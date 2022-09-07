Заявление министра иностранных дел Греции Никоса Дендиаса о том, что Турция пытается повернуть время вспять и возродить Османскую империю, вызвало дискуссию среди интернет-пользователей. Граждане выразили свою точку зрения 7 сентября в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Турция (Стамбул)

Мы уже давно слышим разговоры о поисках турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом пути для возрождения Османской империи, главенствующее положение в которой займёт Анкара, но на высшем государственном уровне такого до этого момента ещё не звучало. Греция, которая имеет очень долгий конфликт с Турцией, очень переживает, что у неё под боком может появиться могучая держава, которая к тому же выйдет из-под контроля Запада.

Такое стечение обстоятельств может оказаться реальным, ведь Османская империя на то и империя, чтобы расширять свои сферы влияния, в том числе и военным методом. Такие перспективы не сулят Греции ничего хорошего. Турции же, в свою очередь, придётся пожертвовать своими устремлениями в Европу, а также выйти из состава НАТО, что повысит градус напряжённости в регионе.

«Лавры султана Сулеймана не дают покоя президенту Эрдогану», — считает пользователь под псевдонимом The Narezky.

Некоторые комментаторы отмечают, что у Эрдогана есть свои амбиции, и он стремится к их реализации как самостоятельный политик. Другие же уверены, что при кажущейся строптивости турецкий президент не позволяет себе отойти слишком далеко от линии партии Запада.

«Эрдоган тоже подневольный, им англичане крутят, как хотят. У них на него есть такой компромат и другие рычаги давления, что отказаться от навязанной ему политики он не в силах», — поделилась своим мнением Наталия Г.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Эрдоган

Часть людей полагает, что Греция может сколь угодно громко кричать и жаловаться на растущую угрозу со стороны Турции, но на деле коллективному Западу сейчас не до греческих опасений.

«Ну и что, пусть создаёт. Кто ему помешает? А Греция пусть дальше вводит санкции против России и поставляет оружие нацистским свиньям. Вскоре история расставит всё по полочкам, по справедливости», — уверен Алексей М.

Ряд пользователей спорит о том, принесёт ли возрождение Османской империи пользу России. Отдельные комментаторы уверены, что для нас это может стать большой проблемой.

«Турция может делать всё, что угодно, если не будет пешкой Запада и останется хорошим партнёром России, даже будучи новым воплощением Османской империи. Главное, пусть ведёт суверенную политику», — пишет Алла В.

«Турки когда-то были очень свирепые. Думаю, им пора начинать сначала. Вступление в НАТО их ослабило. Навыки ведения боя у НАТО никчёмные, и турки скатились. Правда, если так и будет, то России придётся турков в шею гнать с Кавказа», — отметил Azam K.

Нашлись и те, кто отмечают, что возвращение Османской империи к жизни — слишком фантастический план, поэтому Эрдоган в определённый момент примет куда более рациональное решение.

«Ну что же, я не думаю, что Османская империя всё-таки сможет возродиться, хотя понятно, что сейчас европейскую сторону ждут очень тяжёлые времена. Эрдоган пытается найти место в мире для турок», — указывает Полина С.

Напомним, 7 сентября министр иностранных дел Греции Никос Дендиас заявил после переговоров с французской коллегой Катрин Колонна в Афинах о том, что Турция пытается повернуть время вспять и возродить Османскую империю.