Италия раскололась по вопросу об антироссийских санкциях. По данным социологического опроса, проведённого аналитической службой Termometro Politico, большинство итальянцев выступает за снятие ограничений, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Италия

Проведение опроса авторы исследования связали с повышением цен на газ в последние недели и ростом инфляции. В итоге 51,1% респондентов призвали отменить санкции, причём 28% из них отметили изначальную ошибочность санкционной политики.

За сохранение текущих ограничений выступили 19,8% опрошенных, их ужесточение поддержали 24,2%. То есть 44% респондентов считают, что санкции не нужно отменять. Наконец, 4,9% граждан затруднились ответить на вопросы.

Тут надо учитывать, что опрос проводился в условиях, когда практически всё информационное пространство заполнено агрессивной пропагандой в пользу санкционной политики. Власти Италии, политтехнологи, экономисты, журналисты и прочие эксперты в один голос утверждают об эффективности санкций, ухудшении ситуации в России, призывают к европейской солидарности.

По-видимому, только это позволило довести число сторонников санкций до приемлемых 44%. В противном случае пресловутая «битва между телевизором и холодильником», о которой так любят рассуждать применительно к гражданам России, давно бы завершилась в пользу холодильника/кондиционера/батареи ввиду явного превосходства.

Несмотря на подобный расклад, хвалённая демократическая система явно не спешит удовлетворять желание большинства. Среди фаворитов избирательной гонки (точнее, среди тех, кто постоянно находится «в телевизоре») практически нет сторонников отмены санкций. Лишь лидер «Лиги Севера» Маттео Сальвини заявляет о необходимости «пересмотра стратегии».

Ministero Difesa Маттео Сальвини

Впрочем, в этом нет ничего удивительного, поскольку, согласно тому же исследованию Termometro Politico, большинство итальянцев не считают свою страну независимым государством.

36,9% респондентов ответили, что Италия подчиняется США, ЕС, Франции или Германии, 15,9% назвали свою страну «колонией международных финансов и транснациональных корпораций». 23,5% опрошенных «частично согласились» с теми, кто говорит, что Италия не суверенная страна. И лишь 30,1% заявили, что Италия не является чьей-либо колонией.

Данным соцопроса вторят пользователи соцсетей, большинство из которых считают, что после выборов ничего не изменится, поскольку Италией управляют из-за границы.

«Чего хотят итальянцы, не имеет значения. Важно то, чего хочет Байден», — прокомментировал Фернандо Дз.

«К счастью, нам уже объяснили, что кто бы ни победил на выборах, мы всё равно ничего не решаем», — добавил Риккардо К.

«На самом деле только старый маразматик этого не хочет (снятия санкций). Они втянули нас в войну, на которую большинству итальянцев глубоко плевать», — считает Микеле С.

«Большинство итальянцев и многие предприниматели, которые экспортировали свою продукцию в Россию, категорически против дурацких санкций! Культурно, Россия — это часть Европы!» — возмущается Савино М.

(сс) Office of the President of the United States Джо Байден и Марио Драги

Многие комментаторы также сомневаются в результатах опроса. Они считают, что при честном исследовании сторонников отмены санкций и восстановления нормальных отношений с Россией было бы гораздо больше.

«Как обычно, делают опросы мышкой в своих офисах, хотя понятно, что противников санкций будет минимум 70%», — заметил Луиджи Н.

«Фейковый опрос. Процент желающих снять санкции гораздо больше, иначе все встреченные мной люди в баре, на рынке, мои друзья, они лгут, потому что все они осуждают санкции», — пишет Аурелио Ч.

«Если бы в Италии происходило так, как хочет большинство, то мы отменили бы санкции немедленно и поддержали бы переговоры, а не подкладывали дрова в огонь. Мы не захотели уважать интересы России и сделали всё это с собой сами», — рассуждает Мария Анджелика В.

«Я против санкций. Путин и Зеленский должны сами разобраться в своих проблемах. Прекратите отправлять оружие, и давайте начнём думать прежде всего об Италии», — призвала Анна Дж.

«Эти вопросы надо было решать через референдум. Граждане решили бы лучше», — заключил Джованни К.

Читайте также:

«ЕС должен извиниться перед Россией» — итальянцы об отключении СП-1

«Доведение до самоубийства» — Италия планирует снизить потребление газа