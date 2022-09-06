Всенародный праздник День Победы над Японией, утверждённый Указом Президиума Верховного Совета СССР в 1945 году, отмечается ежегодно 3 сентября. В этом году он прошёл в 77-й раз.

16 сентября 1945 года. Парад Победы над Японией в Харбине

Дата не круглая и могла бы сойти как рядовая, без пристального внимания общественности и российских и зарубежных СМИ.

Однако к ней всё же было повышенное внимание, что обусловлено внесённой в мае 2022 года депутатами, сенаторами Федерального собрания Российской Федерации, представителями всех фракций, включая и «Единую Россию», соответствующей законодательной поправки, которой 3 сентября предлагалось отмечать как «День Победы над милитаристской Японией — день окончания Второй мировой войны».

Широко разрекламированная поправка с ожиданиями её принятия в июне 2022 года едва «доползла» до первого чтения, как тут же была остановлена. Формально для дополнительного изучения. В действительности это могло произойти только по указанию президентской администрации. Здесь, полагаю, не обошлось и без влияния всесильного в России прояпонского лобби.

В этих условиях российскими патриотами был создан Объединённый оргкомитет «Память Победы над Японией» под председательством сенатора Российской Федерации Ю. В. Архарова.

Именно этот Объединённый оргкомитет впервые в современной России провел 2 сентября в Москве торжественное собрание, посвященное 77-й годовщине Победы над Японией.

Совет Федерации Церемония награждения памятными медалями в связи с 77-й годовщиной Победы над Японией и окончанием Второй мировой войны

На нем присутствовали участники освобождения Сахалина, Курильских островов, Кореи и Китая от японских милитаристов, представители общественности, депутаты, московские власти, объединения воинов, рыбаков, ученых, патриотической молодёжи.

Особое уважение выступавшие (а их было более тридцати) оказали памяти участников боёв с Японией, наших союзников и прежде всего из Китайской Народной Республики и стран антигитлеровской коалиции, противостоящих японскому милитаризму.

Вспомнили и Парад Победы над Японией, который прошёл по личному указанию Верховного главнокомандующего СССР И. В. Сталина 16 сентября 2022 года в городе Харбине (Китай) 16 сентября 1945 года.

Было подчёркнуто участие в боях на Дальнем Востоке воинов из всех бывших союзных республик, входящих в то время в СССР. За ратные подвиги многие из них удостоены высоких правительственных наград, в том числе 96 отмечены высшей — Герои Советского Союза, и более 1,6 млн человек — медалью «День Победы над Японией».

Собрание отметило необходимость принятия соответствующей законодательной поправки в российский календарь о ежегодном праздновании Дня Победы над Японией 3 сентября.

В честь 77-й годовщины Победы над Японией учреждена памятная медаль «77 лет Победы над Японией», которой удостоены многие дальневосточники.

Совет Федерации Церемония награждения памятными медалями в связи с 77-й годовщиной Победы над Японией и окончанием Второй мировой войны

Праздничные торжества прошли по всей стране от Калининграда, Санкт-Петербурга до Петропавловска-Камчатского, Владивостока, Курильских островов, там, где помнят и чтут память о подвиге нашей Красной армии на дальневосточном направлении Второй мировой войны.

К сожалению, страна не услышала в этот памятный день поздравлений от президента и председателя правительства Российской Федерации. Праздник прошел без участия В. В. Путина и М. В. Мишустина.

Остаётся ожидать, что власть всё же присоединится к своему народу в этот забытый ею праздник памяти и скорби, а депутаты и сенаторы Федерального собрания Российской Федерации проявят мужество против прояпонских лоббистов и примут всё же законодательную поправку о внесении Дня Победы над Японией в праздничные дни воинской славы.