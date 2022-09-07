Германия никогда не получала дешевого российского газа, заявила 6 сентября германский министр иностранных дел Анналена Бербок.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Фрау Бербок

«Важно признать, если учитывать, что ждёт нас в будущем, в действительности мы никогда не получали дешёвого газа от России», — сказала она.

Глава внешнеполитического ведомства Германии считает, что приобретение российского газа по выгодным ценам сделало зависимой немецкую экономику и это создало определенные риски.

«Мы оплатили каждый кубометр российского газа вдвойне и втройне за счёт нашей национальной безопасности», — подчеркнула она.

Заявление главы МИД Германии обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения указали на то, что если Германия, как утверждает Бербок, не приобретала российский газ по выгодным ценам, то и не стоит начинать это делать. Иные добавили, что экономика Германии как раз таки и развивалась за счет российских энергоносителей.

«Вот и славно, тогда совсем не покупайте», — призвал «С».

«Вот же наглые врушки. Они все время старались найти другого поставщика, просто российский газ всегда был самым дешёвым, в нужном количестве, ещё и удобным в получении», — пишет Таня П.

«После драки кулаками не машут, Бербок. Дело сделано, вы ни разу не партнёры», — прокомментировала Надежда.

«Не получали газ за три копейки? Ну так не надо и начинать», — с сарказмом написала Оксана.

«Интересно, а за счёт чего развивалась немецкая экономика?! Вот сейчас Германия окажется без российского газа, и мы посмотрим, как будут обстоять дела у бизнеса, сможет ли он скакнуть на канадском и американском ресурсе, вот тогда и поговорим», — добавил «Это Я, а это Ты?».

«Германия 50 лет получала дешевый газ, а с открытием СП-2 стала бы главным хабом в Европе и перепродавала бы газ другим по спекулятивным ценам. Но пришла Бербок, которая сдала дипломную работу не читая. Откуда ей знать про 50 лет, про хаб, она на батуте прыгала. Ей сказали: хватит покупать у русских по дешевке недемократичный газ, лучше у Америки дорого, но зато очень демократичный…» — прокомментировала Julia S.

«Ну раз никогда не получали дешёвого газа, то тогда ничего для них вроде как и не изменилось. Не стоит им и переживать из-за этого. Всё норм в Германии», — с юмором отметил еще один участник обсуждения.

«Она сумасшедшая? О какой безопасности она говорит? И о какой зависимости? Это называется взаимовыгодные торговые отношения…» — пишет Mitra.

Bündnis 90 Анналена Бербок

«Что вы от неё хотите? Соросовская ученица, которая интересы [киевского режима] считает превыше немецких», — добавила Марина П.

«Они же раньше заявляли, что в ближайшее время откажутся от наших энергоносителей. Так что за истерики? Вперед и с песней!» — призвала Наталья.

«Достучались наконец-то! Теперь всё будет так, как хотите! Не платите двойную, тройную цену, все свободны!» — с сарказмом пишет Ztanislavna.

«То есть мы виноваты, что немцы жирно жили и богатели за счёт нашего дешёвого газа?! Ну-ну… Время пришло платить по счетам», — отреагировала Наталья Г.

«Совсем память потеряла? Сами же от твердой договорной цены ушли в рыночную. Выгодно было ровно полгода, хотя их предупреждали, что может плохо кончиться. Ой, подтолкнет она страну к краю ещё ближе…» — добавил Roman T.

«А с чего она решила, что им кто-то обязан поставлять дешёвый газ?! Это была милость от России, которая закончилась», — написала Kisuyga.

«Платили по рыночной цене?! Врёт как дышит, по контрактной цене платили, которая не иногда, а всегда была намного выгоднее рыночной. Рыночная цена — это что сейчас и зимой платить будете», — подытожил 25 591.