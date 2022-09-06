Намерение польской нефтегазовой компании PGNiG увеличить стоимость газа в 12–15 раз спровоцировало «лавину отчаянных сообщений» от граждан Польши. Об этом заявил бывший премьер-министр Польши, лидер оппозиционной партии «Гражданская платформа» Дональд Туск.

Иван Шилов ИА REGNUM Поставка газа в Польшу

Ценовая «петля» так сильно затягивается, что десятки или сотни предприятий в Польше «упадут» уже в январе–феврале 2023 года, отметил он.

Туск обвинил власти страны и компанию PGNiG в сознательном завышении стоимости голубого топлива, а также в попытках заставить предпринимателей приобретать газ по слишком высоким ценам. Цена на газ в Польше, как подчеркнул политик, в 2,5–3 раза выше, нежели в Германии, Франции, Испании или Португалии.

Заявление политика обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения указали на то, что Польше, прежде чем вводить санкции против России, нужно было просчитать их последствия. Иные также отметили, что не испытывают сожаления в отношении проблем с польской экономикой, так как польское руководство проводит русофобскую политику.

«Не ты ли, Туск, заварил эту кашу?» — задался вопросом Rumpel W.

«Главное, что памятники советские снесли антифашисткие, заводы — это не так важно», — с сарказмом пишет Elena V.

«И почему-то мне не жаль гиену Европы», — отреагировал «Фунтик».

«Интересно, а как планировали? На что надеялись, вводя санкции?» — спросил Андрей Владимирович.

«А скажи-ка, Дональд, оно того стоило?» — задалась вопросом Наталья.

«Польше газа не давать», — с сарказмом призвал Дмитрий Ш.

«Так и хочется напрямую спросить: чем раньше думали? Почему историю России не учили?» — написал «Взгляд».

European People's Party Дональд Туск

«Санкции-то работают!» — смеется Aidar A.

«Сами создают проблемы себе, сами же будут их героически преодолевать!» — добавила Elena.

«Так им и надо», — отреагировала Олеся.

«А как же потолок цен? «Потолок ледяной…» — шутит Никита Т.

«Семь раз отмерь — один раз отрежь. Русская мудрость. Им бы не отменять русскую культуру, а изучать. Пригодилось бы. А сейчас близок локоть, да не укусишь», — прокомментировала Тамара.

«Кто судился с Газпромом за разницу в споте?! Гиену Европы ну как-то совсем не жаль», — отметила Woman.

«М-да, русофобия — вещь дорогая», — комментирует новость Мунир Х.

«Самосанкции», — с юмором отреагировал Андрей Б.

«Чтобы вернулся газ, надо, чтобы все памятники вернулись на место. Нет памятников — нет газа. С немцами и французами проще. Там просто деньгами возьмём. Хотя нет, за каждый поставленный [киевскому режиму] танк и пушку счёт надо выставить всем поставляльщикам», — добавил Mikhail T.

«Так пусть купят газ, и всё будет норм. Такое ощущение, что они всем хором выполняют задачу «потопить Европу». Чтобы создать хаос, гуманитарную катастрофу и войну на континенте. А США снова останутся в выигрыше и поднимутся на этом», — пишет Dmitry.

«Они к этому шли целенаправленно. Зато какая красота для «зеленых»! Деиндустриализация шагает по Европе», — смеется Мила К.

«Польша громче всех кричала «хранилища заполнены» и призывала отказаться от энергоресурсов России, куда-то не туда свернули?» — не понимает Владимир.

«Эй, поляки, чего это вы такие несчастные? Столько чудесных дел понаделали — и памятники снесли, и визы русским отменили, и газ «грязный» пророссийский больше не получаете, и [бывш. УССР] окучиваете как любимое дитя, и репарации скоро от немцев получите, и, главное, Львов заберёте… Радоваться должны, прыгать до небес, ещё американцы с вами… А заводы и фабрики встают, в хатах холодно, жрать скоро будет нечего, так это фигня, когда на кону такие глобальные вещи поставлены! Так что не горюйте — вся грусть впереди…» — с сарказмом написала Larissa A.

«И это нормально… Штаты вам продадут демократический газ… по новой цене…» — подытожил Евгений Р.