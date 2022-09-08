Понятно, что есть стратегия, а есть тактика. И если с тактической точки зрения ООН во главе с Советом Безопасности не в состоянии принять никаких конкретных решений по итогам инспекции главы входящего в ее структуру МАГАТЭ на Запорожскую АЭС — это вроде бы не означает стратегической бесполезности главной международной организации. Привычная формула Устава ООН как краеугольного камня системы международных отношений, центра всей мировой системы, конечно же, пересмотру не подлежит.

Иван Шилов ИА REGNUM Радиация

Во-первых, потому, что подобная трактовка — мощный аргумент против изобретенного коллективным Западом во главе с США концепта «мира на правилах» (на их собственных правилах, разумеется).

Во-вторых, ввиду отсутствия пока еще у нас альтернативных наработок собственной интеграционной альтернативы, сопоставимой с «саммитом демократий»; показательно: американский такой «саммит» (имени Джо Байдена) с прошлого года буксует и конца-края этой пробуксовке не видно.

В-третьих, если бы такие наработки у России и были, то они на данном этапе не получили бы поддержки наших ближайших партнеров, появившихся вследствие разворота на Восток, в первую очередь Китая. Перспективы на это появятся по мере успешного продвижения СВО. Наконец, в-четвертых, деструктивные потуги Запада в других сферах, помимо военной и политической, прежде всего в том, что касается пресловутой «зеленой» повестки, начинают захлебываться на фоне проблем с энергоснабжением Европы. Яркий пример: плановая конференция ООН по окружающей среде и развитию, намеченная на текущий год для рассмотрения хода реализации так называемых «целей» так называемого «устойчивого развития», не состоялась. Она «забыта», и вопроса такого никто публично не поднимает, хотя кулуарно, уверен, ни на секунду о нем этот «никто» не забывает. Налицо серьезнейший срыв глобалистских планов, который в сочетании с отходом на второй план темы ковида формирует в развитии международной ситуации новый, весьма позитивный генеральный тренд.

ИА REGNUM Запорожская АЭС (ЗАЭС)

Все эти стратегические расчеты, которые начинаются с права вето нашей страны в Совбезе, безусловно, присутствуют и остаются актуальными. Только вот не надо возводить их в культ, а следует понимать, что любая международная организация, насколько бы влиятельной она ни была, не может удержать де-юре баланс, нарушенный де-факто. Иначе говоря, геополитика делается не дискуссией в международных организациях — в таких дискуссиях оттачиваются лишь компромиссные формулировки. А также идет борьба за международное общественное мнение. Реальная геополитика — продукт силового фактора, помноженного на политическую волю и решимость, то есть совокупность возможностей и намерений. С этой точки зрения нужно полностью отдавать себе отчет в абсолютной бесперспективности ООН с позиций обсуждения серьезных вопросов как раз по темам, которые вроде бы и составляют предмет компетенции этой организации. Сотрясать воздух в Совбезе можно, но реальных результатов не будет потому, что их не будет никогда. Кроме упомянутого права вето, которым наша и китайская стороны профилактируют и тормозят наиболее деструктивные инициативы коллективного Запада.

Никаких серьезных расчетов на миссию МАГАТЭ не было. Было понятно, для чего и в чьих интересах она прибудет и что она не случайно направляется из Киева, а не из Крыма, как предлагалось первоначально, однако было заблокировано противоположной стороной военного конфликта. Но и такого отпетого цинизма от ее выводов не ожидалось; всё-таки о миссии ходатайствовал французский президент Эммануэль Макрон, и кучу маневров вокруг этого вопроса совершил генсек ООН Антониу Гутерреш. Самое главное: отчетный доклад, завизированный лично главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси, очень невнятно отвечавшим на Совбезе на «неудобные» вопросы российского постпреда Василия Небензи, не отражает итогов инспекционной поездки, а искажает их, продвигая и подгоняя под заранее написанные выводы. Вот они, если коротко:

АЭС подвергается угрозе разрушения, которое частично уже произошло на ряде объектов, включая хранилища отходов и свежего ядерного топлива;

на станции имеется российское военное присутствие (силы безопасности и несколько грузовиков), которые «смущают» ее персонал, мешая ему работать и «провоцируя» на ошибки;

главная рекомендация МАГАТЭ: создать по контуру АЭС «зону безопасности», то есть, называя вещи своими именами, вывести с нее российских военных.

IAEA Imagebank Рафаэль Гросси

Всё. Во-первых, ради этого не нужно было посещать станцию, всё это можно было написать, не отрывая от стула пятой точки, сразу после львовской встречи Гутерреша с Эрдоганом и Зеленским. Обо всём этом там говорилось с подачи, по некоторым данным, турецкой стороны, озабоченной перспективами катастрофы. Так называемый «отчет», по сути, содержит систематизированную по разделам выжимку из того разговора, заведомо запрограммированного не на провал или успех, а просто ни на что. Посидели, поговорили и разошлись. Каждый в свою сторону. Единственное, ради чего миссии МАГАТЭ имело смысл ехать в Энергодар, это установить источники угрозы ядерной безопасности. Для чего скрупулезно изучить конкретную ситуацию с помощью предусмотрительно включенных в состав делегации специалистов-экспертов, способных установить типы оружия по характеру разрушений и обломкам ракет и снарядов.

Этого сделано не было, хотя военные, охраняющие станцию, и сотрудники Росатома участникам миссии всё показали. Кроме того, Гросси даже не удосужился включить ни в доклад, ни в сообщение на Совбезе данные петиции, которую принял от горожан Энергодара по их настоятельной просьбе. В документе, адресованном миру, который глава МАГАТЭ от мира скрыл, содержалось прямое указание на обстрелы со стороны ВСУ, точнее, ВФУ, что, кстати, и без специалистов можно было определить визуально по траектории артиллерийских попаданий, вызвавших разрушения и повреждения.

Гросси в ходе передачи петиции сообщили подробности и даже вручили осколок от снаряда, примененного ВФУ, с дачного участка одного из горожан. И вот после всего этого в отчете, как оказалось, фигурирует многозначительная «непонятка» того, кто именно обстреливает. Показательно: когда вопрос об этом задали Владимиру Путину во Владивостоке, российский президент отреагировал очень эмоционально, подчеркнув, что у российской стороны нет на вооружении ракет HIMARS, обломки которых валяются на территории станции, ибо это американское оружие, поставляемое Киеву; кроме того, мысль, внушаемая отчетом, о том, что контролирующие АЭС российские военные «сами себя обстреливают», — полная чушь.

Во-вторых, не секрет, что так называемую «демилитаризацию» зоны вокруг Запорожской АЭС с самого начала Гутерреш пробивал с подачи американцев, тех самых, чьим оружием станцию и обстреливают ВФУ. В этом смысле генсек ООН оказался своеобразной «прокладкой» между США и МАГАТЭ; формально Гросси включил этот пункт в качестве одной из главных рекомендаций отчета как позицию ООН, а фактически эта «позиция ООН» была инспирирована полностью контролирующей ООН через ее руководство американской стороной. В чем суть этой провокационной уловки? Даже не в том, чтобы убрать с АЭС российских военных. И не в том, чтобы заменить их противоположной стороной. А в том, чтобы вообще лишить станцию всякой защиты, подвергнув опасности почти гарантированного разрушения, чтобы потом свалить за это ответственность на российскую сторону.

Un.org Антониу Гутерреш

Еще по итогам упомянутых переговоров во Львове было понятно, и это отметили СМИ, что взят курс на создание в центре Восточной Европы зоны радиоактивного заражения, чему препятствует нахождение на станции российских военных, фиксирующих обстрелы с противоположного берега Каховского водохранилища. Если же российских военных со станции убрать, то легко будет их же обвинить в новых обстрелах, ибо исчезнет аргумент, предъявленный Путиным во Владивостоке: самих себя не обстреливают. У кого-нибудь имеется сомнение в том, что оставленные Гросси на станции два эксперта находятся там только для того, чтобы в случае договоренности о «зоне безопасности» «зафиксировать» российскую «вину» за точное попадание, скажем, в один из работающих энергоблоков?

В-третьих, лакмусовой бумажкой истинных намерений МАГАТЭ и США, стоящих за Гутеррешем, начальником Гросси, является попытка высадки утром в день приезда миссии десанта ВФУ, отбитая российскими военными. Логика понятна. «План А»: неожиданным ударом взять станцию под контроль ВФУ, чтобы это было зафиксировано прибывшими инспекторами как статус-кво. В этом случае ядерная катастрофа была бы делом нескольких часов, максимум — дней. Ибо нет более «лакомой» для Вашингтона и Киева возможности обвинить Россию в обстреле станции, устроив провокацию с гарантированно катастрофическим исходом.

И «план Б»: не получилось АЭС под контроль взять силой, на вооружение берется измор. Инспекция по существу профанируется, а ее результаты подгоняются под «домашнюю заготовку», требующую опять-таки вывода российских военных и специалистов Росатома как «ненужных свидетелей» того, что далее на станции произойдет. У кого-нибудь опять-таки есть сомнения, что МАГАТЭ, Киев и Вашингтон играют «на одну лапу» — вашингтонскую? Которая от эпицентра будущей катастрофы географически удалена настолько, что ей ничто не угрожает. А европейские сателлиты США по НАТО, лишенные субъектности, проглотят последствия на ура, принявшись «разоблачать» Россию и раскошеливаться на их преодоление на собственной территории.

Министерство обороны Российской Федерации Запорожская АЭС

Совершенно очевидно, что из организации, призванной обеспечить безопасность ядерной энергетики, МАГАТЭ усилиями стоящего за ней проамериканского руководства ООН превратилась в источник ядерной нестабильности и опасности, организатора ядерных провокаций, работающих на интересы Вашингтона и «зеленого» лобби «глубинных» элит. При помощи МАГАТЭ ее хозяева одним махом решили «убить двух зайцев». Катастрофически подставить Россию, обвинив ее в аварии, от которой она же и пострадает, ввергнув в международную изоляцию. А также продвинуть повестку «устойчивого развития» в сторону опускания человечества в архаику путем отказа от энергии АЭС, раз уж не получилось провести очередную конференцию по окружающей среде и развитию.

И зачем нам такое МАГАТЭ, тем более что это не в первый раз, и агентство создавалось в свое время в структуре ООН под «план Баруха». Напомним, что он предполагал передачу ядерного оружия и атомной энергии в целом под «международный» контроль, служивший эвфемизмом американского контроля. Почему? Потому что у США такое оружие уже было, а у СССР — еще не было. И наличие агентства с подобными полномочиями позволяло Вашингтону на «законном» основании разоружить нашу страну, лишив нас возможности ответить на американскую атомную бомбу собственным ракетно-ядерным щитом. Москва тогда этот план по понятным причинам отклонила.

Можно было бы еще посудачить на тему «объективности» ООН, если бы в ситуацию вокруг ЗАЭС, помимо самой МАГАТЭ и ее руководства, по уши бы не влез лично генсек ООН, зафиксировавший на этой должности свой статус американской марионетки. Остался бы Гутерреш в стороне, не ездил бы во Львов за обсуждением атомных вопросов, глядишь, видимость «объективности» и сохранилась бы. Но сегодня от нее не осталось и следа. И ни воспоминания.

Интернет-представительство киевского режима Визит Антониу Гутерреша во Львов

Что в «сухом остатке»? Полный и однозначный переход ООН под американский контроль с целенаправленным курсом на дискредитацию этой организации, чтобы в последующем проще было ее заменить хотя бы тем же «саммитом демократий». Во всем, за исключением Совета Безопасности, и то благодаря праву вето у России и Китая, ООН превратилась именно в то, для чего в свое время ее проект продвигался американской стороной. А именно в аналог «мирового правительства», внутри которого главные органы, специализированные учреждения, а также организации и фонды превращены в министерства по управлению миром в централизованных интересах элитарного англосаксонского ядра коллективного Запада. И поскольку российская и китайская стороны этому сопротивляются, в ход пускаются разнообразные «обходные» маневры. От навязывания «реформы Совбеза» с размыванием права вето, как это было записано еще в докладе созданной генсеком ООН Группы высокого уровня по угрозам, вызовам и переменам «Более безопасный мир: наша общая ответственность» (документ ООН A/59/565 от 2 декабря 2004 г.). И до наблюдаемого сейчас «в прямом эфире» отказа в визах США российской делегации на очередную сессию Генеральной Ассамблеи. Чтобы поразить нас в правах, исключив из дискуссии о международной ситуации, а заодно и продемонстрировать, «кто в доме хозяин».

Специалистам-международникам всё это было хорошо известно и раньше; сейчас же на примере ситуации вокруг ЗАЭС этому появились вполне конкретные и неубиенные публичные доказательства, которые Запад хочет спрятать от общественности, повторив вариант «Чернобыль». Кстати, покойный Горбачев в своих воспоминаниях как-то единственный раз обмолвился: в выводах по той аварии фигурировала констатация того, что перевод энергоблока в режим работы, в котором он и взорвался, был кем-то заложен в саму инструкцию по эксплуатации. Интересно, кем?