План, продвигаемый председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен и рассматриваемый членами этой комиссии, состоит в том, чтобы ограничить поток наличности, с помощью которой Россия финансирует свою специальную военную операцию в бывшей УССР, а также в том, чтобы обуздать стремительно растущие цены на газ, из-за которых ЕС погружается в политический и экономический хаос.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ для Германии

Однако эта идея встречает сопротивление со стороны самой мощной экономики ЕС и крупнейшего в истории импортера российского газа в ЕС — Германии, пишет Ханс Фон Дер Бурхард в статье, вышедшей 6 сентября в Politico.

«Мы по-прежнему скептически относимся к вопросам, связанным с ограничением цен на газ, но в целом мы готовы к переговорам в европейском формате», — заявил представитель министерства экономики Германии.

По словам одного европейского дипломата, Германия является «проблемой», поскольку Берлину «потребовалось так много времени, чтобы решить такие вопросы, как предел цен».

На прошлой неделе фон дер Ляйен призвала установить потолок цен на импорт российского газа, после чего официальные лица ЕС стали прорабатывать такие меры. Возможные варианты будут обсуждаться представителями стран Европейского союза в среду, 7 сентября, перед экстренной встречей министров энергетики, которая запланирована на пятницу, 9 сентября. Кроме того, Польша, по словам польского дипломата, также хочет установить потолок цен на газ, а также выступает за то, чтобы такая мера была распространена на весь импорт газа в Европу.

European Parliament Урсула фон дер Ляйен

Однако правительство Германии канцлера Олафа Шольца такую меру не поддерживает. В преддверии встречи 7 сентября официальные лица в Берлине утверждали, что ЕС должен сосредоточиться на менее провокационных шагах по борьбе с высокими ценами на энергоносители, а именно на введении налога на сверхприбыли от энергоносителей, что было согласовано трехпартийной правящей коалицией Берлина 4 сентября.

В результате появляется пессимизм в отношении того, удастся ли ввести эти меры без участия Германии. Как отметил еще один европейский дипломат, запланированная на среду, 7 сентября, встреча, «к сожалению, ни к чему не приведет».

Накануне, 6 сентября, главный советник Шольца по ЕС Йорг Кукис направился в Брюссель, где обсуждал с высокопоставленными чиновниками Еврокомиссии, включая Бьёрна Зайберта, главу кабинета фон дер Ляйен, вопрос ограничения цены на газ.

Главную озабоченность Берлина вызывает то, что ограничение цены на российский трубопроводный газ, вероятно, вызовет ответные меры Москвы в виде полного прекращения подачи газа в ЕС — сценарий, который, как опасается Берлин, особенно ударит по странам Центральной Европы, таким как Чешская Республика или Словакия и Румыния. Эти страны получают российский газ по трубопроводу через бывшую УССР или южному газопроводу «Турецкий поток». Некоторые в Брюсселе поддерживают эту точку зрения.

«Она может привести к прекращению потоков в более мелкие и зависимые Словакию и Чехию», — сказал другой дипломат ЕС.

Министр экономики Германии Роберт Хабек заявил в понедельник, 5 сентября, что сама Германия уже в значительной степени отрезана от поставок российского газа, поскольку она получает лишь очень небольшое количество газа через бывшую УССР после решения Газпрома закрыть подводный газопровод «Северный поток» на ремонт. Хабек добавил, что не верит, что Россия возобновит поставки газа в Германию в больших объемах.

Немецкие официальные лица утверждают, что нерешительность Берлина в отношении ограничения цен на российский газ связана не столько с его собственными интересами, сколько с региональной ситуацией с поставками.

Michael Brandtner Роберт Хабек

Сокращение поставок из России также заставит Германию делиться своим газом с другими странами в соответствии с правилами ЕС, в результате чего ей останется меньше.

Тем не менее таким странам, как Чехия, Словакия и Венгрия, нужно больше газа, чтобы заполнить их хранилища зимой, чем Германии. Венгрия, ближайший «союзник» России в ЕС, также недавно заключила с Москвой сделки по увеличению поставок газа.

Даже без полного отключения российские поставки в ЕС резко упали по сравнению с историческими уровнями; раньше на них приходилось 40% импорта блока. По данным аналитического центра Bruegel, на российский газ в настоящее время приходится менее 10% импорта и по состоянию на вторник, 6 сентября, потоки были на 78% ниже, чем за тот же период прошлого года.

Это снижает риск ответных мер со стороны Кремля, заявило энергетическое управление комиссии в своем исследовании влияния ограничения цен: «Если они не поставляют много, почему бы не рискнуть?»

Но говорить о потолке цен на российский газ на данный момент не имеет особого смысла, считает Натали Точчи, директор итальянского аналитического центра Istituto Affari Internazionali.

«Это осуществимо в том смысле, что вы могли бы это сделать», — сказала она. «Дело в том, что вы будете ограничивать цену количества, которое в основном равно нулю».