В Италии обнародован план по снижению потребления газа в стране. Документ, названный по имени министра экологии Роберто Чинголани, предполагает экономию 5,3 млрд кубометров голубого топлива, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Альберт Анкер. Бабушка греется у очага (фрагмент). 1885

По мнению инициаторов, это позволит стране подготовиться к возможным перебоям поставок российского газа зимой. В числе предложенных мер названы снижение на один градус температуры в помещениях — на промышленных предприятиях средняя температура должна составлять около 17 градусов, в остальных зданиях — 19 градусов.

Кроме того, снижается суточное время работы отопления (в Италии чаще всего тепло подаётся по утрам и вечерам), а отопительный период будет начинаться на неделю позже и заканчиваться на неделю раньше.

Документ прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова. По её мнению, план Чинголани был навязан Италии со стороны Вашингтона и Брюсселя, которые таким образом доводят итальянскую экономику до самоубийства.

«А когда трудолюбивый итальянский бизнес рухнет, его задёшево скупят янки. Как это всегда и бывало. И на китайских инвесторов рассчитывать не надо — после оскорблений, нанесённых Западом, Пекин не станет платить по чужим счетам», — отметила она.

Сам якобы автор плана Чинголани попытался оправдаться предсказуемо в стиле современных западных политиков. Он заявил, что рассуждения Марии Захаровой — это тоталитарная этатистская логика, Рим никому не подчиняется и не выполняет ничьи приказы.

Заявление министра вызвало очередную волну насмешек среди пользователей соцсетей, которые отмечают, что Рим уже дважды утратил свой суверенитет — сначала отдав его США, войдя в НАТО, затем и руководству Евросоюза.

(сс) Niccolò Caranti Роберто Чинголани

«Нет и нет! Как можно додуматься до такого?! Италия не выполняет ничьи приказы… кроме Америки и ЕС», — иронично прокомментировал Джованни П.

«Эти некомпетентные люди пытаются отрицать то, что давно ни для кого не является секретом! Это оскорбляет интеллект итальянцев», — добавил Алессандро Ч.

«Скажем просто, синьора (Мария Захарова) попала в точку… А лицемеры, которые нами управляют, притворяются возмущёнными», — заявила Клементина Р.

Добавим, что издание Corriere della Sera почему-то посчитало заявление Захаровой о выполнении Римом приказов США и ЕС угрозой.

«Это совсем не похоже на угрозу, а скорее на неудобную правду. Мне кажется, они просто приносят Италию в жертву», — считает Виктория Мария Н.

«Где вы увидели угрозу? Это достаточно тривиальное утверждение в сочетании с лёгкими прогнозами», — заметил Марко Г.

«К сожалению, русские правы, и мы, граждане Италии, ничего не сделаем. Мы будет продолжать повиноваться, как овцы. Они правы, США нам приказывают. Какой позор, но мы заслужили стать колонией», — рассуждает Дженнаро Де С.

«Москва права — европейские народы потеряли свою независимость и самобытность, пытаясь построить Европейский союз», — добавила Романа Франческа Г.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Пояс

Многих также «зацепили» слова министра экологии о том, что действия итальянских властей направлены на то, что минимизировать жертвы граждан.

«Мы работаем так, чтобы жертвы итальянцев были минимальными»… Хорошо, но я просто не понимаю, почему мы должны идти на какие-то жертвы. Во имя кого или чего?» — возмутился Винченцо Ф.

«Я бы спросила у министра Чинголани, ради чего итальянцам идти сегодня на жертвы? Почему мы отказались от российского рынка, который нам был выгоден? Почему Италия должна страдать в 2022 году? И неужели вы думаете, что сможете выйти из этой ситуации целыми и невредимыми?» — недоумевает Анджела Г. К.

«Кто согласен с ужесточением санкций против России, помните, что счета нам, в Италии, придётся платить самим. Мигранты из [б. УССР] за нас не заплатят», — заключил Лука М.

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