Глобальное лидерство России становится уже неоспоримым фактом. И этот факт, помимо престижного статуса сильной державы, накладывает ответственность за решение общемировых проблем. Такие идеи высказал президент России Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума.

Дарья Драй ИА REGNUM Вид на Русский мост. Владивосток

Нехватка продовольствия, бедность в неразвитых странах, угрозы энергетической и экономической безопасности — все эти проблемы обрели общепланетарный масштаб и стали настоящим вызовом для человечества. И решить их без участия России невозможно. Неслучайно на состоявшейся до пленарного заседания ВЭФ встрече председатель Государственного административного совета Мьянмы Мин Аун Хлайн назвал президента России «лидером мира». Представители большинства государств прекрасно понимают, что Москва не приемлет подход западных стран решать свои проблемы за счёт беднейших народов мира. Тот факт, что сегодня сотни миллионов людей по всей планете существуют на грани выживания, является не чем иным, как следствием колониальной политики «цивилизованного мира».

По мнению российского лидера, мир не вправе оставаться в стороне от решения проблем бедных стран. Это было бы негуманно и бесчеловечно. Поэтому Россия выступает за ограничение пагубного влияния западных стран на неразвитые государства и за всестороннюю помощь беднейшим народам. Подобный подход соответствует ценностям гуманизма, сострадания и справедливости, на которых и должен строиться новый мировой порядок.

«Западные страны стремятся сохранить прежний, выгодный только им мировой порядок, заставить всех жить по пресловутым «правилам», которые сами же выдумали, сами и регулярно нарушают, постоянно меняют под себя, в зависимости от складывающейся текущей конъюнктуры. При этом нежелание других стран подчиняться такому диктату и произволу вынуждает западные элиты, попросту говоря, срываться, принимать близорукие, авантюрные решения — и с точки зрения мировой безопасности, политики, и с точки зрения экономики. Все эти решения идут вразрез с интересами стран и народов — кстати говоря, в том числе граждан самих западных государств. Отрыв западных элит от интересов своих собственных граждан увеличивается. Хочу сказать, что как многие европейские страны в прежние десятилетия и столетия действовали как колонизаторы, так и продолжают действовать сегодня. В очередной раз просто обманули развивающиеся страны и продолжают обманывать», — сказал российский лидер.

Цитата из видео. Администрация президента России Пленарное заседание Восточного экономического форума

Поэтому глобальная гегемония США представляет угрозу не только для стран, которые они считают своими соперниками или врагами, но для всего человечества. И европейские страны, которые формально числятся союзниками Вашингтона, здесь не исключение. Но в современном мире слишком мало государств, которые готовы говорить об этом открыто. На этом фоне президент России является одним из немногих политиков в мире, который позволяет себе называть вещи своими именами. Именно это и вызывает такую ярость у истеблишмента западных стран, которые верят в свою исключительность и оправдывают ею нещадное разграбление остального мира.

Причем Запад пользовался и продолжает пользоваться военной и экономической слабостью малых народов. Именно на этом зиждется само благополучие западных стран — они силой присвоили чужое и продолжают это делать. Но вопреки всем их попыткам помешать, президент России требует прекратить разрушительное вмешательство западных стран в дела других государств. Но что примечательно — США, будучи «лидером» западного мира, ничуть не стесняются применять все те же колониальные методы в отношении своих европейских «партнеров». Это обстоятельство красноречиво говорит о том, что идеология евроатлантического единства — не более чем способ диктата США своей воли европейцам. Именно беспрекословное подчинение ЕС Вашингтону привело к энергетическому и экономическому кризису в Европе.

«Достигнутый уровень промышленного развития Европы, качество жизни людей, социально-экономическая стабильность — всё это бросается в топку санкционной печи, расходуется по указке из Вашингтона во имя пресловутого «евроатлантического единства», а по факту — приносится в жертву ради сохранения диктатуры Соединённых Штатов в мировых делах», — высказался на этот счет Путин.

Но старый мир, построенный на гегемонии США, уже начал стремительно и неизбежно меняться. На смену диктату Вашингтона приходит эпоха многополярности. Россия и её президент становятся архитекторами нового справедливого миропорядка. Динамичное развитие перспективных незападных государств, прежде всего России и её стратегических партнёров во всех регионах, мира неизбежно приводит к закату доминирования Запада на мировой арене и в мировой экономике. Это толкает европейские и американские элиты на необдуманные и авантюрные решения, что только приближает конец их гегемонии.

Томас Коул. Падение Империи. 1837.

Необходимо признать, что мир становится полицентричным. Но одного этого недостаточно для достижения глобальной стабильности. По мнению Путина, мир также должен быть справедливым и безопасным, а международные отношения — строиться на международном праве, а не на диктате выдуманных и меняющихся правил. Основой многополярного мира должно стать взаимное уважение интересов всех стран. И ярким примером такого подхода является Россия, которая строит свои международные отношения на основе принципа созидательного партнёрства. Как не раз отмечал Путин, у России есть самодостаточные суверенные партнёры, и именно на наших странах лежит ответственность построения многополярного мира.

«За последнее время во всей системе международных отношений произошли необратимые, можно сказать, тектонические изменения. Существенно возросла роль динамичных, перспективных государств и регионов мира и прежде всего, конечно, Азиатско-Тихоокеанского региона. Его страны стали новыми центрами экономического и технологического роста, точками притяжения кадров, капиталов, производств», — сказал президент России.

В реализации этой задачи существенный вклад способна внести экономика России, которая уже доказала свою высокую прочность и способность развиваться на фоне санкций. Попытки Запада задавить Россию для удержания собственной гегемонии и обернулись для него масштабными проблемами. Отечественная же экономика продолжает демонстрировать рост: предприятия не закрываются, а напротив, наращивают производство. Происходит это в том числе за счет освобождения ниш в экономике, которые были заняты западными монополистами, ушедшими по санкционной указке. На протяжении последних 20 лет Россия развивала реальный сектор экономики, и именно он показывает устойчивость. Основа экономического суверенитета — это производство, в основе которого лежат ресурсы, в которых у нас нет дефицита. Именно поэтому Россия является страной с огромным потенциалом. Ушедшие с российского рынка компании открыли окно возможностей для отечественных производителей, которым те уже сумели воспользоваться.

«Россия справляется с экономической, финансовой и технологической агрессией Запада. Я говорю именно об агрессии, по-другому это не назвать. Стабилизирован валютный и финансовый рынок России, снижается инфляция, уровень безработицы находится на историческом минимуме — меньше четырёх процентов. Оценки и прогнозы экономической динамики, в том числе со стороны предпринимателей, сейчас гораздо более оптимистичны, чем были в начале весны», — отметил Путин.

Алексей Колчин ИА REGNUM Сбор урожая в России

Александр Погожев ИА REGNUM Мебельное предприятие в России

Россия обладает природными богатствами, обширными плодородными территориями, развитой инфраструктурой, представительством в нескольких частях света и имеет выход ко всем ключевым торговым путям мира, фундаментальной научно-инженерной школой. Всё перечисленное является естественными конкурентными преимуществами нашей страны, которые позволяют ей развиваться, не устраивая военные и геополитические авантюры по всему миру, ведь чужие ресурсы нам не нужны — хватает собственных, которыми мы даже готовы делиться. Поэтому, в отличие от Запада, для развития России необходимо лишь защищать собственные национальные интересы, свою безопасность и суверенитет.

Для всего мира уже стало очевидно, что Россию невозможно изолировать. Причем подавляющая часть государств этого никогда не стремилась сделать. Путин неоднократно подчеркивал, что сегодня наша страна прежде всего занята решением внутренних вопросов, ориентирована на собственные национальные интересы и рост благосостояния своих граждан, но в то же время открыта к сотрудничеству со всеми странами и готова решать глобальные проблемы.

«Мы делаем ставку на рачительное, по-хозяйски умное освоение природных богатств России на основе самых строгих экологических стандартов. И добываемое сырьё будем прежде всего использовать для глубокого передела внутри страны, для укрепления суверенитета нашей страны, обеспечения промышленной безопасности, для повышения доходов граждан и развития регионов. Россия — суверенное государство. Мы всегда будем защищать свои национальные интересы, проводя самостоятельную политику, и ценим эти же качества в партнёрах, которые на протяжении многих лет демонстрируют надёжность и ответственность в ходе торгового, инвестиционного и другого сотрудничества», — заявил Путин.

Цитата из видео. Администрация президента России Участники пленарного заседания Восточного экономического форума

На данный момент Дальний Восток становится центром притяжения партнёров России из азиатско-тихоокеанского региона (АТР). Долгое время эта часть нашей страны считалась чуть ли не её проклятием, слаборазвитой территорией, вложения в развитие которой не могут оправдаться. Но сегодня Путин меняет парадигму внутреннего развития России и перспектив на международной арене. Дальневосточные территории становятся для нашей страны преимуществом, потому что именно к АТР переходит технологическое и экономическое первенство. Россия является полноценным участником этих динамических процессов развития во многом благодаря именно Дальнему Востоку. Государство активно решает социальные и инфраструктурные проблемы региона, и это делает его привлекательным местом для жизни внутри страны. Полноценное развитие Дальнего Востока сделает Россию экономическим лидером в АТР и мире.

«Для России важно, чтобы вместе с экономиками АТР росла и экономика Дальнего Востока нашей страны, чтобы в этом регионе были современные условия для жизни людей, росли их доходы, повышалось благосостояние, создавались качественные рабочие места и эффективные производства», — сказал президент России.