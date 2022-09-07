Москва таки продолжает убеждать Европейский союз (ЕС), что объявленная им «экономическая война» против России до добра не доведет и что санкции больнее всего будут бить по тем, кто их ввел. Очередным доказательством тому стала полная остановка газопровода «Северный поток», которая произошло по вине самого Евросоюза, считают популярные телеграм-каналы.

Иван Шилов ИА REGNUM Газопровод

«Газпром утверждает, что состояние последнего вышедшего из строя двигателя «Северного потока — 1» не отвечает «требованиям промбезопасности РФ». В его заявлении отмечается, что «дефекты двигателя газопровода создают риск пожара или взрыва, влияют на безопасность всей компрессорной станции». По данным компании, утечки масла — системный дефект двигателей Siemens, используемых на «Северном потоке», — сообщил телеграм-канал «МИРОТВОРЕЦ».

Долгие годы внутри России звучали голоса о том, что страна, дескать, «сидят на нефтегазовой игле», поставив себя в зависимость от экспорта энергоресурсов. Определенная доля конструктивной критики в этих высказываниях, безусловно, есть. Но текущее развитие событий красноречивее любых экспертов говорит о том, что Россия не «сидела», а скорее «подсадила» на нефтегазовую «иглу» Европейский союз.

«Потолок цен на газ из России можно не обсуждать. Газ по «Северному потоку» уже всё (прекратились поставки — прим. ИА REGNUM)», — ехидно заметил телеграм-канал «Банкста».

И пока европейские политики устраивают настоящие истерики, обвиняя Россию в том, что она отказывается продавать за бесценок свои природные ресурсы, жители ЕС начинают на себе ощущать все последствия санкций, введенных против Москвы лидерами их стран.

«Этой зимой национальная обувь Коми может стать национальной и во Франции. По крайней мере об этом идет речь в ролике газеты Le Monde. Издание ссылается на социсследования Odoxa, которые выявили невероятную тягу французов к продукции Выльгортской сапоговаляльной фабрики», — сообщил телеграм-канал Readovka.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Валенки

ТГ-канал отмечает, что энергокризис в странах ЕС вынуждает жителей Франции запасаться теплыми вещами на зиму, так как верить в то, что власти страны спасут их от холодов, без российского газа никто уже не хочет.

«Единственное, что способно спасти ноги французов от обморожения, — валенки. Правда, есть небольшое «но», в котором виноваты опять же французские власти — санкции, которые сильно усложняют доставку теплой обуви. Более находчивые французы разобрались с почтовой доставкой через Ebay и уже делятся положительными отзывами о производителе валенок из Коми», — рассказал автор поста.

На фоне таких новостей порой приятно почитать прогнозы ведущих западных аналитиков и руководителей разведсообществ, которые ещё в марте прогнозировали, что их санкции обрушат качество жизни России до уровня позапрошлого века. Однако на деле всё вышло иначе, и теперь высокомерные европейцы примеряют на себя обувь, которой ещё две сотни лет назад пользовались российские крестьяне. Такая вот ирония судьбы, особенно с учетом того, что Европейский союз до его конфронтации с Москвой считался мировым эталоном благосостояния простого населения. Но теперь все это в прошлом.

«Биржевые цены на газ в Европе на открытии торгов выросли более чем на 30%, выше 2900 долларов за тысячу кубов. Что там Шольц? Уже смеется вместе с немецкой промышленностью? Той самой промышленностью, которая в 2020 году покупала российский газ по 34 доллара за тысячу кубометров», — написал телеграм-канал ZERGULIO.

Дарья Антонова ИА REGNUM А у нас в квартире газ!

При этом хвалебные заявления европейских политиков, что они смогли заполнить газовые хранилища быстрее графика, по мнению телеграм-каналов, являются лишь попыткой показать хорошую мину при плохой игре. Все сведущие в этом вопросе люди прекрасно понимают, что одних только запасов без постоянных новых поставок ЕС не хватит, чтобы нормально пройти зимний период.

«Газохранилища Евросоюза заполнены на 80%, но предназначены они для компенсации пиковых скачков потребления — в морозы. Для немецкой промышленности отключение «Северного потока» приравнивается к катастрофе», — написал телеграм-канал «БайБайден».