Известие о том, что гражданам Швейцарии грозит тюремный срок и штраф, если они будут превышать температуру в батареях для отопления своих домов, спровоцировало волну ироничных комментариев.

Иван Шилов ИА REGNUM Отопление

«Сюрреализм какой-то, «совок» отдыхает. Даже Оруэлл до такого не додумался», — заметила Светлана.

«Самое время сделать для замерзших гейропейцев безвизовое посещение России. Пусть греются у нас, тратят здесь свои бабосы и переформатируют засранное своими СМИ сознание! Россию полюбят за 9 месяцев зимы», — предлагает Елена Браун.

«Даже так? Ну дают, демократы. Вот это свобода и толерантность, ай да западные ценности», — смеется Александр Невский.

«Швейцарцы зимой сами будут проситься в тюрьму погреться и покушать!» — развивает тему Дмитрий Грей.

«А с другой стороны, в тюрьме будет то же самое — только бесплатно. Почему бы и нет? Вы подумайте, швейцарцы», — советует Людмила Пакулева.

«Так в тюрьме теплее будет и макароны дают, и платить ни за что не надо будет. Лайфхак для швейцарцев. Три года перекантуются, а там, глядишь, и русские освободят», — отмечает Сергей.

«Площадь одноместной камеры составляет минимум 12 квадратных метров, из них 10 м² — жилая часть, 2 м² — санузел с унитазом и раковиной. В камере есть кровать, стол, стул, выдаваемый напрокат телевизор, две полки и небольшой платяной шкаф, в камерах разрешены компьютеры. В меню входят гавайские тосты, шашлык из рыбы пангасиус с отварным картофелем и шпинатом, тефтели из говяжьего фарша с картофельным пюре, ризотто и многое другое… Нашли они, чем население пугать, особенно ежели понимать, что мест-то не так и много», — поделился мнением Игорь Рогатин.

«Балбесы. Отключите все батареи. Поставьте палатку в комнате. В палатку суньте обогреватель. И тепло, и в тюрьму не надо, и температуру хоть до 25 держи», — предлагает Александр Шаповалов.

«Ничего не понимаю, если человек платит за собственное отопление, в чём проблема?» — спрашивает Ирина Белова.

phere.com Газовый счетчик

«И они считают, что кто-то рвется к ним съездить по шенгену? Ограбят на границе, заморозят, в тюрьму посадят (если вообще не выкрадут). Да еще и любоваться на вокзальный пейзаж в связи с беженцами. С водой опять же не понятно. И с едой — в связи с традиционной тягой к красивым эрзац-продуктам и рекомендациями употреблять в пищу насекомых — тоже проблемы», — поделилась мнением Марина Стасенкова.

«Ладно еще СССР? Да тут даже сама Великобритания, кастрирующая своих ученых за гомосексуализм, отдыхает. Истинные европейские ценности наконец стали проявляться», — заметил Максим К.

«Мегановость из демократической, толерантной и самой богатой страны Европы! Власти Швейцарии придумали, как сэкономить газ, чтобы насолить России. Швейцарцев зимой будут жёстко карать за нарушение правительственных норм при нехватке газа в стране! Перегреют хаты выше 19 градусов — заплатят штраф или сядут в тюрьму сроком до трёх лет! И это никакой не фейк! Изданию Blick эту инфу подтвердил пресс-секретарь департамента экономики страны Маркус Спурндли.

Неожиданно оказалось, что всё европейское благополучие строилось на дешёвых российских энергоресурсах! Без газа, нефти и угля из России ожиревшая Европа постепенно скатывается к репрессиям и средневековью…» — смеётся авторитетный телеграм-канал «Росскандал».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о том, что жители Швейцарии могут попасть в тюрьму или быть оштрафованы, если они будут превышать температуру в батареях для отопления своих домов в нарушение правительственной директивы об экономии энергоресурсов, заявил пресс-секретарь департамента экономики Швейцарии Маркус Спурндли в интервью газете Blick. Как именно власти будут контролировать температуру в домах граждан — не уточняется.

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