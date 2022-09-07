Заявление пресс-секретаря департамента экономики Швейцарии (DEF) Маркуса Спурндли о том, что швейцарцам, которые этой зимой будут поддерживать в домах температуру выше 19 градусов Цельсия, нарушая тем самым правительственные директивы из-за нехватки газа, грозит штраф и тюремное заключение сроком до трёх лет, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 7 сентября в социальной сети «ВКонтакте».

Виктор Васнецов. Каменный век. 1885

Отныне жители Швейцарии должны знать, что лучше надеть второй свитер, чем тюремную робу. Отопление в домах — очень важная вещь в условиях зимнего периода. И это прекрасно понимают швейцарские власти, отмечая, что экономия на нагреве поможет экономике страны справиться с непростым испытанием.

Вот только средства в данной ситуации подменяют цель, ведь целью любого нормального государства должно являться благополучие своего народа. Тем не менее власти Швейцарии, очевидно, предпочли ввести антироссийские санкции и удовлетворить интересы Вашингтона в его борьбе с Москвой.

«Европа, XXI век: дрова, угли, валежник, срок за отопление дома. Тут больше добавить нечего!» — написал Алексей А.

Многие пользователи воспринимают такие наказания в качестве привета из тёмных веков, когда человечество задумывалось не о том, как увеличить своё благосостояние, а буквально о том, чтобы выжить.

«Вот это рывочек! В каменный век! Сейчас там частные дома подорожают, в них-то можно на печке воду греть. Евроскрепы не перестают удивлять. Такая дорогая русофобия оказывается на самом деле!» — подметил Юркен Ю.

Рудольф Эпп. Молодая пара у печи

Некоторые комментаторы отмечают, что попытка дополнительного обогрева для швейцарцев обернётся только тогда тюрьмой, когда об этом узнают власти, а станет это им известно, если на конкретного гражданина сделает донос другой гражданин.

«Дожили. Уголовка за отопление. И кто на кого будет стучать, интересно?» — задаётся вопросом Надежда К.

«Интересно, как они будут отслеживать, кто перегрел свой дом? Доносы кто-то делать будет, или прямо комиссии будут заходить в дом и внутри температуру мерить?» — спрашивает Глеб С.

Часть людей полагает, что Швейцария вскоре по всем показателям успешности упадёт на дно, при этом сделав беднейшие страны мира чуть более привлекательными.

«До чего Европа себя довела, что даже богатая Швейцария будет сажать за тепло. Такого маразма я никогда не встречал, даже в Африке аборигены живут в более человеческих условиях», — считает Валера Т.

Нашлись и те, кто призвал швейцарцев не переживать, ведь в тюрьме им будет куда как теплее, чем в своих жилищах.

«Зато в тюрьме согреются, сэкономят на коммуналке», — шутит Сергей М.

«Интересно, а когда люди в тюрьму попадут, там какая температура в помещениях? Явно ведь больше 19 градусов, ведь содержание зэков не подразумевает переохлаждений», — пишет Максим З.

Напомним, 7 сентября пресс-секретарь департамента экономики Швейцарии (DEF) Маркус Спурндли заявил газете Blick о том, что швейцарцам, которые этой зимой будут поддерживать в домах температуру выше 19 градусов Цельсия, нарушая тем самым правительственные директивы из-за нехватки газа, грозит штраф и тюремное заключение сроком до трёх лет.