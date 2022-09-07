Заявление постпреда Российской Федерации при Организации Объединённых Наций (ООН) Василия Небензи о том, что часть «продуктовой сделки», касающаяся экспорта российского продовольствия и удобрений, не работает, т. к. пока что ни одно российское судно не вывезло зерно на экспорт, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё отношение к этому 7 сентября в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Василий Небензя

Российские суда, гружённые зерном под завязку, так и простояли всё это время впустую, ожидая, когда же Запад, с которым была заключена «продуктовая сделка», даст им зелёный свет. В результате мы наблюдаем поставки лишь зерновых и других продуктов с территории бывшей УССР, подконтрольной киевскому неонацистскому режиму, которые были успешно расфасованы по карманам западных стран.

Выходит, что Россия, которой долгое время заливали в уши про то, что если не будет такой сделки, то дети в Африке начнут ещё сильнее голодать, вновь осталась не удел. Из раза в раз Запад нарушает взятые на себя обязательства и попросту кидает Российскую Федерацию, а наша страна, словно зомбированная, продолжает подписывать бумажки с соглашениями, которые неминуемо будут разорваны западными партнёрами.

«Ой, нас опять наши благоверные «партнёры» кинули? Снова? Как неожиданно!» — пишет Алексей Р.

Многие пользователи считают, что, нарушая обязательства, Запад предстаёт в мире в качестве неблагонадёжного партнёра, что не играет ему на пользу.

«В очередной раз Запад не соблюдает договорённости, нарушает взятые на себя обязательства. США и Европа сами уничтожают свою репутацию в мире», — указывает Лейла Д.

«Что и требовалось доказать. И как можно с ними какие-то соглашения подписывать и переговоры вести, если уже на таком этапе они не соблюдают ничего. Не меняется ситуация», — отметил Захар А.

Некоторые комментаторы отмечают, что западные «партнёры» нам врали насчёт того, что позволят экспортировать российское зерно, но они тем не менее не лгали, когда говорили, что миру угрожает продовольственный кризис. Просто из-под удара они намерены увести в первую очередь себя.

Иксан Ишпаев. Уборка урожая. 1955

«Сами орали о том, что это якобы Россия противится и угрожает голодом миру, а теперь сами же всё и стопорят», — заметил Кирилл В.

Часть людей уверена, что российское руководство, которое внутренне ориентировано исключительно на Запад, так и будет верить неблагонадёжным «партнёрам», оказываясь каждый раз обманутым. Граждане считают, что система должна каким-то образом преобразиться, иначе всех нас в какой-то момент кинут так сильно, после чего наша страна попросту не оправится.

«Пока не наступило разочарование из-за этого «партнёрского» кидка, надо как можно скорее договориться с Западом ещё о чём-нибудь. Можно им газ бесплатно начать поставлять, ну, или хотя бы жест доброй воли в спецоперации продемонстрировать. Они нас полюбят, обязательно!» — написал Марк З.

«Сколько можно играть в одни ворота? Разорвать надо эту сделку и всё! Почему мы пытаемся им понравиться, а они нас вечно кидают?! Сделайте уже с этим что-нибудь! Очнитесь! Запад — наш враг, ему нельзя верить!» — обращается Светлана К.

Напомним, 7 сентября постпред Российской Федерации при Организации Объединённых Наций Василий Небензя заявил о том, что часть «продуктовой сделки», касающаяся экспорта российского продовольствия и удобрений, не работает, т. к. пока что ни одно российское судно не вывезло зерно на экспорт.