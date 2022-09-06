Несмотря на то, что власти Южной Кореи и Японии довольно часто конфликтуют из-за островов Токто, расположенных в Японском море и находящихся под контролем Вооруженных сил Южной Кореи, выказывая свои притязания и осуждая те или иные действия вокруг островов, будь то военные учения или топографо-геодезические работы, вокруг данного участка суши возник очередной спор. Данная тема стала поводом для обсуждения в интернет-сообществе Южной Кореи.

Иван Шилов ИА REGNUM Япония

5 сентября правительство Южной Кореи выразило протест Токио в связи с тем, что метеорологическое агентство Японии на карте о движении тайфуна «Хиннамнор» обозначило южнокорейские острова Токто как японскую территорию.

В МИД Южной Кореи заявили, что острова Токто являются южнокорейской территорией исторически, географически и согласно международному праву.

В заявлении подчёркивается, что правительство Южной Кореи намерено и впредь решительно противостоять посягательствам Японии на территориальный суверенитет страны.

Кроме того, 5 сентября профессор женского университета Сонсин Со Гён Док также выразил протест Токио в связи с тем, что японское метеорологическое агентство указало острова Токто как свою территорию.

«В электронном письме я указал, что это очевидная территориальная провокация, потому что Токто с исторической, географической и по международному праву является территорией Южной Кореи», — написал профессор в социальной сети Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Со Гён Док также призвал японскую сторону не совершать подобных ошибок впредь, прикрепив в письме видеоролик, в котором содержатся разъяснения по поводу того, почему острова Токто являются южнокорейской территорией.

Отметим, что метеорологическое агентство Японии и Yahoo Japan отмечают в своих приложениях острова Токто как японскую территорию.

Напомним, что власти Японии отметили острова Токто как свою территорию на карте маршрута эстафеты олимпийского огня на летних Олимпийских играх в Токио, а также на официальном сайте саммита «Большой двадцатки» (G20) два года назад.

«Давайте тогда объявим остров Цусима нашей территорией и оккупируем её», — советует itop***.

Kim Ji Ho Острова Лианкур (Токто)

«Жаль, что вы жаждете то, что не может быть вашим ни дипломатически, никак», — сожалеет duda***.

«Японских детей учат, что Токто — это японская территория, которую Южная Корея оккупирует незаконно. Это наше упущение. Мы виноваты в том, что японских детей учат этому в школах», — негодует csn0***.

«Если, а лучше когда, на острове Уллын построят аэропорт, нужно разместить там истребители и зенитные ракеты и подразделение морских пехотинцев развернуть», — пишет wram***.

«Если они зарятся на чужое, их ждет суровое наказание», — отмечает sson***.

«Если вам не нравится, то развяжите войну и возьмите Токто силой. Токто с исторической точки зрения является территорией Кореи. Уже более 70 лет международное сообщество участвует в мероприятиях в водах островов, а также спрашивает разрешение на посещение у правительства Южной Кореи! Это уникальная территория Южной Кореи, признанная миром!» — пишет wint***.

«Если Южная Корея будет превосходить Японию как в экономическом, так и в военном отношении, то японцы и бредни о том, что Токто — японская территория, утихнут», — считает psc8***.

«Мы должны провести для Японии вооруженную демонстрацию», — призывает west***.

«Когда-нибудь тайфун поглотит Японию и сотрет её с лица земли», — пишет sktj***.

«Мне кажется, японцы немного сумасшедшие. Они какие-то странные», — высказывает свое мнение might***.

«Если мы изучим исторические события внимательнее, то увидим, что все острова Японии, кроме Окинавы, на самом деле, были нашей территорией. И все реликвии, найденные во всех уголках Японии, принадлежат нашим предкам», — утверждает kndk***.