Интерес грузинских пользователей соцсетей на этот раз вызвала переведенная на грузинский язык информация о том, что президент США Джо Байден против признания России государством — пособником терроризма. У одних эта информация вызвала недоумение, другие откровенно высмеяли Байдена и не пожалели нецензурных слов, третьи попытались найти ему оправдание.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

«Почему?» — поинтересовалась Н. Г.

«Оболваненная [б. УССР], бедные люди, глупое правительство. Результат — катастрофа», — констатировала Х. М.

«Согласна», — добавила М. З.

«А какой ещё был выход у [б. УССР], как не сдать свою страну России? Если у вас патриотизма нет, уважайте хотя бы других», — укорила то ли предыдущих комментаторов, то ли Байдена пользователь Л. Ч.

«Думаю, политик должен быть более гибким и дипломатичным. Ясно, что использовали как полигон. Два монстра состязаются в выкручивании друг другу рук. Патриотизм — это когда думаешь о народе», — пояснила Х. М.

«Быть гибким с Россией — значит преклониться перед ней», — не унималась Л. Ч.

«А что значит преклониться? Сейчас они не преклонились перед американскими террористами?» — поинтересовалась Н. Г.

«А как вы думаете, Сталин был политиком?» — вмешался в обсуждение Г. С.

«А при чем тут Сталин в данном случае?» — недоуменно переспросила Н. Г.

«Именно потому, что выступил против Запада сразу после создания СССР и там (на Западе) использовали каждый момент против советов. Даже подписал с Гитлером пакт о ненападении, но Запад всё равно подтолкнул Гитлера», — ответил Г. С.

«А как вы думаете, Америка нас захватила или Россия?» — обратилась к Н. Г. пользователь Л. Ч.

«Америка, конечно… А вы не знали?» — ответила Н. Г.

«Если Иран признали террористическим государством, то с какой совестью Европа будет получать энергоресурсы?» — возмутилась Л. П.

«Клоуны», — констатировала И. С.

«Обманул Путин старую собаку», — продолжил К. Ф.

«Россия не пособник терроризма, а террористическая страна», — упрекнула предыдущих пользователей Л. Ч.

«Сами вы пособники терроризма, апостолы чертовы», — отреагировала на слова Байдена Н. К.