно в то, для чего в свое время ее проект продвигался американской стороной. А именно в аналог «мирового правительства», внутри которого главные органы, специализированные учреждения, а также организации и фонды превращены в министерства по управлению миром в централизованных интересах элитарного англосаксонского ядра коллективного Запада. И поскольку российская и китайская стороны этому сопротивляются, в ход пускаются разнообразные «обходные» маневры. От навязывания «реформы Совбеза» с размыванием права вето, как это было записано еще в докладе созданной генсеком ООН Группы высокого уровня по угрозам, вызовам и переменам «Более безопасный мир: наша общая ответственность» (документ ООН A/59/565 от 2 декабря 2004 г.). И до наблюдаемого сейчас «в прямом эфире» отказа в визах США российской делегации на очередную сессию Генеральной Ассамблеи. Чтобы поразить нас в правах, исключив из дискуссии о международной ситуации, а заодно и продемонстрировать, «кто в доме хозяин».
Специалистам-международникам всё это было хорошо известно и раньше; сейчас же на примере ситуации вокруг ЗАЭС этому появились вполне конкретные и неубиенные публичные доказательства, которые Запад хочет спрятать от общественности, повторив вариант «Чернобыль». Кстати, покойный Горбачев в своих воспоминаниях как-то единственный раз обмолвился: в выводах по той аварии фигурировала констатация того, что перевод энергоблока в режим работы, в котором он и взорвался, был кем-то заложен в саму инструкцию по эксплуатации. Интересно, кем?