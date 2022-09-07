Польша начинает масштабное перевооружение армии из-за якобы вероятной войны с Россией в ближайшее десятилетие. Об этом 7 сентября заявил заместитель польского министра обороны Марцин Оцепа.

Иван Шилов ИА REGNUM Польша

«Есть серьезный риск войны с Россией в период от трёх до десяти лет… Мы должны использовать это время для максимального перевооружения польской армии», — приводит его слова dziennik. pl.

Так, заместитель главы польского оборонного ведомства уточнил, что республика намерена закупить танки, самоходную артиллерию, беспилотники, РСЗО, а также до 300 тысяч человек увеличить численность армии. Он также указал на то, что военного бюджета может на всё это не хватить.

Новость обсудили в социальной сети «ВКонтакте», а также в мессенджере Telegram. Некоторые участники обсуждения связали данное заявление с попыткой Польши выбить у НАТО финансирование на вооружение. Иные указали на то, что если Польша продолжит вести антироссийскую политику, то польская сторона может и раньше «нарваться» на ответ.

«Это следует понимать, что через 3–10 лет они нападут на Россию», — задумался Сергей М.

«Специально дают установку для своего населения, чтоб творить дичь и гайки закручивать. Пройденный этап уже, в [бывш. УССР] такой же был…» — отметил Никита П.

«А пусть Польша и прочие великие страны Прибалтики побольше хрюкают в сторону России! Побольше гнобят русских на своих территориях, побольше выдумывают небылиц про Россию! Тогда и раньше дождутся. Пример [киевского режима] перед глазами. Россия хочет жить со всеми в мире. Россия терпелива, но терпение России не безгранично!» — отметил Валерий Р.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Шавки. Евросоюз

«Окапывайтесь, поляки», — иронизирует Олег Т.

«Они из НАТО выйти решили? Им хозяева не разрешат, если они не курсе — в ядерной войне не будет победителей», — пишет Максим К.

«То есть Польша оставляет себе срок 3–10 лет?» — с сарказмом спросил Денис Е.

«Если не изменят свою риторику и отношение к РФ, то возможно и меньше», — добавил Кирилл Л.

«Если поляки будут пропагандировать нацизм, Россия их тоже вернёт в родную гавань!» — отреагировал Сергей.

«Да пугают они своё население, ищут общего врага. Сейчас с НАТО денег стрясут по примеру [киевского режима]», — считает Valeron.

«Зачем нам Польша? Чего с ней воевать?» — не понимает Ani W.

«Польша снова хочет стать Россией. Я поляков понимаю, какая у нас страна!» — не без сарказма прокомментировал один из участников обсуждения.

«Польше нужно понимать, что с ней Россия не будет нянчиться, как с [б. УССР]…» — отметила Оlga L.

«Устанут готовиться… С Россией шутки плохи, не будите русского медведя», — написала Инна.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Россия

«Попытка выбить дополнительный бюджет очень вялая», — смеется Sebastian P.

«В очередь, что ли, записались?» — иронизирует А. Р.

«Ну, если так нарываться с поставками оружия, то может и раньше», — комментирует новость Mona C.

«Оптимистичное будущее…» — задумался Alexander P.

«Меняйте идиотов на умных в правительстве. И никакой угрозы. Ну, а замминистра, как и [представителям киевского режима], захотелось погреть руки на оборонных заказах?» — подытожил Л. И. К.