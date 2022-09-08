Половина техники японских «сил самообороны» может пойти на металлолом?
Сообщение ТАСС со ссылкой на газету экономических кругов Японии «Нихон кэйдзай симбун» о том, что около половины военной техники японских вооруженных сил, именуемых эвфемизмом «силы самообороны», неисправно, вызывает удивление.
Газета поведала о плачевном положении в армии, приводя данные министерства обороны Японии, предназначенные для служебного пользования. Согласно этим данным, только «чуть больше половины военной техники в силах самообороны может быть немедленно использовано в случае чрезвычайных обстоятельств, а остальные самолеты, танки и т.д. ждут ремонта или простаивают из-за нехватки материалов для техобслуживания.
Если верить опубликованным данным, в военно-воздушных силах Японии из-за нехватки ассигнований для ремонта боевых самолетов необходимые детали и узлы снимают с других машин. Официально ВВС страны насчитывают 360 самолетов. Однако в реальности можно эксплуатировать не более 180 из них. Это лишь 6% от количества самолетов в ВВС Китая, утверждает газета. И сообщает, что на обслуживание техники расходуется примерно 20% оборонного бюджета Японии, однако для исправления ситуации эту сумму нужно-де увеличить более чем вдвое.
Неблагоприятная ситуация сложилась и с боеприпасами. «В случае конфликта в районе юго-западных островов Японии в Восточно-Китайском море (имеются в виду острова Сэнкаку, Дяоюйдао по-китайски, на которые, ссылаясь на древние карты и факты истории, претендует КНР. — А. К.) мы не продержимся и нескольких дней», — цитирует газета неназванного представителя «сил самообороны». По данным издания, имеющихся у вооруженных сил боеприпасов хватит на два месяца боевых действий, у примерно 20% снарядов и ракет уже истек предельный срок годности.
Как известно, ежегодные военные ассигнования на военные цели уже сейчас сравнимы или даже превышают оборонные бюджеты ведущих стран мира, таких, например, как ядерные государства — Великобритания и Франция. Более того, в «пацифистской» Японии тратят на наращивание своего военного потенциала средств больше, чем в считающейся второй по мощи в мире военной державой — России.
Но этого, оказывается, «не хватает». Поставлена задача увеличить нынешние военные затраты вдвое, доведя их до 2% ВВП. Напомним, что на протяжении предшествующих лет в Японии оборонный бюджет ограничивался 1% ВВП страны. При величине ВВП третьей экономической державы в мире средства немалые. Принимая по внимание, что на будущий финансовый год, по оценкам специалистов, будет запрошено около 48 млрд долларов и это укладывается в 1% ВВП, речь идет о выделении на наращивание мощи армии, авиации и флота, а также создание кибернетических и космических войск в последующий период ежегодно до 100 млрд долларов.
При этом надо иметь в виду планы правящих кругов Японии по возрождению в стране мощного военно-промышленного комплекса как «драйвера» десятилетиями переживающей стагнацию японской экономики. Для этого правящая Либерально-демократическая партия и правительство Японии упорно добиваются устранения из послевоенной конституции запрета на обладание современными видами и родами вооруженных сил и отказа от права ведения войны.
В связи с этими планами закрадывается подозрение о том, что «утечка» о половине неисправной военной техники японской армии, не исключено, организована намеренно для выбивания все больших бюджетных ассигнований.