Несмотря на некоторый спад информационной активности вокруг попыток Киева атаковать освобожденные Россией территории Херсонской области, тема эта остается одной из ключевых среди популярных телеграм-каналов. И пока одни сообщества делятся раскладами относительно событий с мест, другие пытаются спрогнозировать возможное развитие ситуации. Третьи же уделяют внимание куда более тяжелому с моральной точки зрения вопросу — гибели киевских боевиков, которых Владимир Зеленский отправил по голой степи прямо под огонь российской артиллерии.

Иван Шилов ИА REGNUM Херсон

О том, что киевский режим нисколько не считается с потерями в личном составе ВСУ, телеграм-каналы знают давно. Но то, насколько нещадно он относится к участникам самоубийственного «контрнаступления», стало неожиданностью даже для видавших виды подписчиков «милитари» ТГ-каналов и специальных сообществ, в которых выкладывают результаты работы российской армии, в том числе фото с подбитой техникой врага и телами погибших киевских боевиков. Надо ли говорить, что с 30 августа подобные паблики буквально переполнены жесткими кадрами разгрома киевских сил.

Аудитория, которая подписана на жесткий контент с полей сражений, уже даже создала свой специальный сленг, своего рода поминальные слова о погибших вояках из [б. УССР], которые вовремя не сложили оружие и продолжали до конца упорствовать в своей террористической деятельности. «Зеленский за них даже не нюхал» — с горечью заканчивает описание каждого фото или видео с погибшими администратор одного из таких ТГ-каналов. И с конца августа подобная цитата появляется в его сообществе по много раз на дню — контент, подтверждающий ужасное положение киевских боевиков, идет просто непрерывным потоком. Не случайно «контрнаступление» киевских вооруженных формирований на освобожденные земли Херсонщины в Telegram уже успели прозвать «мясорубкой».

«Думаю, буквально через несколько дней мы узнаем примерные потери [боевиков б. УССР] в районе переправы через реку Ингулец и южнее, в районе н/п Сухой Ставок. Может, мы и не дотянем до максимального результата по уничтоженным всушникам, но, по крайней мере, будем очень близки. Одно могу сказать точно, там ад, я имею в виду ад для ВСУ. Таких потерь у них еще не было, и я, честно сказать, не знаю, как ЦИПсО будет придумывать перемогу. Загнать в голую степь под удары всего, что возможно, в том числе бомбардировочной авиации, такое количество техники и личного состава могут не только лишь все, мало кто так может», — оценил происходящую на херсонском участке фронта ситуацию телеграм-канал «Старше Эдды».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Владимир Зеленский

Большие потери в личном составе подконтрольных Киеву вооруженных формирований признают даже в телеграм-каналах, администраторы которых находятся на территории [б. УССР].

«Исходя из того, что у нас почти миллионная армия, то погибших за сентябрь если будет 10 000 человек и 30 000 раненых, то это около 4% от общей цифры. Единственное, что волнует [главаря киевского режима], это рейтинги, а Зеленский уже отдал приказ бросать тыловые резервы для достижения целей, которых не удалось достичь. Поэтому они запретили всем журналистам быть на передке, а солдатам — выкладывать контент. Хотят сами показывать только то, что надо, чтобы продолжать держать общество в иллюзии», — написал один из таких телеграм-каналов.

Администратор сообщества также отметил, что подобная ситуация негативно влияет на моральных дух киевских боевиков, которые понимают, что их отправляют на верную гибель.

«Появились сплетни, что другие, видя такую картину, начинают «проседать морально», а слух, что не всё так хорошо, как показывает Банковая, может спровоцировать резкое падение боевого духа. Сейчас все, кого отправляют на передок, едут с мыслью, что назад они не вернутся. Поэтому очень тяжело теперь искать резервы для наступления. Все пытаются «уберечься» в тылу», — сообщил автор поста.

Но, несмотря на все запреты киевского режима, реальная информация о чудовищных потерях ВСУ в Херсонской области все же просачивается в соцсети, где жители [б. УССР] пересказывают слова своих знакомых, оказавшихся в этой мясорубке.

«Пишут не фейкоделы, а самые близкие люди со стороны [боевиков б. УССР] Девушка вэсэушника, участвовавшего в «контрнаступлении», пишет, что его бросили «буквально без ничего на танки и артиллерию». Из батальона в 800 человек выжило где-то 150, из роты в 100 человек — 7 солдат. Те, кто выжил, отказываются идти в наступление, хотя теперь им обещают поддержку и прочее. Но они намерены предать дело огласке. Хорошо понимаю этих парней! Одно дело, когда в магазине обсчитают, а другое — когда бросают на верную смерть с особым цинизмом. Только вот через пелену лжи пробиться будет не так легко. Донести правдивую информацию будет трудно. Или убьют, или отправят на верную смерть, что в принципе одно и то же. Самый простой выход — сдаться в плен и перестать заниматься бессмысленными делами», — написал телеграм-канал «Полковник Ходарёнок».

Пусть по крупицам, но информация о провальной попытке Киева вновь оккупировать Херсонскую область начинает просачиваться и в западную прессу, на что обращают внимание российские телеграм-каналы.

Цитата из видео «Последствия удара ВСУ по городу Голая Пристань в Херсонской области». Минобороны РФ Последствия удара ВСУ по городу Голая Пристань в Херсонской области

«Самый страшный ад войны!» Репортёр The Times пообщался с ранеными [боевиками б. УССР], которые признали тяжелейшие потери ВСУ в ходе «контрнаступления на Херсон». Вояки признают, что заходили в посёлки, якобы оставленные русскими, а это оказывалось огневой ловушкой. Главврач больницы, где репортер опрашивал боевиков, заявил, что к нему поступили 200 раненых, из которых он потерял одного. А сколько их в полях осталось навсегда», — рассказал телеграм-канал «Корнилов».

При этом многие телеграм-каналы отмечают, что считать потери киевских боевиков ещё рано — активные боевые действия продолжаются, и Зеленский, нисколько не считаясь с потерями, отправляет все новые и новые силы под огонь российских орудий.

«Братцы начали прикидку потерь [киевского режима] в херсонском «наступе», отмечая, что ясности нет. Пока нет точных цифр, и это так, хоты бы потому, что: 1) операция еще продолжается, и [киевские боевики] кое-где пытаются переть, получая по сопатке (минимум взвод за световой день потерь); 2) мы применяем по боевым порядкам противника и РСЗО, и ТОС, и ФАБ-500. А это, сами понимаете, боеприпасы объемного взрыва и калибра такого, что как в шутливом завещании, приписываемом Тарасу Шевченко: «Потем кистки збирайте, зварить та собакам отдайте». А если без шуток, то радостного воя в сетях [киевских неонацистов] стало заметно меньше (запретили им армию обсуждать, ну-ну). Но уже через первые сутки «наступа» в Киеве намекнули, что только за сутки потери ВСУ превысили число убитых в Иловайском котле — 2014», — поделился своими соображениями относительно масштабов потерь киевского режима телеграм-канал «Vоенкор Котенок Z».