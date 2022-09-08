Заявление постпреда Российской Федерации при Организации Объединённых Наций (ООН) Василия Небензи о том, что дезинформацией и сюжетом к фильму ужасов являются обвинения в адрес России со стороны представителя США Линды Томас-Гринфилд, заявившей о якобы создании Москвой «фильтрационных лагерей» для жителей с территории бывшей УССР, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 8 сентября в социальной сети «ВКонтакте».

Council.gov.ru Василий Небензя

Информация о якобы имеющихся на территории России фильтрационных лагерях для беженцев с территории бывшей УССР для российских граждан звучит как бред душевнобольного. Потому что любой здравомыслящий человек прекрасно понимает, как устроен русский народ, и что он никогда не потерпит подобного рода античеловеческих штучек.

В то же время вызывает большие вопросы тот факт, что постпреду России приходится убеждать весь мир в том, что такие обвинения в адрес нашей страны не имеют под собой никаких оснований. Неужели оборонительная позиция для российских дипломатов более привлекательна? Не случится ли так, что принцип, провозглашённый нацистским пропагандистом Йозефом Геббельсом, согласно которому ложь, повторённая тысячу раз, становится правдой, начнёт приносить свои чёрные плоды в случае бесконечных обвинений в сторону России на площадке ООН?

«Мне кажется, что ООН играет уже вообще не на мировую арену, а именно на Запад», — пишет Дамир С.

Многие пользователи уверены, что ложь, льющаяся из уст западных делегатов, начала переходить все границы разумного. Граждане уверены, что американская сторона попросту выдумывает про Россию небылицы, чтобы Совбезу ООН приходилось обсуждать выдумки, а не то, о чём действительно стоило бы поговорить.

«Они уже и не скрывают своей нетерпимости по отношению к нам. Вот тебе и западная демократия», — отметила Вероника Г.

«ООН полностью доказала, что как структура потеряла независимость и стала игрушкой Америки», — считает Валерия С.

Некоторые комментаторы отмечают, что ООН стала инструментом в руках США по дискредитации Российской Федерации на мировой арене.

«ООН в который раз доказывает, что организация активно продвигает пропаганду русофобии на основе фейков. Куда смотрит председатель, где модераторы? Почему нашу страну обкладывают ложью и это считается уже нормальным?» — задаётся вопросами Айсылу Г.

«Я тогда вообще не понимаю, о чём можно разговаривать в ООН? Они уже давно перестали представлять что-то из себя. Все участники, за исключением пары стран, работают в интересах США — главного врага России. Зачем нам там выступать?» — спрашивает Полина С.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США и компания

Часть людей полагает, что настал момент, когда следует поднять вопрос о полном прекращении участия России в заседаниях такой русофобской организации.

«Тогда зачем нам продолжать принимать участие в заседаниях ООН? Чтобы бесконечно оправдываться? Серьёзно? Может быть, пора перестать унижать Россию? В первую очередь нашим дипломатам, которые покорно выслушивают этот бред, а потом бегут жаловаться российским средствам массовой информации. Ваша работа — отстаивать Россию!» — указывает Михаил П.

Напомним, 7 сентября постпред Российской Федерации при Организации Объединённых Наций Василий Небензя заявил о том, что дезинформацией и сюжетом к фильму ужасов являются обвинения в адрес России со стороны представителя США Линды Томас-Гринфилд, заявившей о якобы создании Москвой «фильтрационных лагерей» для жителей с территории бывшей УССР.