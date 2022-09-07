Заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что оружие, которое Запад поставляет киевскому неонацистскому режиму, является хламом, стало поводом для дискуссии в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии об этом 7 сентября в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Реджеп Тайип Эрдоган

Турецкий президент подчеркнул, что не считает политику западных стран в отношении Киева, основанную на провокациях, правильной. Он добавил, что не видит скорого исхода конфликта на территории бывшей УССР.

Получается, что Запад намеренно посылает Киеву такое вооружение, чтобы не дать нацистам в полной мере развернуться, оказав достойное сопротивление наступлению российских войск, но благодаря игре против правил и провокациям он пытается затянуть конфликт настолько, чтобы руководство России пошло на уступки западным странам.

«США и не ставили никогда своей целью победу Киева. Им важно как можно дольше удерживать Россию в военном конфликте, чтобы ослабить», — считает Татьяна П.

Многие пользователи уверены, что специальная военная операция России на территории бывшей УССР завершится только тогда, когда Вооружённые силы РФ войдут в Киев и уничтожат нацистскую верхушку. Но поддержка Западом своего марионеточного режима не позволяет российской армии сделать это быстро.

«Поставляя оружие нацистам, Запад и Америка уничтожат свою марионетку. Не будет больше киевского режима. Его Россия сотрёт с лица земли. Нам бандеровская [бывш. УССР] не нужна», — отметил Валера Т.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Тряпичный клоун

Некоторые комментаторы отмечают, что циничный Запад не забывает и про то, чтобы заработать на конфликте в бывшей УССР.

«Самый прикол в том, что даже такой хлам Запад посылает нацикам не бесплатно, а по ленд-лизу, за который жители [бывш. УССР] ещё лет 20 платить будут», — указывает Алексей А.

Часть людей полагает, что даже такая нацистская армия, снаряжённая древними образцами вооружения, создаёт большую головную боль России, которой приходится тратить намного больше сил, чем хотелось бы.

«Тем не менее даже с таким хламом киевский неонацистский режим посылает своих боевиков на убой, из-за чего российские войска вынуждены заниматься не наступлением, а перемалыванием бесконечных волн противника. Главное оружие нацистского Киева не западные поставки, а идеология и пропаганда. Да, ещё и террористические акты. Донецк, Крым и приграничные населённые пункты России под постоянными обстрелами. Это выматывает и деморализует. Но это только временно. Скоро Киев падёт. Его силы на исходе», — уверен Максим А.

Нашлись и те, кто отметил, что Эрдоган подвергает Запад сильной критике, но этим самым он защищает не Россию, а свои личные интересы, не забывая подыгрывать обеим сторонам глобального геополитического конфликта, в котором бывшей УССР отведена лишь часть.

«Эрдоган юлит что-то, пытается на двух стульях усидеть. Он лавирует между Путиным и НАТО, ищет выгоды для себя. Зря, очень зря. Критикуя Запад и Киев, он добивается лишь того, чтобы они стали сильнее», — поделился своим мнением Юрий К.

Напомним, 7 сентября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил на пресс-конференции с президентом Сербии Александром Вучичем в Белграде о том, что Запад поставляет киевскому неонацистскому режиму не оружие, а хлам.