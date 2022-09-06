Страны ОПЕК+ в октябре вернутся к добыче нефти на уровне августа, то есть сократят добычу на 100 тысяч баррелей в сутки.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«ОПЕК и участвующие нефтедобывающие страны, не входящие в ОПЕК, решили в октябре вернуться к добыче на уровне августа», — говорится в заявлении альянса, распространённом по итогам заседания, которое состоялось 5 сентября.

В заявлении также говорится о том, что корректировка уровня добычи нефти в сторону повышения на 100 тысяч баррелей в сутки предназначалась лишь для сентября.

Новость обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения позитивно оценили решение стран ОПЕК+, указав на то, что незачем добывать больше нефти, если можно добыть ее меньше и заработать столько же или больше. Иные напомнили о том, что ранее страны «Большой семерки» договорились установить «потолок цен» на российскую нефть.

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«Господа белые и их обслуга меняются местами», — иронизирует Сильва.

«Вот это поворот», — смеется sim.

«Ничего, Европарламент издаст закон, чтоб нефть добывалась в большом объеме и не дороже цены, которую они захотят. Делов-то!» — шутит Denis.

«Верной дорогой идёте, товарищи. А теперь, евроклоуны, вводите потолок цен на нефть», — смеется Тарзан.

«Отлично троллят гегемона и ЕС», — с юмором отметил Дмитрий.

«Арабы дали понять, на чьей они стороне и что свой карман ближе к телу, — это хорошо. Мы приучим всех думать о своем кармане. Хватит, «цивилизованный мир» достаточно пограбил», — пишет Пелагея.

Александр Горбаруков ИА REGNUM ОПЕК

«Зачем продавать больше нефти дешевле, если можно продавать меньше нефти дороже? Ниже затраты — больше прибыль», — отреагировал Nemo N.

«Что и ожидалось, нам они потолок ограничений, а другие потолок цен задирают. Наивные, думали сейчас все бросятся спасать Запад в ущерб себе», — прокомментировал Вячеслав.

«Ибо нечего всяким там G7, недобывающим странам диктовать условия лидерам по добыче», — написал «охота и рыбалка».

«Так вот ты какой… потолок цен на энергоресурсы России!» — отреагировал Владимир П.

«Чтобы еще сильнее повысить спрос, и нефть вырастет еще сильнее?» — задался вопросом Вячеслав В.

«Вот тебе… и потолок цен на нефть», — не без сарказма отметил «бродячий виноград».

«Правильно, нечего разбазаривать природные ресурсы», — иронизирует Shef62.

«Класс. Показали, кто реально тут хозяин нефти. А не эти «потолочники», — написал «ИВ».

«В ответ на потолок цен ввели потолок добычи», — пишет Telepnev.

«Это что же: спрос больше не рождает предложение? Это уже какая-то другая экономика», — добавила «Гайка».

«Тут не экономика — тут бизнес. Зачем работать больше, если можно работать меньше, а получать столько же/или даже больше», — ответил «Гайке» Алексей.

«Так всем странам ОПЕК крайне выгодно добывать меньше, а прибыль иметь больше!» — подытожил Сева А.

Напомним, ранее стало известно, что страны G7 с 5 декабря 2022 года вводят потолок цен на российскую нефть.