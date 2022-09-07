Информация, согласно которой Венгрия попросила Европейский союз снять санкции с российских бизнесменов Алишера Усманова, Петра Авена и Виктора Рашникова, чем вызвала острое недовольство других членов ЕС, стала поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 7 сентября в социальной сети «ВКонтакте».

Виллем ван Мирис. Аллегория гнева (фрагмент)

Речь идёт о представителях крупного отечественного бизнеса, миллиардерах, попавших под антироссийские санкции Евросоюза. Венгрия выступила, как оказалось, с внезапным предложением снять ограничения с этих уважаемых граждан, что и вызвало дикое возмущение со стороны Брюсселя.

Такая реакция не должна была вызвать удивление со стороны Вены, ведь такая просьба прозвучала как раз тогда, когда ЕС повышает ставки, вводя всё более и более жёсткие санкции, обрекая себя на то, чтобы провести приближающийся зимний период в условиях отсутствия российских энергоресурсов.

«Нельзя ли там, в Евросоюзе, этот процесс ярости как-нибудь ускорить?!» — интересуется Анатолий С.

Многие пользователи тоже нашли возмутительными такие просьбы венгерской стороны. Граждане считают, что раз Европа вводит санкции против всего российского народа, то будет выглядеть омерзительным, когда ряд олигархов из России получит особые привилегии.

«Российский народ тоже может прийти в ярость, если из-под санкций выведут олигархов», — считает Андрей К.

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Некоторые комментаторы отмечают, что Венгрия, в отличие от других стран ЕС, думает о выгоде и снижении издержек. Прекрасно понимая, сколь много зависит от конкретных бизнесменов из России, Вена призывает ЕС отказаться хотя бы от части санкций, чтобы иметь возможность торговать с Россией через таких серьёзных посредников.

«Зависимость и цепочка тут очень сильные, поэтому конкретные санкции на конкретных людей могут предполагать большие последствия. Отдельные крупные предприниматели, попавшие под санкции, не могут торговать с Европой, что не идёт на пользу никому из участников отношений», — указывает Захар А.

«Евросоюз своими санкциями мало того, что себе сделал массу проблем и создал дефицит, так ещё и таким странам, как Венгрия, пытается условия диктовать. Хотя Вена всего лишь зиму пережить хочет», — написала Алёна П.

Часть людей полагает, что если Вена действительно желает перестать, словно провинившийся ребёнок, бегать в Брюссель с просьбами и получать в ответ лишь отказы, то народу Венгрии пора убедить своё руководство, что с Евросоюзом пора расстаться.

«ЕС — это горстка наглых колонизаторов, аристократическая преступная группировка. Всем членам ЕС следует пересмотреть свою позицию и свою роль в этой жульнической евроколонии. Венгрия понимает, что дружба с Россией ей приносит куда больше пользы, нежели вражда», — пишет Rotabler S.

«Ну какие требования и уж тем более ультиматумы? Выход из Евросоюза — единственное и правильное направление развития суверенного государства, которому важны интересы своего народа. Находясь в составе Евросоюза, страны будут служить интересам США и нищать, нищать, нищать», — уверен Евгений Е.

Напомним, 7 сентября издание Politico опубликовало материал со ссылкой на анонимных дипломатов, согласно которому Венгрия попросила Европейский союз снять санкции с российских бизнесменов Алишера Усманова, Петра Авена и Виктора Рашникова, чем вызвала острое недовольство других членов ЕС.