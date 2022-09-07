ООН призывала Российскую Федерацию и киевский режим взять на себя обязательства по прекращению боевых действий возле Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Соответствующее заявление 6 сентября сделал Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в ходе заседания Совета Безопасности организации по итогам визита миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС.

Иван Шилов ИА REGNUM Атомная энергетика

Гутерреш заявил, что все усилия по возобновлению работы ЗАЭС как гражданского объекта жизненно важны. Первым шагом он назвал обязательства России и киевского режима «не осуществлять никакую военную деятельность по отношению к станции или с территории станции».

«Запорожская АЭС и ее округа не должны быть целями или платформой для военных операций», — добавил он.

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Заявление Генерального секретаря ООН обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения призвали для прекращения обстрелов ЗАЭС обратиться к представителям киевского режима. Иные также напомнили, что Киев не выполнял Минские соглашения, поэтому договоры с киевским режимом бесполезны — они не будут исполнять обещаний. Были и те, кто призвал прекратить поставки оружия киевскому режиму.

«До первого прилёта, потом будут выражать крайнюю озабоченность», — отреагировал Vitalism K.

«Цирк, уж извините — слов других нет», — добавила Татьяна С.

«А что же они, нелюди, не призывали и не заставляли Минские соглашения соблюдать?..» — задалась вопросом Анастасия.

«Каких обещаний можно ждать от [киевского режима]? Они 8 лет не соблюдали Минские соглашения. А Зеленский внаглую ржал на встрече, когда Путин говорил об этом на саммите в Париже», — отметил O. L.

ИА REGNUM Запорожская АЭС (ЗАЭС)

«Взять обязательства». Эта… ООН, когда Ливию, Ирак, Югославию бомбили США и Западная Европа, что-то требовала от этих тварей.?» — задался вопросом один из участников обсуждения.

«Ещё призвал не делать плохих дел, а делать только хорошие», — с сарказмом проиллюстрировал заявление генсека ООН Алексей А.

«В смысле? Мы на этой территории находимся, взяли её давно… Мы что должны пообещать «сами себя» не обстреливать на территории ЗАЭС? Вы с нацистами разбирайтесь, чтобы они не то что стрелять, а подумать даже об этом не смели», — призвал еще один участник обсуждения.

«М-да, ООН превратилась в бессильную помойку», — не выдержал Макс.

«К Киеву лично обратись…» — добавил Mikhail.

«То есть [киевскому режиму] оружие дальше поставлять будут, только, пожалуйста, не стреляйте по АЭС?.. Тут пол-Европы загнуться может, лишь бы фашисты забавлялись с оружием», — прокомментировала Афелья.

«[Киевский режим] и выполнение обещаний не должны стоять в одном предложении. Это взаимоисключающие понятия», — подчеркнул ОК.

«Да, Минские соглашения уже всё показали, как там прекратят огонь», — пишет kentavr37.

«А может, просто перестать [киевскому режиму] поставлять оружие?» — подытожил Zezozis.